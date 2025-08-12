Hátborzongató igaz történet áll a NASA legfélelmetesebb fotója mögött

Feltárult a NASA által készített egyik legfélelmetesebb fotó mögött álló, figyelemre méltó, igaz történet. Míg az űrutazás jó 100 évvel ezelőtt bárkit letaglózott volna, addig manapság majdhogynem mindennapossá vált. A világűr azonban továbbra is félelmetes helynek számít, így a legutolsó dolog, amire az ember vállalkozna, az az, hogy túlságosan eltávolodjon az űrhajójától. Márpedig 1984-ben Dale Gardner és Joseph Allen űrhajósok pontosan ezt tették, mindez ráadásul nem egy rutinszerű űrséta volt, hanem egy teljesen kötetlen.

Hátborzongató igaz történet áll a NASA fotója mögött / Fotó: rawpixel.com / NASA (Source)

A legénység – amely Frederick H. „Rick” Hauck parancsnokból, David M. Walker pilótából, valamint Joseph P. Allen, Anna L. Fisher és Dale A. Gardner küldetésspecialistákból állt –, egy csapatként dolgozott együtt, és meghozták a bátor, egyben kissé meggondolatlan döntést két kommunikációs műhold, a Westar-6 és a Palapa-B2 visszaszerzéséről, amelyeket egy rakéta meghibásodása miatt rossz pályára állítottak. Gardner egy Manned Manoeuvring Unit (MMU) – ami lényegében egy elegánsabb elnevezése a rakétatáskának –, segítségével gyűjtötte be a Westar-6 műholdat.

Miután Hauck és Walker a Discovery űrrepülőgépet 10 méteres távolságra irányította a Palapától, Allen és Gardner kilépett a zsilipből, hogy megkezdjék az űrsétát a műhold befogásához. Allen felvette a raktér oldalfalára szerelt MMU-t, a karjaihoz rögzítette a fullánkot (stinger), és átrepült a Palapára. Miután odaért, belehelyezte a fullánkot a műhold Apogee Kick Motor harangjába, és az MMU helyzetszabályozó rendszerét használva megállította a Palapa forgását. Fisher ezután úgy kormányozta az RMS-t (távvezérelt manipulátorrendszert), hogy rögzítse az Allen és a műhold közötti fullánkra szerelt markolószerkezetet. Ezután átmanőverezte őket a rakománytér felett, ahol Gardner megvárta, hogy eltávolítsa az omnidirekcionális antennát és felszerelje a hídszerkezetet. Gardner azonban nem tudta csatlakoztatni az ABS-t a műholdhoz, annak váratlan engedélyezési problémája miatt. Egy tartalék terv segítségével Allen leválasztotta magát a fullánkról, azt a műholdhoz és az RMS-hez rögzítve hagyta, és visszahelyezte az MMU-t a rakománytérbe. Miután Allen az antennájánál fogva tartotta a műholdat, Gardner egy adaptert csatlakoztatott a műhold alsó végéhez, hogy rögzítse azt a rakománytérben lévő tartójában

- magyarázta el később a NASA.