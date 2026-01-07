Hóhelyzet: így néz ki a januári tél olvasóink szemével

Szinte már teljesen elszoktunk attól a látványtól, amely az elmúlt napokban tárul elénk, ha kilépünk picit a négy fal közül. A januári táj végre olyan, mint amilyennek anno megszoktuk: körülnézve mindent ellep a három napja aláhulló hómennyiség. A Bors arra a feladatra vállalkozott, hogy olvasói szemmel mutatja be, milyen is a 2026-os, januári hóhelyzet.
Szerencsére olvasóinknak sem kellett kétszer mondani és a Facebookon közzétett felhívásunkra özönleni kezdtek a képek, amelyekből kiválogattunk egy csokorra valót, hogy bemutassuk: az ország mely területein milyen a hólepelbe burkolózott táj.
Illetve arra a felhívásra is fogékonynak bizonyultak a Bors olvasói, amelyben azt kértük tőlük, hogy mérjék meg, milyen vastag a hóréteg a saját lakóhelyükön. Így tudtuk meg azokat a fotóval alátámasztott adatokat, miszerint Mohácson 18 centiméter, míg Agárdon eddig 30 centiméteres a lehullott hóréteg vastagsága. Habár fényképet nem kaptunk, de Roland válasza a Facebookon feltett „Nálatok mennyi hó esett?” kérdésünkre bizonyítja, hogy a magyar ember még az extrém hóhelyzetben sem veszíti el a humorérzékét:
Szerintem az összes!
– véli Roland.
Hogy ez a rég nem látott mennyiségű hó miként mutat az ország különböző pontjain, az kiderül galériánkból, ami a képre kattintva nyílik meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.