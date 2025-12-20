Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Berobbant a „szuperinfluenza” Európában, már itthon is terjed az új variáns

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 08:30
Hiába a nyugati sajtóban terjedő „szuperinfluenza” kifejezés, Magyarországon egyelőre még nem indokolt a pánik. Dr. Rusvai Miklós virológus szerint az influenzás és légúti megbetegedések szintje nem haladja meg a sokéves átlagot. Mutatjuk a szuperinfluenza tüneteit!

Európa-szerte meredeken megemelkedett az influenzás megbetegedések száma, különösen az influenza A(H3N2) új, úgynevezett K alcsoportja miatt. Nagy-Britanniában egyetlen hét alatt 55 százalékkal nőtt a betegek száma, több iskolát ideiglenesen bezártak, a kórházak pedig túlterheltségről számoltak be a szuperinfluenza miatt. A szakértők szerint a karácsonyi időszak kritikus lehet és a vírus már Magyarországon is jelen van.

Orrot fújó beteg nő - szuperinfluenza
Rohamosan terjed a járvány! Ezek a szuperinfluenza tünetei / Fotó: 123RF

Rekordgyorsan terjed és súlyosak a tünetek 

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) külön kockázatelemzést adott ki az új H3N2 K alcsoport miatt. A variáns ugyanis néhány hónap alatt globálisan elterjedt, és több országban az influenza A(H3N2) esetek közel felét adja. A brit adatok szerint a fertőzésszámok ugrásszerűen megemelkedtek, miközben Kelet-Ázsiában és Japánban is erősebb influenzaszezont tapasztaltak. A szakértőket az is aggasztja, hogy a K alcsoport több, eddig nem látott mutációt hordoz. 

Nemrég Magyarországon is kimutatták 

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriuma már igazolta az influenza A(H3N2) új változatának hazai jelenlétét. Egyetlen hét alatt több mint 22 ezer ember fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, a betegek többsége gyermek. A szennyvízvizsgálatok pedig szintén a vírus aktív keringését mutatják. Egerben és Kecskeméten már a kimutatási határ felett volt az influenza A örökítőanyagának mennyisége. 

Miért különösen problémás a K alcsoport? 

Az ECDC szerint a jelenlegi oltások csak gyenge keresztreakciót mutatnak ezzel az új variánssal szemben. Ez azt jelenti, hogy a fertőzés megelőzése kevésbé hatékony, ugyanakkor az oltás továbbra is csökkentheti a súlyos lefolyás és a szövődmények kockázatát. 

Milyen tüneteket okozhat? 

A leggyakoribb panaszok: 

  • magas láz 
  • hidegrázás 
  • erős izom- és végtagfájdalom 
  • fejfájás 
  • torokfájás 
  • köhögés 
  • orrfolyás vagy orrdugulás 
  • hányás, hasmenés (főleg gyermekeknél) 

Kik vannak a legnagyobb veszélyben? 

  • a 65 év felettiek 
  • az 5 év alatti gyermekek 
  • a krónikus betegséggel élők 
  • az immunhiányos állapotúak 
  • a várandósok 
  • az idősotthonokban, bentlakásos intézményekben élők 

Az orvosok hangsúlyozzák: az influenza nem azonos a megfázással. Míg a megfázás fokozatosan alakul ki és többnyire enyhe, az influenza hirtelen csap le, és komoly szövődményeket is okozhat. 

Lesz-e „szuperinfluenza” Magyarországon? - így látja a helyzetet Rusvai Miklós 

"Bár Európa több országában már „szuperinfluenzáról” ír a sajtó, Magyarországon egyelőre nem beszélhetünk influenzajárványról" – mondta el lapunknak Dr. Rusvai Miklós virológus. 

Hivatalosan még nincs járvány. Valóban emelkedik az esetszám, de jelenleg még mindig több mintából mutatják ki a koronavírust, mint az influenzát

– hangsúlyozta, hozzátéve: „Az influenza és általában a légzőszervi betegségek szintje nem haladja meg sem a tavalyit, sem a tavaly előttit, és a sokéves átlaghoz képest sincs rendkívüli eltérés. Egyelőre semmi nem utal arra, hogy erősebb influenzajárvány alakulna ki.” 

Rusvai Miklós szerint 2025 elején az elmúlt nyolc év legerősebb influenzajárványa zajlott le, amelyhez hasonlót azonban a következő hónapokban nem fogunk tapasztalni.  

A mostani időszak esetszámai biztosan nem fogják meghaladni az idei február–márciusi járványt. Akkor rendkívül erős hullám volt, ennél súlyosabbra most nem számítunk

– tette hozzá. Ez részben annak is köszönhető, hogy sokan már átestek influenzafertőzésen az év elején. 

Rusvai Miklós lapunknak azt is elmagyarázta, miért nyújt csak részleges védelmet a most elérhető influenzaoltás az új H3N2 K alcsoport ellen. 

Az influenzaoltás összetételét minden évben március–áprilisban állítják össze. Az azóta megjelent mutációk – köztük ez az új H3N2-változat – értelemszerűen már nem kerülhettek bele a vakcinába

– zárta szavait. 

