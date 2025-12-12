Egyéni vállalkozók, figyelem! Ezeket a határidőket mindenképp tartsd észben!

Az egyéni vállalkozók számára megérkeztek a fontos határidők 2026-ra. Az adatokat a Számlázz.hu gyűjtötte össze, amelyeket mindenképp észben kell tartani.
2026. január 12 - Ekkor kell befizetni a 2025-ös év IV. Negyedévére vonatkozó SZJA előleget, valamint szintén erre az időszakra vonatkozó TBJ-t (társadalom biztosítási járulék), a SZOCHO-t (szociális hozzájárulási adó). Eddig a határidőig kell beadni az utolsó negyedévre vonatkozó 2558-as bevallást is.
2026. március 16. - A normál iparűzési adót választóknak ekkor kell befizetni az iparűzési adó előleget. A határidő minden évben március 15. szokott lenni, az azonban 2026-ban is munkaszüneti nap, így egy nappal későbbi határidőt szabtak meg.
2026. április 13. - Ekkor esedékes a 2026-os évre szóló I. negyedéves SZJA adóelőleg, az I. negyedévre szóló TBJ és a SZOCHO befizetésének, valamint az első 2558-as I. negyedévi bevallás határideje.
2026. május 31. - Ekkor kell bevallani az iparűzési adót, illetve befizetni az első IPA-előleget is azoknak, akik az egyszerűsített, sávos adózást választották.
2026. július 13. - A 2026. II. negyedévére szóló SZJA előleg befizetésének határideje, valamint szintén erre a negyedévre vonatkozó TBJ és SZOCHO befizetésének határideje. Mindezek mellett ekkor kell benyújtani a 2658-as bevallást is.
2026. szeptember 15. - Az egyszerűsített, sávos adózók IPA előlegének befizetési határideje.
2026. október 12. - A III. negyedévre vonatkozó SZJA előleg, a TBJ és SZOCHO befizetésének határideje, és a 2558-as bevallás határideje is ekkor van.
2027. január 12. - Bár ez már nem 2026-ban esedékes, ekkor kell befizetni a 2026-os év IV. negyedévére vonatkozó SZJA előleget, TBJ-t, SZOCHO-t, valamint benyújtani a 2658-as bevallást - olvasható az Origo cikkében.
