Berobbant a „szuperinfluenza” Európában, már itthon is terjed az új variáns

Nemrég Magyarországon is kimutatták

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriuma már igazolta az influenza A(H3N2) új változatának hazai jelenlétét. Egyetlen hét alatt több mint 22 ezer ember fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, a betegek többsége gyermek. A szennyvízvizsgálatok pedig szintén a vírus aktív keringését mutatják. Egerben és Kecskeméten már a kimutatási határ felett volt az influenza A örökítőanyagának mennyisége.

Miért különösen problémás a K alcsoport?

Az ECDC szerint a jelenlegi oltások csak gyenge keresztreakciót mutatnak ezzel az új variánssal szemben. Ez azt jelenti, hogy a fertőzés megelőzése kevésbé hatékony, ugyanakkor az oltás továbbra is csökkentheti a súlyos lefolyás és a szövődmények kockázatát.