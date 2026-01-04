SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Leona, Titusz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fehérbe borult a táj, megérkezett a havazás - Videó

budapest
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 06:21 / FRISSÍTÉS: 2026. január 04. 06:22
télhavazás
Országszerte rengetegen ébredtek arra, hogy fehérbe borult a táj.
Bors
A szerző cikkei

Megérkezett a tél, többfelé havazott, ez azonban a következő időszakban tovább fokozódhat. A Köpönyeg előrejelzése hétfőn szerint beborul az ég, és eleinte csak délen, majd délutántól, estétől már sokfelé kezdődhet havazás, kedden pedig már a déli, délnyugati tájakon komoly hótakaró is kialakulhat. 

Domaszékre így érkezett meg a havazás
Domaszékre így érkezett meg a havazás
Fotó: delmagyar.hu

Vasárnap reggelre Budapest fehérbe borult, ugyanerről számoltak be Szentgotthárdon, Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen és Pakson is. Voltak még szerencsésebbek, a havazás Szegedre és Domaszékre már szombaton megérkezett.

A havazás mesevilágot teremtett

A delmagyar.hu felvételén látszik, hogy háztetők, az utcák, a fák egyaránt havas ruhát kaptak.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu