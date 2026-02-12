Újabb jó hír a magyar autósoknak: eltörölték a mobilparkolás utáni kényelmi díjat

A mobilparkolás utáni kényelmi díj eltörlését jelentette be Solymár Károly Balázs a közöségi médiában. Az intézkedéssel hatalmas összeget spórolnak meg a magyar autósok.

Nem kell fizetnünk a mobilparkolás után kényelmi díjat március 16-tól

A mobilparkolás kényelmi díja eltörlésre kerül

A kormány a tavaly szeptemberi e-matrcia bevezetése után, most újabb, az autósoknak kedvező intézkedést hozott. Ennek értelmében március 16-tól megszűnik a mobilparkolás utáni kényelmi díj, ennek köszönhetően 3,5 milliárd forint marad az autósoknál. Mindezt Solymár Károly Balázs Infokommunikációért felelős államtitkár jelentette be a Facebookon.

Március 16-a után, ha valaki mobiltelefonnal parkol, akkor nem kell kényelmi díjat fizetnie. Eddig, hogyha valaki az automatába dobta be a parkolási díjat, akkor fizetett valamennyit, hogyha mobiltelefonon parkolt, akkor erre rájött ez a bizonyos bosszantó kényelmi díj. Azzal az intézkedéssel, hogy március 16-tól eltöröljük, összességében évente 3,5 milliárd marad az autósok zsebében. Tavaly szeptemberben az e-matrica után töröltük el a kényelmi díjat, az évente 2,5 milliárd megtakarítást okoz. úgyhogy ezzel a két intézkedéssel összesen 6 milliárd forintot hagyunk az autósok zsebében. A kényelmi díj megy, a kényelem marad.

- mondta videójában az államtitkár.