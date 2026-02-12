Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Lívia, Lídia névnapja

A legfontosabb tudnivalók a 2026-os európai útdíjakról – Több országban változnak a tarifák

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 07:45
2026-ban több európai országban módosultak az autópályák, alagutak és hegyi átkelők használati díjai, ami az autóval utazók költségeit közvetlenül érinti. Az európai útdíjak rendszere továbbra is országonként eltérő, mutatjuk a legfontosabb információkat.
Oroszi Rita
Az európai útdíjak alapvetően két modell szerint működnek: egyes államok időalapú matricát alkalmaznak, míg másutt a megtett útszakasz vagy az adott infrastruktúra használata után kell fizetni. A matricás rendszer elsősorban Közép- és Kelet-Európában jellemző, míg Nyugat-Európában gyakoribb a távolságarányos díjfizetés.

Az európai útdíjak országonként különbözőek, van ahol a megtett út arányában kell fizetni.
Az európai útdíjak országonként eltérők lehetnek: bizonyos helyeken a használat arányában kell fizetni / Fotó: OKcamera /  Shutterstock 
  • 2026-ban több országban módosultak az autópályák, alagutak és hegyi átkelők díjai, ami növelheti az autós utazások költségeit.
  • Európában továbbra is két fő rendszer működik: egyes országok matricát kérnek, máshol a megtett távolság alapján kell fizetni.
  • Egyre több helyen elektronikus, rendszámhoz kötött útdíjfizetés van, ezért indulás előtt fontos az előzetes ellenőrzés.

Milyen európai útdíjak vannak érvényben idén?

Ausztriában az autópályák használatához továbbra is kötelező a matrica, amely 2026-ban is több időtartamra váltható. Emellett bizonyos alagutak és alpesi átkelők külön díjkötelesek, függetlenül az általános matricától.

Szlovákiában és Csehországban a magyar autópálya matricához hasonló elektronikus matricát kell vásárolni, amely a rendszámhoz kapcsolódik. Bulgáriában a napi matrica lehetősége különösen a rövid ideig tartó áthaladás esetén jelent kedvezőbb megoldást. Romániában a Rovinieta továbbra is kötelező, és már rövid időszakra is elérhető.

Európa bizonyos helyein, így Svájcban is, az autópálya matricát részesítik előnyben.
Kelet-Európában - illetve Svájcban is bizonyos helyeken - az autópálya matricát részesítik előnyben / Fotó: BrunoK1 /  Shutterstock 

Nyugat-Európában eltérő a gyakorlat. Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban a legtöbb autópályán a használat arányában kell fizetni, a díj a megtett távolságtól függ. A fizetés történhet fizetőkapuknál automatánál, kártyával vagy elektronikus rendszeren keresztül.

Alagutak, hidak és hegyi utak külön díjjal

Számos országban egyes infrastruktúrák külön díjkötelesek. Ausztriában például több alpesi alagút és hágó használata esetén külön fizetés szükséges. Svájcban ugyan éves matrica érvényes az autópályákon, de bizonyos speciális átkelők ott is többletköltséggel járhatnak.

Az ilyen külön díjak célja a magas fenntartási költségek fedezése, különösen a hegyvidéki régiókban. Ezek az összegek jelentősen növelhetik az utazás teljes költségét, főként hosszabb útvonalak esetén.

Digitális rendszerek és előzetes tervezés

Egyre több ország vezeti be az elektronikus fizetési rendszereket, amelyek rendszám alapján ellenőrzik a jogosultságot. Ez egyszerűbbé teszi az ellenőrzést, ugyanakkor csökkenti a helyszíni vásárlás lehetőségét.

Az autósok számára a legfontosabb, hogy indulás előtt ellenőrizzék az adott ország díjszabását és fizetési módját. Az eltérő rendszerek miatt egy több országon átívelő utazás során akár több különböző jogosultságra is szükség lehet, amelyek hiánya bírságot vonhat maga után.

