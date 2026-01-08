Jelentést tett Lázár János: A főutak állapota folyamatosan javul

A vasút tartja magát:

A váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések általában rendben üzemelnek. Országos szinten a vonatok jellemzően 20 perc alatti késésekkel közlekednek, de több vasútvonalon nagyobb késések alakultak ki műszaki hibák miatt. A most következő rendkívüli hideg idején a nagyobb állomások várótermeit éjszakára is nyitva tartjuk. Az autóbuszos közlekedésben fennakadás útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal a hóátfúvások miatt. Az útviszonyok miatt az alábbi településeket nem érintik az autóbuszok: Környe, Tagyospuszta, Bodmér, Nyésta, Varbóc, Litka, Tornabarakony, Pányok, Imola, Baskó, Csenyéte. A HÉV-forgalomban nincs fennakadás, a közlekedés folyamatos