Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs a hóhelyzetről: ma is vörös kód van érvényben

Az Operatív Törzs ülése utáni sajtótájékoztató egy jó hírrel kezdődött a hóhelyzet kapcsán: a csütörtöki nap folyamán visszaszorult a hófúvás, emiatt azonban rendkívüli hidegek alakultak ki: az ország nagy részén -19 és -8 fok közti hőmérsékletet mértek – árulta el Szanka Gábor, a Hungaromet vezérigazgatója. Előfordult mínusz 25 fokos hideg is. Elmondta: kisebb havazás az egész országban előfordulhat, Somogy és Baranya vármegyékre azonban piros, azaz legmagasabb szintű riasztást adták ki. "Akik tehetik, a veszélyeztetett területeken ne induljanak el" – emelte ki Szanka Gábor.

Sajtótájékoztatót tartottak a hóhelyzetről Fotó: YouTube

A szakember elárulta: szombaton enyhülés várható, és a következő napokban csak kisebb havazásokra kell számítani, a frissen lehulló hó mennyisége 5 centiméter alatt marad, ugyanakkor komoly hidegre kell készülni továbbra is. Enyhülés majd csak szerda-csütörtöktől várható.

Hóhelyzet: Több mint 4000 esethez riasztották a mentőket

Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője az Operatív Törzs ülésén elhangzottakról számolt be.

Kiemelte: elzárt település nincs az országban, ahogy jelen pillanatban lezárt út sem. A tegnapi nap folyamán lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Fejér vármegyében csütörtökön hóátfúvás miatt több utat is le kellett zárni 10 és 16 óra között, ezek azonban azóta meg lettek nyitva.

A szóvivő elmondta, jelenleg 4 vármegye 6 településén nincs áramszolgáltatás, a szolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán, egy-két órán belül elhárítják a hibát. Tegnap 10 települést érintett áramkimaradás, de egy helyen sem volt olyan sokáig, hogy a lakások kihültek volna, illetve melegedőbuszokat kellett volna biztosítani. Bábolnán csütörtökön szünetelt a vízellátás, ám azóta ez is megoldódott.

A kórházakban a betegellátás folyamatos, a traumás esetek száma 40 százalékkal emelkedett egy nap alatt.

A kataszrófavédelem egységeit csütörtökön 84 helyre riasztották. A rendőrség 179 közlekedési balesethez ment ki, halálos szerencsétlenség nem volt, azonban kéttucatnyi súlyos sérült embert mentettek ki a balesetek helyszínéről.