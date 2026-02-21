Idén is kiváltható az e-matrica hiánya miatti pótdíj: ez a menete

Aki még nem vette meg az idei autópálya matricáját, esetleg pótdíjat is kapott, például mert a tavalyival közlekedett, azoknak van egy lehetőségük a bírság kiváltására. Mutatjuk, mi az érvényes e-matrica hiánya miatti pótdíj kiváltásának menete!
2026. január 1-től a pótdíj mértéke 60 napon belüli fizetés esetén 27.790 Ft, 60 napon túli fizetés esetén pedig már 95.730 Ft. Abban az esetben pedig, ha az egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezünk, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ennek mértéke idén 15.530 Ft, hatvan napon túl pedig 49.190 Ft.
Sokan nem tudják, de létezik egy úgynevezett 60 perces szabály az ilyen esetekre. Aki véletlenül felhajt egy fizetős szakaszra, a felhajtástól számított 60 percen belül megveheti az e-matricát és ilyenkor mentesül a pótdíj alól. Ez persze nem azt jelenti, hogy 60 percig ingyen autózhatunk a fizetős szakaszokon, hanem azt, hogy egy órán belül -akár egy 10 napos matrica megvásárlásával is- még megúszhatjuk a büntetést.
Ennek több oka is lehet, például, hogy nem megfelelő díjkategóriára váltottunk úthasználati jogosultságot,
A pótdíjat idén is ki lehet váltani éves országos e-matrica megvásárlásával. Ennek azonban van néhány feltétele, amire figyelni kell:
Aki teljesíti ezeket a feltételeket, annak a pótdíjat visszavonják, és a következő év január 31-ig ügyintézés nélkül, korlátlanul utazhat az ország teljes gyorsforgalmi úthálózatán-olvasható a nemzetiutdij.hu-n.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.