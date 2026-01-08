A neheze csak most jön: újabb bejelentés érkezett a havazás után

A havazás harmadik hulláma is lezajlott, a hideg, télies időjárás azonban még egy ideig velünk marad. Ezzel pedig további nehézségekre kell felkészülni!
A következő napok legnagyobb próbatétele már nem csak a helyenként félméter körüli hótakaró, hanem a markáns lehűlés lesz: a meteorológusok szerint a mínusz 20 Celsius-fok közeli hőmérsékletek pénteken törnek be hazánkba - írja a Köpönyeg.
Csütörtök folyamán egyre többfelé kisüt a nap, gyenge hózápor inkább csak keleten, északkeleten fordulhat elő. Napközben azonban az ország jelentős részén marad a fagy, csak a kedvezőbb fekvésű tájakon számíthatunk némi olvadásra, 0 fok fölé kúszó hőmérséklettel. Péntekre újabb erős lehűlés ígérkezik: a hajnali minimumok –15 és –20 fok között alakulhatnak. Délelőttől ismét erőteljes felhősödés kezdődik, és nagy kiterjedésű csapadékzónák érik el az országot.
A levegő hőmérsékletétől és az adott térség időjárási viszonyaitól függően pénteken gyakorlatilag az összes téli csapadéktípus megjelenhet: hó, havas eső, eső, sőt ónos eső is előfordulhat. Szombatra viszont kifut a mediterrán ciklon utolsó hulláma is: a kezdetben még csapadékos időt egy nyugodtabb, naposabb hétvége zárhatja.
