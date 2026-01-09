Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs a hóhelyzetről: ma is vörös kód van érvényben

Az Operatív Törzs ülése utáni sajtótájékoztató egy jó hírrel kezdődött a hóhelyzet kapcsán: a csütörtöki nap folyamán visszaszorult a hófúvás, emiatt azonban rendkívüli hidegek alakultak ki: az ország nagy részén -19 és -8 fok közti hőmérsékletet mértek – árulta el Szanka Gábor, a Hungaromet vezérigazgatója. Előfordult mínusz 25 fokos hideg is. Elmondta: kisebb havazás az egész országban előfordulhat, Somogy és Baranya vármegyékre azonban piros, azaz legmagasabb szintű riasztást adták ki. "Akik tehetik, a veszélyeztetett területeken ne induljanak el" – emelte ki Szanka Gábor.
A szakember elárulta: szombaton enyhülés várható, és a következő napokban csak kisebb havazásokra kell számítani, a frissen lehulló hó mennyisége 5 centiméter alatt marad, ugyanakkor komoly hidegre kell készülni továbbra is. Enyhülés majd csak szerda-csütörtöktől várható.
Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője az Operatív Törzs ülésén elhangzottakról számolt be.
Kiemelte: elzárt település nincs az országban, ahogy jelen pillanatban lezárt út sem. A tegnapi nap folyamán lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
Fejér vármegyében csütörtökön hóátfúvás miatt több utat is le kellett zárni 10 és 16 óra között, ezek azonban azóta meg lettek nyitva.
A szóvivő elmondta, jelenleg 4 vármegye 6 településén nincs áramszolgáltatás, a szolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán, egy-két órán belül elhárítják a hibát. Tegnap 10 települést érintett áramkimaradás, de egy helyen sem volt olyan sokáig, hogy a lakások kihültek volna, illetve melegedőbuszokat kellett volna biztosítani. Bábolnán csütörtökön szünetelt a vízellátás, ám azóta ez is megoldódott.
A kórházakban a betegellátás folyamatos, a traumás esetek száma 40 százalékkal emelkedett egy nap alatt.
A kataszrófavédelem egységeit csütörtökön 84 helyre riasztották. A rendőrség 179 közlekedési balesethez ment ki, halálos szerencsétlenség nem volt, azonban kéttucatnyi súlyos sérült embert mentettek ki a balesetek helyszínéről.
A mentőszolgálat csütörtökön 4051 esethez vonult ki, több száz sérültet kellett ellátni.
A köznevelésben 20 oktatási intézményben van kisebb fűtési probléma, központi intézkedést mindez nem igényel, mindenhol elindult a tanítás, kivéve Ilken, ahol egy általános iskola fűtése meghibásodott, itt tanítási szünetet rendeltek el.
16 településen a hulladékszállítás néhány napos késésben van, a vasútvonalakon kisebb késések várhatók.
Mukics Dániel kiemelte: ahol ónos eső várható, ott aki teheti, ne induljon útnak se gyalog, se járművel.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodásért felelős államtitkára elmondta, a vörös kód ma is érvényben van. A vörös kód első napján 161 bejelentés érkezett, annyi, mint korábban soha. Az államtitkár megköszönte, hogy törődünk egymással, az emberek törődnek a másikkal. Ebben az időjárási helyzetben egy jelzés, egy telefonhívás életet menthet – emelte ki az államtitkár, aki kérte, hogy mindenki jelezze, ha bajba jutott, fagyoskodó embert lát. Ezek különleges napok az időjárás szempontjából, ezért fokozottan figyeljünk egymásra – hangsúlyozta az államtitkár.
