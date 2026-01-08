Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Jelentést tett Lázár János: A főutak állapota folyamatosan javul

Lázár János
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 15:48
közlekedésidőjárás
Beszámolt az aktuális helyzetről Lázár János.
A közösségi oldalán tett újabb jelentést Lázár János, az időjárásról, a közlekedésről és az utak állapotáról.

Glazed,Frost,On,The,Asphalt.,Icy,Road,Danger,For,Driving.
Újabb bejelentést tett Lázár János / Fotó: Dragos Asaftei /  Shutterstock 

Ezt írta Lázár János

Jelentés 7.0. Országszerte csapadékmentes, többnyire napos az idő.  A gyorsforgalmi utak közül az M1-es és az M85-ös autópályák felszáradtak, az M3-as autópálya Hatvanig száraz, azt követően sónedves. Az M0-s, M4-es, M44-es, M85-ös, M86-os autóutak, valamint az M3, M5, M6, M7-es autópályák burkolata sónedves, helyenként felszáradóban van. Az M43-as és az M35-ös autópálya, valamint az M44-es autóút teljes szakasza sónedves

- írta. 

A főutak állapota folyamatosan javul, a Dunántúlon már csak Tapolca környékén, a Tiszántúlon pedig Békés vármegyében latyakos, mindenütt máshol sónedves, vagy felszáradóban van a burkolat.   Az alsóbbrendű utak burkolata a Dunántúl középső és déli részén letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Duna-Tisza közének déli felén, valamint Cegléd, Nyékládháza és Putnok térségében letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Tiszántúlon többnyire hókásásak vagy latyakosak, helyenként letaposott havasak a mellékutak.  A látási viszonyok kedvezőek, köd sehol sem zavarja a közlekedést, azonban Fejér vármegyében hófúvás nehezíti a közlekedést.

- tette hozzá.

A Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 83.695 tonna só, 2.173.830 liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 349 munkagép látja el a feladatokat. Január 5. hétfő 00:00 órától eddig a Magyar Közút 37.851 tonna sót és 1.622.570 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9.491 tonna sót és 1.033.940 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre

- írta ezután Lázár János.

Nyitva maradnak az állomások:

Országosan minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a közelgő fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk. A MÁV-csoport munkatársai dolgoznak az időzáras ajtók kikapcsolásán, és a helyiségek megnyitásán a több száz helyszínen

- húzta alá.

A vasút tartja magát:

A váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések általában rendben üzemelnek. Országos szinten a vonatok jellemzően 20 perc alatti késésekkel közlekednek, de több vasútvonalon nagyobb késések alakultak ki műszaki hibák miatt. A most következő rendkívüli hideg idején a nagyobb állomások várótermeit éjszakára is nyitva tartjuk. Az autóbuszos közlekedésben fennakadás útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal a hóátfúvások miatt. Az útviszonyok miatt az alábbi településeket nem érintik az autóbuszok: Környe, Tagyospuszta, Bodmér, Nyésta, Varbóc, Litka, Tornabarakony, Pányok, Imola, Baskó, Csenyéte. A HÉV-forgalomban nincs fennakadás, a közlekedés folyamatos

- sorolta.

Köszönöm a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását!

- zárta a bejegyzését Lázár János.

 

