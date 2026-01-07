Így élvezzük, hogy végre itt a hó! – Galéria

Végre itt a nagy hó! Az év eleje országszerte havazással indult: azóta már több helyen vastag hótakaró borítja a fákat, az autókat és a háztetőket egyaránt.

Az elmúlt napokban a havazás határozta meg a mindennapjainkat Fotó: Gáll Regina / Bors

Korábban már beszámoltunk az idei hóhelyzetről. A hókotrók folyamatosan dolgoznak a főutak mentén.

Fehérbe öltözött az ország a havazás miatt

A megszokott utcaképeket fehérbe burkolózott utcák váltották fel. A gyerekek és a négylábú kedvencek láthatóan nagyon élvezik a helyzetet. Rengeteg helyen szánkók kerültek elő a pincékből, néhol hógolyócsaták zajlanak a parkokban.