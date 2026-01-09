Ónos eső: itt változhatnak jégpályává az utak pénteken

Az autósok jól tudják: télen nem is feltétlen a hóhelyzet, a havazás, sokkal inkább az ónos eső az, ami a legnagyobb gondot okozza.

A nyugati országrészben kell tartanunk ónos esőtől, két vármegyére a legmagasabb, piros riasztást adták ki

Nem véletlenül emelte ki az Operatív Törzs pénteki, rendkívüli sajtótájékoztatóján is Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője: ahol ónos eső várható, ott aki teheti, ne induljon útnak se gyalog, se járművel. A Köpönyeg.hu jelentése alapján mutatjuk, mely területek lesznek a legveszélyesebbek pénteken, január 9-én.

Itt csap le az ónos eső

Az elmúlt napokban az utóbbi 15 év legkomolyabb hóhelyzetével találhatta szemben magát Magyarország: annyi hó hullott, mint az utóbbi időben még soha. Sok gyermek most találkozhatott először ilyen mennyiségű és ilyen tartós hóréteggel, amit biztosan nagyon élveztek - a szülők azonban talán kevésbé. Most azonban sokkal kellemetlenebb irányt vesz az időjárás, a hó helyét ugyanis sok helyen az ónos eső veszi át, amely köztudottan rendkívül veszélyes lefagyásokat okozhat az utakon, járdákon, mindenütt.

Pénteken, január 9-én napközben a várható ónos eső miatt a délnyugati országrészben várható a legtöbb fennakadás. Két vármegyében, Somogyban és Baranyában piros figyelmeztetés van érvényben, itt a várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 5 mm-t. Északabbra kisebb havazás valószínű, általánosságban 2 centiméternyi friss hó hullhat.

A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy sónedvesek, a főutak már felszáradóban vannak. A mellékutak, alsóbbrendű utak állapota is folyamatosan javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon még sok helyen latyakosak, a hidegnek köszönhetően helyenként jegesek lehetnek. A hatóságok azt kérik, hogy aki csak teheti, használjon tömegközlekedést, és ne üljön autóba! Ha mégis, akkor pedig fokozott óvatossággal induljanak útnak, különösen a délnyugati térségekben!