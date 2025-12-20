Berobbant a „szuperinfluenza” Európában, már itthon is terjed az új variáns

Európa-szerte meredeken megemelkedett az influenzás megbetegedések száma, különösen az influenza A(H3N2) új, úgynevezett K alcsoportja miatt. Nagy-Britanniában egyetlen hét alatt 55 százalékkal nőtt a betegek száma, több iskolát ideiglenesen bezártak, a kórházak pedig túlterheltségről számoltak be a szuperinfluenza miatt. A szakértők szerint a karácsonyi időszak kritikus lehet és a vírus már Magyarországon is jelen van.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) külön kockázatelemzést adott ki az új H3N2 K alcsoport miatt. A variáns ugyanis néhány hónap alatt globálisan elterjedt, és több országban az influenza A(H3N2) esetek közel felét adja. A brit adatok szerint a fertőzésszámok ugrásszerűen megemelkedtek, miközben Kelet-Ázsiában és Japánban is erősebb influenzaszezont tapasztaltak. A szakértőket az is aggasztja, hogy a K alcsoport több, eddig nem látott mutációt hordoz.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriuma már igazolta az influenza A(H3N2) új változatának hazai jelenlétét. Egyetlen hét alatt több mint 22 ezer ember fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, a betegek többsége gyermek. A szennyvízvizsgálatok pedig szintén a vírus aktív keringését mutatják. Egerben és Kecskeméten már a kimutatási határ felett volt az influenza A örökítőanyagának mennyisége.
Az ECDC szerint a jelenlegi oltások csak gyenge keresztreakciót mutatnak ezzel az új variánssal szemben. Ez azt jelenti, hogy a fertőzés megelőzése kevésbé hatékony, ugyanakkor az oltás továbbra is csökkentheti a súlyos lefolyás és a szövődmények kockázatát.
Milyen tüneteket okozhat?
A leggyakoribb panaszok:
Kik vannak a legnagyobb veszélyben?
Az orvosok hangsúlyozzák: az influenza nem azonos a megfázással. Míg a megfázás fokozatosan alakul ki és többnyire enyhe, az influenza hirtelen csap le, és komoly szövődményeket is okozhat.
"Bár Európa több országában már „szuperinfluenzáról” ír a sajtó, Magyarországon egyelőre nem beszélhetünk influenzajárványról" – mondta el lapunknak Dr. Rusvai Miklós virológus.
Hivatalosan még nincs járvány. Valóban emelkedik az esetszám, de jelenleg még mindig több mintából mutatják ki a koronavírust, mint az influenzát
– hangsúlyozta, hozzátéve: „Az influenza és általában a légzőszervi betegségek szintje nem haladja meg sem a tavalyit, sem a tavaly előttit, és a sokéves átlaghoz képest sincs rendkívüli eltérés. Egyelőre semmi nem utal arra, hogy erősebb influenzajárvány alakulna ki.”
Rusvai Miklós szerint 2025 elején az elmúlt nyolc év legerősebb influenzajárványa zajlott le, amelyhez hasonlót azonban a következő hónapokban nem fogunk tapasztalni.
A mostani időszak esetszámai biztosan nem fogják meghaladni az idei február–márciusi járványt. Akkor rendkívül erős hullám volt, ennél súlyosabbra most nem számítunk
– tette hozzá. Ez részben annak is köszönhető, hogy sokan már átestek influenzafertőzésen az év elején.
Rusvai Miklós lapunknak azt is elmagyarázta, miért nyújt csak részleges védelmet a most elérhető influenzaoltás az új H3N2 K alcsoport ellen.
Az influenzaoltás összetételét minden évben március–áprilisban állítják össze. Az azóta megjelent mutációk – köztük ez az új H3N2-változat – értelemszerűen már nem kerülhettek bele a vakcinába
– zárta szavait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.