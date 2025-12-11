Nem akármilyen neveket jelentett be a Sziget 2026-ra

Noha volt némi aggodalom, miként alakul a Sziget 2026-os éve, úgy tűnik, minden egyenesbe került, ráadásul nem is akárhogyan. A szervezők már be is jelentették az első nagy neveket. Örülünk? Naná!

A Sziget 2026-os programja is igen erősnek ígérkezik Fotó: Székelyhidi Balázs / MW archív

Milyen sztárfellépők lesznek a Sziget 2026-os kínálatában?

Az újra magyar kézbe került Sziget Fesztivál régi-új tulajdonosa, Gerendai Károly közleményben árulta el: színesedik a program, bővül a műfaji skála, mind ízlésben, mind korosztályban ismét szélesebb rétegeket szeretnének megszólítani. Bár a zenekarok lekötésével az ismert okok miatt sokat csúsztak a szervezők, mégis mintegy negyven név van már a tarsolyban. "Úgy tűnik, sikerült behoznunk a lemaradást. Kicsit tartottunk attól, hogy a kényszerű leállás alatt elcsábítják azokat a fellépőket, akikkel már korábban megkezdődtek az egyeztetések, de úgy látszik, hogy a Sziget továbbra is olyan fontos hely a számukra, hogy sokan fenntartották nekünk a ceruzával beírt dátumot" – magyarázta.

De hogy konkrétan kikről is van szó?

Nos, biztos jön a Twenty One Pilots, amely nem először lép fel a fesztivál nagyszínpadán, és új anyagát is be fogja mutatni. A listán ott van a Florence + The Machine, amely utoljára 2023-ban lépett fel a Szigeten, hatalmas érdeklődés mellett. Idén októberben – három év után – a csapat kiadta hatodik stúdióalbumát, amelyet lelkesen fogadott a nemzetközi kritikus szakma. A csapat szinte minden jelentős fesztiválon főzenekarként lép fel jövő nyáron – idézi a közleményt a Magyar Nemzet.

Szintén jön a Szigetre az idei év egyik nagy felfedezettje, SOMBR. Az énekest első albuma nyomán a jövő évi Grammy-díjátadóra is jelölték.

Négy év után jön újra az óbudai fesztiválra Lewis Capaldi, aki betegsége miatt egy időre felhagyott a koncertezéssel, idén azonban újra színpadra állt. Érkezik a Tomora, egy új zenei projekt, amely Tom Rowlands (Chemical Brothers) és a norvég énekesnő, Aurora közös munkája. Szintén a fellépők között lesz Dijon, az amerikai énekes-dalszerző, lemezproducer, színész és multiinstrumentalista, aki Justin Bieber legújabb lemezén is közreműködött. Az Underworld már húsz évvel ezelőtt nagy sikerrel játszott a Sziget nagyszínpadán: a himnuszszerű slágerekről ismert formáció évtizedek óta alakítja az elektronikus zene világát. Ugyancsak nagy visszatérő lesz az egyik leghíresebb skót rockzenekar, a Biffy Clyro.