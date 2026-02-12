Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hol vagy Letícia? Újabb eltűnt 15 éves lányt keres a rendőrség

eltűnt fiatal személy
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 15:07
Az oroszlányi gyermekotthon lakója volt. Most a rendőrség keresi az eltűnt lányt.

Eltűnt egy 15 éves tinilány. Sz. Letícia az oroszlányi gyermekotthonból tűnt el, nem ad magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen.

Eltűnt egy tinédzser lány az oroszlányi gyermekotthonból
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Eltűnt a 15 éves Sz. Letícia

15 éves tinédzserlányt keres az Oroszlányi Rendőrkapitányság. Sz. Letícia Szimonetta 2026. január 6-án tűnt el, miután nem tért vissza az oroszlányi gyermekotthonba, tartózkodási helye azóta ismeretlen.

Sz. Letícia Szimonetta 165 cm magas, barna színű szeme és haja van. Eltűnésekor fekete télikabát, kék farmer és fekete bakancs volt rajta. 

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. - tájékoztatott a Police.hu.

