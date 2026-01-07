Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Hóhelyzet: így néz ki a januári tél olvasóink szemével

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 17:31
Adtunk egy kis teret az olvasóknak, hogy megtudjuk, hogyan látják ők a kialakult télies szituációt. Arra kértük őket, hogy küldjenek nekünk fotókat arról, hogyan vette át az uralmat a lakókörnyezetükben a hóhelyzet.
GUY
A szerző cikkei

Szinte már teljesen elszoktunk attól a látványtól, amely az elmúlt napokban tárul elénk, ha kilépünk picit a négy fal közül. A januári táj végre olyan, mint amilyennek anno megszoktuk: körülnézve mindent ellep a három napja aláhulló hómennyiség. A Bors arra a feladatra vállalkozott, hogy olvasói szemmel mutatja be, milyen is a 2026-os, januári hóhelyzet.

hóhelyzet
A 2026-os januári hóhelyzet a mémgenerátort is berúgta: több olvasónk is ezt a képet posztolta a Facebookon lapunk kérdése alá.
Fotó: Facebook

Országos hóhelyzet – képekben

Szerencsére olvasóinknak sem kellett kétszer mondani és a Facebookon közzétett felhívásunkra özönleni kezdtek a képek, amelyekből kiválogattunk egy csokorra valót, hogy bemutassuk: az ország mely területein milyen a hólepelbe burkolózott táj.

A Nógrád vármegyei Szügy településén elmondhatják, hogy valóban szügyig taposnak  a hóban
Fotó: Facebook

Illetve arra a felhívásra is fogékonynak bizonyultak a Bors olvasói, amelyben azt kértük tőlük, hogy mérjék meg, milyen vastag a hóréteg a saját lakóhelyükön. Így tudtuk meg azokat a fotóval alátámasztott adatokat, miszerint Mohácson 18 centiméter, míg Agárdon eddig 30 centiméteres a lehullott hóréteg vastagsága. Habár fényképet nem kaptunk, de Roland válasza a Facebookon feltett „Nálatok mennyi hó esett?” kérdésünkre bizonyítja, hogy a magyar ember még az extrém hóhelyzetben sem veszíti el a humorérzékét:
 

Szerintem az összes!

 – véli Roland.

Hogy ez a rég nem látott mennyiségű hó miként mutat az ország különböző pontjain, az kiderül galériánkból, ami a képre kattintva nyílik meg.

Galéria: Hóhelyzet olvasóink szemével
Hóhelyzet olvasóink szemével

 

