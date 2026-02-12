A díva, akit a halálba segített az imádat: Bajor Gizi rejtélyes tragédiája

Hetvenöt évvel ezelőtt, február 12-én egy ország dermedt meg a hírtől: Bajor Gizi, a Nemzeti Színház imádott csillaga elhunyt. A budai Stromfeld Aurél úti villában találták meg a testét, mellette férjével, a neves fül-orr-gégész professzorral. Mi vezetett a kettős tragédiához, és miért kellett egy teljesen egészséges asszonynak meghalnia? A magyar színjátszás egyik legnagyobb alakjára emlékszünk csütörtökön, akinek sorsa végzetesebb volt, mint bármelyik színpadi szerepe.

Bajor Gizi tragikus körülmények közepette, 75 éve hunyt el. / Fotó: Kisalföld

Bajor Gizi nemcsak egy színésznő volt, hanem egy intézmény. Amerre járt, tapsvihar fogadta, a közönség rajongott érte, ő pedig minden segítségre szorulót támogatott: a háború alatt üldözötteket bújtatott a villájában, köztük Tamási Áront is. Magánéletét azonban óvta, csak annyit üzent a kíváncsiaknak:

Nézzenek meg a színpadon!

A végzetes tévedés, ami Bajor Gizi életébe került

A tragédia 1951. február 12-én következett be. Harmadik férje, Dr. Germán Tibor rajongásig szerette a művésznőt, ám ez az imádat végzetesnek bizonyult.

A professzor elhatalmasodó betegsége, az agykéregsorvadás miatt tévesen azt hitte, felesége súlyos fülbetegségben szenved, ami miatt meg fog süketülni, és soha többé nem léphet színpadra. Hogy megkímélje ettől a „szörnyű” sorstól, beadta neki a halálos morfiuminjekciót, majd magával is végzett.

Az igazság csak a boncolásnál derült ki

A döbbenet akkor érte a közvéleményt, amikor a boncolás után kiderült: Bajor Gizi makkegészséges volt, semmilyen fülbetegségben nem szenvedett. Valójában csak a férje elméje borult el, ő vált beszámíthatatlanná a kór miatt.

Ma az egykori budai villa a Bajor Gizi Színészmúzeumnak ad otthont, amelyet barátnője, Gobbi Hilda alapított, hogy méltó emléket állítson a tragikus sorsú dívának.