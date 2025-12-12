Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyéni vállalkozók, figyelem! Ezeket a határidőket mindenképp tartsd észben!

adóbevallás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 07:20
Nemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)befizetés
Megérkeztek a fontos dátumok 2026-ra. Az egyéni vállalkozók már most beírhatják ezeket a naptárba.
Bors
A szerző cikkei

Az egyéni vállalkozók számára megérkeztek a fontos határidők 2026-ra. Az adatokat a Számlázz.hu gyűjtötte össze, amelyeket mindenképp észben kell tartani.

A jövőévre szóló fontos dátumok megérkeztek az egyéni vállalkozók számára
A jövőévre szóló fontos dátumok megérkeztek az egyéni vállalkozók számára  / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az egyéni vállalkozók számára befizetési és benyújtási határidők 2026-ban:

2026. január 12 - Ekkor kell befizetni a 2025-ös év IV. Negyedévére vonatkozó SZJA előleget, valamint szintén erre az időszakra vonatkozó TBJ-t (társadalom biztosítási járulék), a SZOCHO-t (szociális hozzájárulási adó). Eddig a határidőig kell beadni az utolsó negyedévre vonatkozó 2558-as bevallást is.  

2026. március 16. - A normál iparűzési adót választóknak ekkor kell befizetni az iparűzési adó előleget. A határidő minden évben március 15. szokott lenni, az azonban 2026-ban is munkaszüneti nap, így egy nappal későbbi határidőt szabtak meg.  

2026. április 13. - Ekkor esedékes a 2026-os évre szóló I. negyedéves SZJA adóelőleg, az I. negyedévre szóló TBJ és a SZOCHO befizetésének, valamint az első 2558-as I. negyedévi bevallás határideje.  

2026. május 31. - Ekkor kell bevallani az iparűzési adót, illetve befizetni az első IPA-előleget is azoknak, akik az egyszerűsített, sávos adózást választották.

2026. július 13. - A 2026. II. negyedévére szóló SZJA előleg befizetésének határideje, valamint szintén erre a negyedévre vonatkozó TBJ és SZOCHO befizetésének határideje. Mindezek mellett ekkor kell benyújtani a 2658-as bevallást is. 

2026. szeptember 15. - Az egyszerűsített, sávos adózók IPA előlegének befizetési határideje. 

2026. október 12. - A III. negyedévre vonatkozó SZJA előleg, a TBJ és SZOCHO befizetésének határideje, és a 2558-as bevallás határideje is ekkor van.  

2027. január 12. - Bár ez már nem 2026-ban esedékes, ekkor kell befizetni a 2026-os év IV. negyedévére vonatkozó SZJA előleget, TBJ-t, SZOCHO-t, valamint benyújtani a 2658-as bevallást - olvasható az Origo cikkében

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu