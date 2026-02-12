Újabb jó hír a magyar autósoknak: eltörölték a mobilparkolás utáni kényelmi díjat

A mobilparkolás utáni kényelmi díj eltörlését jelentette be Solymár Károly Balázs a közöségi médiában. Az intézkedéssel hatalmas összeget spórolnak meg a magyar autósok.
A kormány a tavaly szeptemberi e-matrcia bevezetése után, most újabb, az autósoknak kedvező intézkedést hozott. Ennek értelmében március 16-tól megszűnik a mobilparkolás utáni kényelmi díj, ennek köszönhetően 3,5 milliárd forint marad az autósoknál. Mindezt Solymár Károly Balázs Infokommunikációért felelős államtitkár jelentette be a Facebookon.
Március 16-a után, ha valaki mobiltelefonnal parkol, akkor nem kell kényelmi díjat fizetnie. Eddig, hogyha valaki az automatába dobta be a parkolási díjat, akkor fizetett valamennyit, hogyha mobiltelefonon parkolt, akkor erre rájött ez a bizonyos bosszantó kényelmi díj. Azzal az intézkedéssel, hogy március 16-tól eltöröljük, összességében évente 3,5 milliárd marad az autósok zsebében. Tavaly szeptemberben az e-matrica után töröltük el a kényelmi díjat, az évente 2,5 milliárd megtakarítást okoz. úgyhogy ezzel a két intézkedéssel összesen 6 milliárd forintot hagyunk az autósok zsebében. A kényelmi díj megy, a kényelem marad.
- mondta videójában az államtitkár.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.