Nem akármilyen neveket jelentett be a Sziget 2026-ra

Noha volt némi aggodalom, miként alakul a Sziget 2026-os éve, úgy tűnik, minden egyenesbe került, ráadásul nem is akárhogyan. A szervezők már be is jelentették az első nagy neveket. Örülünk? Naná!
Az újra magyar kézbe került Sziget Fesztivál régi-új tulajdonosa, Gerendai Károly közleményben árulta el: színesedik a program, bővül a műfaji skála, mind ízlésben, mind korosztályban ismét szélesebb rétegeket szeretnének megszólítani. Bár a zenekarok lekötésével az ismert okok miatt sokat csúsztak a szervezők, mégis mintegy negyven név van már a tarsolyban. "Úgy tűnik, sikerült behoznunk a lemaradást. Kicsit tartottunk attól, hogy a kényszerű leállás alatt elcsábítják azokat a fellépőket, akikkel már korábban megkezdődtek az egyeztetések, de úgy látszik, hogy a Sziget továbbra is olyan fontos hely a számukra, hogy sokan fenntartották nekünk a ceruzával beírt dátumot" – magyarázta.
De hogy konkrétan kikről is van szó?
Nos, biztos jön a Twenty One Pilots, amely nem először lép fel a fesztivál nagyszínpadán, és új anyagát is be fogja mutatni. A listán ott van a Florence + The Machine, amely utoljára 2023-ban lépett fel a Szigeten, hatalmas érdeklődés mellett. Idén októberben – három év után – a csapat kiadta hatodik stúdióalbumát, amelyet lelkesen fogadott a nemzetközi kritikus szakma. A csapat szinte minden jelentős fesztiválon főzenekarként lép fel jövő nyáron – idézi a közleményt a Magyar Nemzet.
Szintén jön a Szigetre az idei év egyik nagy felfedezettje, SOMBR. Az énekest első albuma nyomán a jövő évi Grammy-díjátadóra is jelölték.
Négy év után jön újra az óbudai fesztiválra Lewis Capaldi, aki betegsége miatt egy időre felhagyott a koncertezéssel, idén azonban újra színpadra állt. Érkezik a Tomora, egy új zenei projekt, amely Tom Rowlands (Chemical Brothers) és a norvég énekesnő, Aurora közös munkája. Szintén a fellépők között lesz Dijon, az amerikai énekes-dalszerző, lemezproducer, színész és multiinstrumentalista, aki Justin Bieber legújabb lemezén is közreműködött. Az Underworld már húsz évvel ezelőtt nagy sikerrel játszott a Sziget nagyszínpadán: a himnuszszerű slágerekről ismert formáció évtizedek óta alakítja az elektronikus zene világát. Ugyancsak nagy visszatérő lesz az egyik leghíresebb skót rockzenekar, a Biffy Clyro.
A negyvenes listán szerepel még például Tash Sultana, Ashnikko, bbno$ vagy Paris Paloma is, a magyar előadók közül Sisi, az Elefánt és a makrohang.
Az elmúlt években többször érte az a kritika a fesztivált, hogy az erős nemzetközi sztárkínálat mellett kevesebb hangsúly jutott a népszerű hazai előadókra, ezért jövőre a Budapest Parkkal együttműködve már egy külön magyar színpad is lesz a Szigeten, a legnagyobb kedvencekkel
– árulta el Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Bár a jövő évi Sziget arca még javában formálódik, határozott cél a látogatói korosztály szélesítése és a kulturális kínálat még színesebbé tétele. A tematikus negyedek – mint például a sikeres elektronikus zenei központ – mellett tovább bővül a tematikus programhelyszínek száma is, illetve a már bevált színpadok kínálatában újra hangsúlyosabb szerepet kapnak az olyan zenei műfajok, mint a rock vagy a világzene. Gerendai Károly előrevetítette, hogy visszatérnek a régi, korábban közkedvelt helyszínek, de feltűnnek újabbak is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.