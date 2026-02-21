Idén is kiváltható az e-matrica hiánya miatti pótdíj: ez a menete

Aki még nem vette meg az idei autópálya matricáját, esetleg pótdíjat is kapott, például mert a tavalyival közlekedett, azoknak van egy lehetőségük a bírság kiváltására. Mutatjuk, mi az érvényes e-matrica hiánya miatti pótdíj kiváltásának menete!

Ma már e-matrica kell a fizetős utakra, ennek hiányában azonban komoly bírságot szabnak ki / Fotó: BrunoK1/Shutterstock

Mennyi pótdíjat kell idén fizetni, ha e-matrica nélkül hajtunk fel az autópályára?

2026. január 1-től a pótdíj mértéke 60 napon belüli fizetés esetén 27.790 Ft, 60 napon túli fizetés esetén pedig már 95.730 Ft. Abban az esetben pedig, ha az egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezünk, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ennek mértéke idén 15.530 Ft, hatvan napon túl pedig 49.190 Ft.

Mit tehetünk, ha fizetős szakaszra hajtottunk érvényes e-matrica nélkül?

Sokan nem tudják, de létezik egy úgynevezett 60 perces szabály az ilyen esetekre. Aki véletlenül felhajt egy fizetős szakaszra, a felhajtástól számított 60 percen belül megveheti az e-matricát és ilyenkor mentesül a pótdíj alól. Ez persze nem azt jelenti, hogy 60 percig ingyen autózhatunk a fizetős szakaszokon, hanem azt, hogy egy órán belül -akár egy 10 napos matrica megvásárlásával is- még megúszhatjuk a büntetést.

Mi az oka annak, ha van érvényes e-matricánk, mégis megbüntetnek? Ennek több oka is lehet, például, hogy nem megfelelő díjkategóriára váltottunk úthasználati jogosultságot, az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával;

az e-matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg;

az ellenőrző szelvényen, vagy a nyugtázó értesítésen szereplő felségjel eltér a jármű forgalmi rendszámán szereplő valós felségjeltől;

egy adott vármegyére vonatkozó éves jogosultsággal rendelkezünk, de nem a rendeletben meghatározott csomópontok között használjuk, azaz már egy másik vármegye díjköteles úthálózatán közlekedünk.

A pótdíj kiváltására is van lehetőség

A pótdíjat idén is ki lehet váltani éves országos e-matrica megvásárlásával. Ennek azonban van néhány feltétele, amire figyelni kell:

csak a tárgyévben keletkezett pótdíjat lehet kiváltani,

csak a be nem fizetett pótdíjat lehet kiváltani,

az e-matrica megvásárlása után a pótdíjak visszavonására kérelmet kell benyújtani a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletágának ügyfélszolgálatára (levélben vagy személyesen), a pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül.

Aki teljesíti ezeket a feltételeket, annak a pótdíjat visszavonják, és a következő év január 31-ig ügyintézés nélkül, korlátlanul utazhat az ország teljes gyorsforgalmi úthálózatán-olvasható a nemzetiutdij.hu-n.