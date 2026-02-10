Elgázoltak egy babakocsiban fekvő gyermeket - élet és halál között lebeg

Egy Las Vegas-i gázolás két embernek okozott életveszélyes sérüléseket, köztük egy kétéves gyereknek. Még most is nyomoznak a baleset miatt.

Egy 2 éves babakocsis gyermek is érintett a balesetben

Illusztráció: OkiDokiBot AI Art Generator / 123RF

Az eset 2026. február 8-án, vasárnap este körülbelül 19:35-kor történt. A helyi rendőrség közlekedési osztályának vezetője, Kevin McMahill hétfőn, február 9-én kiadott sajtóközleménye szerint a 28 éves Gabin Caci egy szürke, 2026-os Tesla Model Y-t vezetve kitért saját sávjából és balesetet okozott.

Az ütközés két járművet és egy háromtagú családot érintett. A másik jármű vezetőjeként a 35 éves Yurdenia Velazco-Hernandezként azonosították. Hernandez egy piros lámpánál állt meg egy 2024-es Chevrolet Trax típusú autóval, amikor az ütközés történ, a becsapódáskor Caci Teslája hátulról, a jármű jobb oldalánál ütközött.

Egy gyermek is megsérült a balesetben

Ezután Caci járműve elütött egy háromtagú családot, akik az Egyesült Királyságból érkeztek látogatóba, és éppen a lámpa jelzésére vártak a járdán. A család egy 38 éves férfiból, egy 32 éves nőből és kétéves gyermekükből állt. A családtagok nevét nem hozták nyilvánosságra, de McMahill közölte, hogy a nő és a babakocsiban tolt gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ismeretlen nevű férfi, valamint Velazco-Hernandez könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.

Cacit két rendbeli ittas vagy tudatmódosító szer hatása alatt történő járművezetéssel vádolják, amelyek súlyos sérüléseket eredményeztek – írja a People.