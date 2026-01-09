Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ónos eső: itt változhatnak jégpályává az utak pénteken

hóhelyzet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 10:35
havazásónos eső
Vigyázz! Mutatjuk, hol ne ülj autóba, ha nem szükséges! Az ónos eső nem játék!

Az autósok jól tudják: télen nem is feltétlen a hóhelyzet, a havazás, sokkal inkább az ónos eső az, ami a legnagyobb gondot okozza.

A nyugati országrészben kell tartanunk ónos esőtől, két vármegyére a legmagasabb, piros riasztást adták ki
A nyugati országrészben kell tartanunk ónos esőtől, két vármegyére a legmagasabb, piros riasztást adták ki

Nem véletlenül emelte ki az Operatív Törzs pénteki, rendkívüli sajtótájékoztatóján is Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője: ahol ónos eső várható, ott aki teheti, ne induljon útnak se gyalog, se járművel. A Köpönyeg.hu jelentése alapján mutatjuk, mely területek lesznek a legveszélyesebbek pénteken, január 9-én.

Itt csap le az ónos eső

Az elmúlt napokban az utóbbi 15 év legkomolyabb hóhelyzetével találhatta szemben magát Magyarország: annyi hó hullott, mint az utóbbi időben még soha. Sok gyermek most találkozhatott először ilyen mennyiségű és ilyen tartós hóréteggel, amit biztosan nagyon élveztek - a szülők azonban talán kevésbé. Most azonban sokkal kellemetlenebb irányt vesz az időjárás, a hó helyét ugyanis sok helyen az ónos eső veszi át, amely köztudottan rendkívül veszélyes lefagyásokat okozhat az utakon, járdákon, mindenütt.

Pénteken, január 9-én napközben a várható ónos eső miatt a délnyugati országrészben várható a legtöbb fennakadás. Két vármegyében, Somogyban és Baranyában piros figyelmeztetés van érvényben, itt a várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 5 mm-t. Északabbra kisebb havazás valószínű, általánosságban 2 centiméternyi friss hó hullhat. 

A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy sónedvesek, a főutak már felszáradóban vannak. A mellékutak, alsóbbrendű utak állapota is folyamatosan javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon még sok helyen latyakosak, a hidegnek köszönhetően helyenként jegesek lehetnek. A hatóságok azt kérik, hogy aki csak teheti, használjon tömegközlekedést, és ne üljön autóba! Ha mégis, akkor pedig fokozott óvatossággal induljanak útnak, különösen a délnyugati térségekben!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu