Így élvezzük, hogy végre itt a hó! – Galéria

Végre itt a nagy hó! Az év eleje országszerte havazással indult: azóta már több helyen vastag hótakaró borítja a fákat, az autókat és a háztetőket egyaránt.
Korábban már beszámoltunk az idei hóhelyzetről. A hókotrók folyamatosan dolgoznak a főutak mentén.
A megszokott utcaképeket fehérbe burkolózott utcák váltották fel. A gyerekek és a négylábú kedvencek láthatóan nagyon élvezik a helyzetet. Rengeteg helyen szánkók kerültek elő a pincékből, néhol hógolyócsaták zajlanak a parkokban.
Természetesen van abban valami különösen megnyugtató, amikor az ember a szobából figyeli a hóesést, elhúzott függönynél, egy bögre meleg itallal a kezében. De ha már régóta vártál egy igazi, önfeledt téli élményre, most érdemes kimozdulni. Síléc, szánkó, korcsolya, minden előkerülhet, hiszen sok helyen a hótakaró napokig megmaradhat. Nemrég összeszedtük azokat a helyszíneket is, ahol szánkózni érdemes.
A hegyvidéki klasszikus és az egyik legbiztosabb szánkózós hely.
Dobogókő évek óta a szánkózók egyik legnépszerűbb célpontja, főleg a budapestiek körében.
A Mátrába indulva fontos tudni, hogy a mátraszentistváni sípark területén tilos szánkózni. A környező településeken viszont rengeteg természetes lehetőség adódik.
Elmondható, hogy most újra itt van az a tél, amit annyiszor hiányoltunk. A képek pedig magukért beszélnek!
