A legfontosabb tudnivalók a 2026-os európai útdíjakról – Több országban változnak a tarifák

Az európai útdíjak alapvetően két modell szerint működnek: egyes államok időalapú matricát alkalmaznak, míg másutt a megtett útszakasz vagy az adott infrastruktúra használata után kell fizetni. A matricás rendszer elsősorban Közép- és Kelet-Európában jellemző, míg Nyugat-Európában gyakoribb a távolságarányos díjfizetés.

Az európai útdíjak országonként eltérők lehetnek: bizonyos helyeken a használat arányában kell fizetni / Fotó: OKcamera / Shutterstock

2026-ban több országban módosultak az autópályák, alagutak és hegyi átkelők díjai, ami növelheti az autós utazások költségeit.

Európában továbbra is két fő rendszer működik: egyes országok matricát kérnek, máshol a megtett távolság alapján kell fizetni.

Egyre több helyen elektronikus, rendszámhoz kötött útdíjfizetés van, ezért indulás előtt fontos az előzetes ellenőrzés.

Milyen európai útdíjak vannak érvényben idén?

Ausztriában az autópályák használatához továbbra is kötelező a matrica, amely 2026-ban is több időtartamra váltható. Emellett bizonyos alagutak és alpesi átkelők külön díjkötelesek, függetlenül az általános matricától.

Szlovákiában és Csehországban a magyar autópálya matricához hasonló elektronikus matricát kell vásárolni, amely a rendszámhoz kapcsolódik. Bulgáriában a napi matrica lehetősége különösen a rövid ideig tartó áthaladás esetén jelent kedvezőbb megoldást. Romániában a Rovinieta továbbra is kötelező, és már rövid időszakra is elérhető.

Kelet-Európában - illetve Svájcban is bizonyos helyeken - az autópálya matricát részesítik előnyben / Fotó: BrunoK1 / Shutterstock

Nyugat-Európában eltérő a gyakorlat. Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban a legtöbb autópályán a használat arányában kell fizetni, a díj a megtett távolságtól függ. A fizetés történhet fizetőkapuknál automatánál, kártyával vagy elektronikus rendszeren keresztül.

Alagutak, hidak és hegyi utak külön díjjal

Számos országban egyes infrastruktúrák külön díjkötelesek. Ausztriában például több alpesi alagút és hágó használata esetén külön fizetés szükséges. Svájcban ugyan éves matrica érvényes az autópályákon, de bizonyos speciális átkelők ott is többletköltséggel járhatnak.

Az ilyen külön díjak célja a magas fenntartási költségek fedezése, különösen a hegyvidéki régiókban. Ezek az összegek jelentősen növelhetik az utazás teljes költségét, főként hosszabb útvonalak esetén.