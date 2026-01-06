Folytatódik az országos havazás: több hullámban érkezik a héten az égi áldás

Aki azt hitte, hogy hétfőn tetőzött az országos havazás, az bizony téved! A Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja ugyanis már hétfőn módosította a havazásra vonatkozó előrejelzését. A friss előrejelzés szerint a korábban vártnál jóval nagyobb mennyiségű hótömeg várható csütörtök estig Magyarországon.
A Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központjára hivatkozva az Időkép azt írta:
egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél finálé előtt, amelyet oly sokszor megtett az elmúlt évek telei során, amikor egy ígéretes havas helyzet rajzolódott ki.
Olyannyira, hogy Szegedre vonatkozóan a legtöbb modell csütörtök estére már 30 centiméter feletti hóvastagságot jósol, de egyes számítások szerint akár az 50 centiméteres határt is átlépheti majd a lehullott hóréteg vastagsága. Az ország egészét tekintve is növekedtek a várható hóvastagságok: az északnyugati és a legészakibb tájakat leszámítva mindenhol 10 centi feletti hótakaró kialakulása valószínű.
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán borult és erősen felhős lesz az égbolt és a hajnali órákban fog esni a hó, ami aztán átmenetileg megszakad majd – igaz csak néhány órára.
Dél magasságában ugyanis erős havazás kezdődik, amelynek következtében sokfelé kiadós mennyiségű hó lepheti majd el a tájat.
Ráadásul az élénk északnyugati szél hófúvásokat okoz, tovább nehezítve ezzel a közlekedést. A hőmérséklet mindössze -2 fok körül alakul majd.
Csütörtökön nyugat felől lassan csökken a felhőzet, de a Dunától keletre a kora délutánig továbbra is hullhat a hó. Nyugaton több helyen lehet hófúvás az erős szél miatt. A hőmérsékleti maximumok pedig -1 és -6 fok között alakulnak majd.
