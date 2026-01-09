Hóhelyzet – Lázár János: A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy sónedvesek

Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 08:54
A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy sónedvesek; országszerte csapadékmentes az idő - közölte az építési és közlekedési miniszter péntek reggel a Facebook-oldalán.
Lázár János azt írta, hogy a főutak már többnyire szárazak vagy sónedvesek, ez alól kivétel Tapolca, ahol hókásás lehet az út. A mellékutak a Dél-Dunántúlon és a keleti határ mentén még hókásásak, latyakosak, a látási viszonyok általában kedvezőek, de Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében köd nehezíti a közlekedést.

A hőmérséklet mínusz 22 és mínusz 8 fok között változik 

- tette hozzá.

A miniszter közlése szerint a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál több mint 83 ezer tonna só, 2 182 036 liter oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 36 munkagép látja el a feladatokat.

Hétfő 0 órától a Magyar Közút 39 549 tonna sót és 1 844 847 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 10 ezer tonna sót és 1 124 999 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

A tárcavezető jelezte, hogy minden busz- és vasúti várótermet megnyitottak, és nyitva is tartanak 24 órában azért, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassanak.

A vasúton a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek, azonban a rendkívüli hideg időjárás miatt több helyen ez már nem elégséges, váltóhibák tapasztalhatóak - írta Lázár János, kiemelve, hogy a vonatok jellemzően időben közlekednek, de főképp a keleti országrészben 15-30 perc közötti késések előfordulnak.

Közölte azt is, hogy az autóbuszos közlekedésben fennakadás az útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal a hóátfúvások miatt.

Nem érintik az autóbuszok Tagyospuszta, Kéked, Felsőkéked, Pányok, Abod, Galvács, Dinnyeberki településeket.

A H5-ös vonalon a hideg időjárás okozta járműhiba miatt egy Békásmegyer-Batthyány tér-Békásmegyer vonat kimaradt; a HÉV-forgalom ettől eltekintve folyamatos 

- közölte Lázár János, aki a bejegyzés végén köszönetet mondott a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak a helytállásukért.

 

