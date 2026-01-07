Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így élvezzük, hogy végre itt a hó! – Galéria

havazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 15:35
szánkózásképeken
A tél most igazán megmutatta magát: reggelre vastag hótakaró borított be mindent. A havazás látványa pedig olyan elképesztő, hogy annak láttán könnyen gyerekkori emlékeket idézhetünk fel.

Végre itt a nagy hó! Az év eleje országszerte havazással indult: azóta már több helyen vastag hótakaró borítja a fákat, az autókat és a háztetőket egyaránt. 

Havazás-Tóth Árpád sétány2026_01_07
Az elmúlt napokban a havazás határozta meg a mindennapjainkat Fotó: Gáll Regina / Bors

Korábban már beszámoltunk az idei hóhelyzetről. A hókotrók folyamatosan dolgoznak a főutak mentén. 

Fehérbe öltözött az ország a havazás miatt

A megszokott utcaképeket fehérbe burkolózott utcák váltották fel. A gyerekek és a négylábú kedvencek láthatóan nagyon élvezik a helyzetet. Rengeteg helyen szánkók kerültek elő a pincékből, néhol hógolyócsaták zajlanak a parkokban.  

Természetesen van abban valami különösen megnyugtató, amikor az ember a szobából figyeli a hóesést, elhúzott függönynél, egy bögre meleg itallal a kezében. De ha már régóta vártál egy igazi, önfeledt téli élményre, most érdemes kimozdulni. Síléc, szánkó, korcsolya, minden előkerülhet, hiszen sok helyen a hótakaró napokig megmaradhat. Nemrég összeszedtük azokat a helyszíneket is, ahol szánkózni érdemes.

  • Normafa

A hegyvidéki klasszikus és az egyik legbiztosabb szánkózós hely. 

  • Dobogókő környéke

Dobogókő évek óta a szánkózók egyik legnépszerűbb célpontja, főleg a budapestiek körében. 

  • Mátraháza és Mátrafüred környéke

A Mátrába indulva fontos tudni, hogy a mátraszentistváni sípark területén tilos szánkózni. A környező településeken viszont rengeteg természetes lehetőség adódik. 

A teljes cikket az ajánlóra kattintva érheted el!

Elmondható, hogy most újra itt van az a tél, amit annyiszor hiányoltunk. A képek pedig magukért beszélnek! 

Normafa, hó havazás
Normafa, hó havazás
Havas Normafa, Hármashatárhegy
Normafa, hó havazás
Havazás
Normafa, hó havazás
Normafa, hó havazás
Havazás, Siklós
Galéria: Így élvezzük, hogy végre itt a hó! – Galéria
1/8
Szánkók kerültek elő a Normafán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu