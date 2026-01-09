Vörös kód: így védd a kutyádat az extrém hidegben

A tél megmutatta, milyen kemény tud lenni: a szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, ráadásul ónos eső is várható több helyen. Ilyenkor nem csak magunkra, de házi kedvenceinkre is oda kell figyelnünk. A kutyatartók legnagyobb kérdésére szeretnénk választ adni a Köpönyeg.hu segítségével: mit tegyünk a téli hidegben, hogyan védjük lakásban, illetve udvaron tartott ebünket?
A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége arra hívta fel a figyelmet: az olyan extrém hideg, mint amit most tapasztalhatunk, bizony minden fajta kutyára veszélyes lehet, mérettől és származástól függetlenül. A kihűlés veszélyét számos tényező befolyásolja: nemcsak a szőrzet vastagsága vagy a testméret számít, hanem az életkor, az egészségi állapot, illetve az is, hogy a kutya lakásban él-e, vagy egész évben a szabadban tartják.
Aligha lehet meglepő, de a lakásban tartott kutyákra kell nagyobb figyelmet fordítani. ezek az állatok a 21-26 fokos (benti) hőmérséklethez szoktak hozzá, így amikor a szabadba megyünk velük, az 20-30 fokos hőmérsékletkülönbséget is jelenthet. Emiatt náluk kifejezetten ajánlott a bélelt, szél- és vízálló kutyakabát használata. A szövetség hangsúlyozta: a napi sétát télen sem szabad teljesen elhagyni, ugyanakkor érdemes rövidebb, aktívabb kintlétet tervezni.
A kintlét alatt figyeljünk fokozottan a kedvencünkre: ha reszket, lelassul, vagy egyértelműen visszafordulna, ne erőltessük a séta folytatását, inkább menjünk vele haza.
De nem csak a lakásban, hanem a szabadban tartott kutyákra is oda kell figyelni: ebben az extrém hidegben érdemes valamilyen ideiglenesen fedett, melegebb helyet biztosítani az állatnak, még akkor is, ha egyébként nem szokott bejárni a lakásba. Egy előszoba, garázs vagy más szélvédett, száraz hely, megfelelő fekhellyel, akár életmentő is lehet a fagyos éjszakákon. Fontos továbbá az állatok ivóvizének folyamatos ellenőrzése. Figyeljünk oda arra, hogy a víz ne legyen befagyva, emellett át kell térni az energiadúsabb, a téli időszakhoz igazított táplálékra! A jól szigetelt, huzatmentes kutyaház ugyancsak elengedhetetlen.
