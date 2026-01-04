Fehérbe borult a táj, megérkezett a havazás - Videó

Megérkezett a tél, többfelé havazott, ez azonban a következő időszakban tovább fokozódhat. A Köpönyeg előrejelzése hétfőn szerint beborul az ég, és eleinte csak délen, majd délutántól, estétől már sokfelé kezdődhet havazás, kedden pedig már a déli, délnyugati tájakon komoly hótakaró is kialakulhat.
Vasárnap reggelre Budapest fehérbe borult, ugyanerről számoltak be Szentgotthárdon, Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen és Pakson is. Voltak még szerencsésebbek, a havazás Szegedre és Domaszékre már szombaton megérkezett.
A delmagyar.hu felvételén látszik, hogy háztetők, az utcák, a fák egyaránt havas ruhát kaptak.
