Hóhelyzet: így néz ki a januári tél olvasóink szemével

Szinte már teljesen elszoktunk attól a látványtól, amely az elmúlt napokban tárul elénk, ha kilépünk picit a négy fal közül. A januári táj végre olyan, mint amilyennek anno megszoktuk: körülnézve mindent ellep a három napja aláhulló hómennyiség. A Bors arra a feladatra vállalkozott, hogy olvasói szemmel mutatja be, milyen is a 2026-os, januári hóhelyzet.

A 2026-os januári hóhelyzet a mémgenerátort is berúgta: több olvasónk is ezt a képet posztolta a Facebookon lapunk kérdése alá.

Fotó: Facebook

Országos hóhelyzet – képekben

Szerencsére olvasóinknak sem kellett kétszer mondani és a Facebookon közzétett felhívásunkra özönleni kezdtek a képek, amelyekből kiválogattunk egy csokorra valót, hogy bemutassuk: az ország mely területein milyen a hólepelbe burkolózott táj.

A Nógrád vármegyei Szügy településén elmondhatják, hogy valóban szügyig taposnak a hóban

Fotó: Facebook

Illetve arra a felhívásra is fogékonynak bizonyultak a Bors olvasói, amelyben azt kértük tőlük, hogy mérjék meg, milyen vastag a hóréteg a saját lakóhelyükön. Így tudtuk meg azokat a fotóval alátámasztott adatokat, miszerint Mohácson 18 centiméter, míg Agárdon eddig 30 centiméteres a lehullott hóréteg vastagsága. Habár fényképet nem kaptunk, de Roland válasza a Facebookon feltett „Nálatok mennyi hó esett?” kérdésünkre bizonyítja, hogy a magyar ember még az extrém hóhelyzetben sem veszíti el a humorérzékét:



Szerintem az összes!

– véli Roland.

Hogy ez a rég nem látott mennyiségű hó miként mutat az ország különböző pontjain, az kiderül galériánkból, ami a képre kattintva nyílik meg.