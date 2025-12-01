Mutatjuk, mennyibe kerülnek jövőre az autópálya-matricák

December 1-től leállítja viszonteladóinál az éves országos e-matrica értékesítését a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. Mutatjuk kiket és hogyan érint ez az intézkedés és azt is, mire számítsanak az autósok jövőre az autópálya matrica árakat illetően!
December 1-től már csak a NÚSZ saját értékesítési csatornáin elérhető a 2025-re érvényes autópálya matrica. A vásárlásra a társaság ügyfélszolgálati irodáiban és online értékesítési felületén, a nemzetiutdij.hu oldalon van lehetőség.
Mert ezzel bizonyos esetekben mentesülhetünk a pótdíj befizetése alól, amivel Bartal Tamás NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgató szerint jelentős összegeket lehet megtakarítani.
Öt évvel ezelőtt vezették be azt a lehetőséget, hogy az éves országos autópálya-matrica vásárlásával ki lehet váltani a pótdíjakat, amivel sokan élnek is: csak idén több mint 3,5 milliárd forintot spóroltak meg így az autósok a NÚSZ szerint. Amit a lehetőségről fontos tudni:
Az éves matrica kivételével a többi termék továbbra is kapható a viszonteladóknál is, amikkel kapcsolatban szintén változás történt: frissültek az e-matrica értékesítési pontok. Emiatt fontos, hogy indulás előtt tájékozódjunk, mely benzinkutakon és határátkelőhelyek közelében lehet a hazai fizetős utakra érvényes autópálya-matricát vásárolni. A bel- és külföldi e-matrica értékesítési pontokat nemzetiutdij.hu oldalunkon elérhető térképen lehet megtalálni.
Ami a jövő évi autópálya matricák árát illeti: 4,3%-kal lesznek drágábbak, mint idén voltak. Ez azt jelenti, hogy a személyautókra a napi matrica 5550 forintba, a heti matrica 6910 forintba, a havi jogosultság 11.170 forintba, a vármegyei éves matrica 7190 forintba, az éves e-matrica pedig 61.760 forintba fog kerülni 2026-ban. Ezeket a matricákat várhatóan a korábbi évekhez hasonlóan már idén decemberben be lehet majd szerezni.
Jövőre jön egy újabb matrica-típus
2026-tól regionális autópálya matricát vezetnek be az M1-es autópálya teljes szakaszára annak felújítása miatt, ami négy megyére terjed majd ki (Pest megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye). Ezt az érintett megyékben élők kedvezményes, 15.000 forintos áron vehetik majd meg.
