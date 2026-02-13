112 km/h-s sebességgel vezetett, amikor szívrohamot kapott: csoda, hogy túlélte

112 km/h-val haladva kapott szívrohamot, egy kétirányú főúton, vezetés közben Stevie Chalmers, akinek életét felesége gyors reakciója mentette meg. Elly ugyanis férje mellett ült az anyósülésen, amikor látta, hogy rosszul lett. Azonnal átnyúlt a kormányért és bal lábát igyekezett rárakni a fékre, hogy megállítsa valahogy az autót. Szerencséjükre ez sikerült.

Vezetés közben kapott szívrohamot férje. Fotó: TripleP Studio / Shutterstock

Vezetés közben kapott szívrohamot

Stevie hirtelen horkoló hangot adott ki, majd az autó ablakának esett és elengedte a kormányt. Testen kívüli élmény volt ezt végignézni. Sikítottam, a következő pillanatban pedig már a biztonsági övemet csatoltam ki, miközben a lábammal próbáltam valahogy elérni a féket. Rettenetesen ijesztő volt. Nem tudom, hogyan, de végül elértem a féket és megállítottam a kocsit pont egy körforgalom előtt

- emlékezett vissza Elly, akinek épp egy mögöttük autózó rendőr segített. Mentőhelikoptert riasztott hozzájuk és szívmasszázsba, újraélesztésbe kezdett.

22 percen át volt eszméletlen az út szélén feküdve. Öt defibrillátor-sokkra volt szüksége, mire magához tért. A kórházban egy szív- és tüdőspecialistához került. Tíz napot töltött az intenzíven, nem volt biztos, hogy túléli. Szerencsére azonban erős volt és rácáfolt mindenre és mindenkire. Úgy néz ki, teljesen felépül majd

- közölte Elly, akinek férjénél a szívrohamot az okozta, hogy megkeményedett szívének a bal kamrája. A későbbi gondok megelőzése érdekében belső defibrillátort ültettek be neki - írja a Mirror.