"Ma hazajön apu?" - Kérdezgeti anyját minden este a négyéves, de már nem él

Nincs nagyobb szívfájdalom egy anya számára annál, minthogy ovisa, aki épp csak elkezdte megérteni a világot, arról kérdezi őt, ma haza jön-e apu. Márpedig a 25 éves Chloe Meffordnak gyakran át kell ezt élnie, miután férje és gyermeke apja, Tommy Hunter 27 évesen életét vesztette, miután elütötték. A kis Harrison azonban nem tudja még feldolgozni, hogy édesapja már nincs többé.

Ma hazajön apu?

- idézte fel a négyévesétől oly sokat hallott kérdést Chloe, majd így folytatja:

Nagy, kerek szemekkel kérdezi, mert kétségbeesve szeretné újra látni az apukáját, akit annyira szeret. Hiába, minden alkalommal el kell mondanom neki, amit már oly sokszor közöltem vele sajnos: "Apa már nem jön haza."

- közölte összetört szívű anya és egyben gyászoló feleség.

Tommy 2023 decemberében egy gázolás következtében vesztette életét, miután a baleset miatt egy árokba zuhant. Ott feküdt 29 órán át, míg családja eltűntként kereste. Holttestére végül a hatóságok találtak rá.

Éreztem, hogy valami nincs rendben

- emlékezett vissza Chloe, aki még tiniként ismerte meg a mérnökként dolgozó férfit, aki barátaival szórakoztatta a városban aznap este.

Sok volt a munka, ott volt Harrison és ritkán járt el, így én győztem meg végül, menjen. Mondtam neki, érezze jól magát, majd megöleltem. Hajnali kettőkor hívott, hogy érte mennék-e, de mivel Harrison aludt, én meg fáradt voltam, nem tudtam. Ennek ellenére nem aggódtam, mivel ilyenkor általában az apjánál maradt a városban

- emlékezett vissza a tragédia estéjére, amelyet követően több mint negyvenen keresték az apát.

Apukáját várja haza az ovis: nem érti, édesapja elhunyt

Chloe Harrisonnak, a férfi holttestének megtalálását követően azt mondta, apu csatlakozott a csillagokhoz.

Hogyan lehet ezt elmagyarázni egy totyogósnak? Sehogy. Nem kérdezett többet, de láttam rajta, nem érti. Ők ketten egy csapat voltak. Összetör, amikor sírni hallom és azt mondogatja: "Apu, apu, apu." Olyan kicsi, de mégis érzi az apja hiányát

