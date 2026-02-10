Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elgázoltak egy babakocsiban fekvő gyermeket - élet és halál között lebeg

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 18:30
gázolásbaba
Egy Las Vegasban elő férfit azzal vádolnak, hogy elgázolt egy családot, köztük egy 2 éves, babakocsiban fekvő gyermeket.

Egy Las Vegas-i gázolás két embernek okozott életveszélyes sérüléseket, köztük egy kétéves gyereknek. Még most is nyomoznak a baleset miatt.

Egy 2 éves babakocsis gyermek is érintett a balesetben
Egy 2 éves babakocsis gyermek is érintett a balesetben
Illusztráció: OkiDokiBot AI Art Generator / 123RF

Az eset 2026. február 8-án, vasárnap este körülbelül 19:35-kor történt. A helyi rendőrség közlekedési osztályának vezetője, Kevin McMahill hétfőn, február 9-én kiadott sajtóközleménye szerint a 28 éves Gabin Caci egy szürke, 2026-os Tesla Model Y-t vezetve kitért saját sávjából és balesetet okozott.

Az ütközés két járművet és egy háromtagú családot érintett. A másik jármű vezetőjeként a 35 éves Yurdenia Velazco-Hernandezként azonosították.  Hernandez egy piros lámpánál állt meg egy 2024-es Chevrolet Trax típusú autóval, amikor az ütközés történ, a becsapódáskor Caci Teslája hátulról, a jármű jobb oldalánál ütközött.

Egy gyermek is megsérült a balesetben

Ezután Caci járműve elütött egy háromtagú családot, akik az Egyesült Királyságból érkeztek látogatóba, és éppen a lámpa jelzésére vártak a járdán. A család egy 38 éves férfiból, egy 32 éves nőből és kétéves gyermekükből állt. A családtagok nevét nem hozták nyilvánosságra, de McMahill közölte, hogy a nő és a babakocsiban tolt gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ismeretlen nevű férfi, valamint Velazco-Hernandez könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.

Cacit két rendbeli ittas vagy tudatmódosító szer hatása alatt történő járművezetéssel vádolják, amelyek súlyos sérüléseket eredményeztek – írja a People.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu