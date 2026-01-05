A Magyar Közút felkészült a jelentős havazásra

Az időjárási előrejelzések alapján több hullámban érkező, jelentősebb mértékű havazásra kell számítani. Erre tekintettel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. már a vasárnap éjjeli, illetve a hétfő hajnali órákban elvégezte a szükséges megelőző, preventív védekezési munkálatokat. A havazás a hétfő reggeli órákban az ország déli területein kezdődött meg, majd fokozatosan húzódott északi irányba. A délutáni órákra a Dunántúl déli részén, valamint a keleti országrész déli területein is szinte mindenhol havazott. A havazás időszakában a közútkezelő munkagépei folyamatosan végezték a síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat, egy-egy útszakaszra több alkalommal is visszatérve.
Az országos közúthálózaton jelenleg 362 munkagép dolgozik annak érdekében, hogy az utak járhatóságát és a közlekedés biztonságát biztosítsák.
2026. január 5-én 0:00 órától a jelenlegi időpontig a társaság összesen 6 249 tonna útszóró sót és több mint 480 ezer liter kalcium-klorid oldatot használt fel. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jelenlegi készletei mintegy 77 ezer tonna útszóró sót és 1 790 ezer liter kalcium-klorid oldatot tesznek ki. A rendelkezésre álló anyagkészlet a készenlétben álló személyi és gépi állománnyal együtt a következő napok feladatainak ellátásához megfelelő kapacitást biztosít.
Az előrejelzések alapján hófúvás kialakulására is számítani kell, ezért a társaság mérnökségein rendelkezésre álló 39 darab önjáró hómaró és 79 darab hómaró adapter menetpróbáját is elvégezték. Szükség esetén ezeket az eszközöket is beveti a közútkezelő.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő napokban is nyomon követi az időjárási előrejelzéseket, és azokhoz igazodva végzi a megelőző védekezési, valamint a havazás idején szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat. Az aktuális út- és forgalmi helyzetről, az esetleges korlátozásokról, lezárásokról és terelésekről a közlekedők a www.utinform.hu oldalon tájékozódhatnak. Útnak indulás előtt és menet közben is javasolt rendszeresen ellenőrizni az információkat, és az út- és időjárási körülményeknek megfelelően, fokozott figyelemmel közlekedni.
