Jelentést tett Lázár János: A főutak állapota folyamatosan javul

A közösségi oldalán tett újabb jelentést Lázár János, az időjárásról, a közlekedésről és az utak állapotáról.
Jelentés 7.0. Országszerte csapadékmentes, többnyire napos az idő. A gyorsforgalmi utak közül az M1-es és az M85-ös autópályák felszáradtak, az M3-as autópálya Hatvanig száraz, azt követően sónedves. Az M0-s, M4-es, M44-es, M85-ös, M86-os autóutak, valamint az M3, M5, M6, M7-es autópályák burkolata sónedves, helyenként felszáradóban van. Az M43-as és az M35-ös autópálya, valamint az M44-es autóút teljes szakasza sónedves
- írta.
A főutak állapota folyamatosan javul, a Dunántúlon már csak Tapolca környékén, a Tiszántúlon pedig Békés vármegyében latyakos, mindenütt máshol sónedves, vagy felszáradóban van a burkolat. Az alsóbbrendű utak burkolata a Dunántúl középső és déli részén letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Duna-Tisza közének déli felén, valamint Cegléd, Nyékládháza és Putnok térségében letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Tiszántúlon többnyire hókásásak vagy latyakosak, helyenként letaposott havasak a mellékutak. A látási viszonyok kedvezőek, köd sehol sem zavarja a közlekedést, azonban Fejér vármegyében hófúvás nehezíti a közlekedést.
- tette hozzá.
A Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 83.695 tonna só, 2.173.830 liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 349 munkagép látja el a feladatokat. Január 5. hétfő 00:00 órától eddig a Magyar Közút 37.851 tonna sót és 1.622.570 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 9.491 tonna sót és 1.033.940 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre
- írta ezután Lázár János.
Nyitva maradnak az állomások:
Országosan minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottunk, és nyitva is tartunk 24 órában annak érdekében, hogy a közelgő fagyos időjárásban is segítséget nyújthassunk. A MÁV-csoport munkatársai dolgoznak az időzáras ajtók kikapcsolásán, és a helyiségek megnyitásán a több száz helyszínen
- húzta alá.
A vasút tartja magát:
A váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések általában rendben üzemelnek. Országos szinten a vonatok jellemzően 20 perc alatti késésekkel közlekednek, de több vasútvonalon nagyobb késések alakultak ki műszaki hibák miatt. A most következő rendkívüli hideg idején a nagyobb állomások várótermeit éjszakára is nyitva tartjuk. Az autóbuszos közlekedésben fennakadás útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal a hóátfúvások miatt. Az útviszonyok miatt az alábbi településeket nem érintik az autóbuszok: Környe, Tagyospuszta, Bodmér, Nyésta, Varbóc, Litka, Tornabarakony, Pányok, Imola, Baskó, Csenyéte. A HÉV-forgalomban nincs fennakadás, a közlekedés folyamatos
- sorolta.
Köszönöm a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását!
- zárta a bejegyzését Lázár János.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.