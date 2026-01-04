SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Leona, Titusz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenkit az a kérdés izgat, meddig tart ki a havas idő: íme a válasz!

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 06:00
időjárásjelentés
Mutatjuk, milyen idő lesz a napokban!

Érdemes rétegesen felöltöznünk! Vasárnap az ország déli, délkeleti felén borongós lesz felettünk az ég, és reggelig hullhat a hó. Északon ugyanakkor sok napsütés valószínű, csapadék nélkül. Reggel -5, délután már csak +1 fok körüli értékeket mérhetünk. Emellé pedig megerősödhet az északnyugati szél. Nem kímél minket az időjárás.

A szeles időjárás fokozhatja hidegérzetünket
A szeles időjárás fokozhatja hidegérzetünket
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Havas, hűvös időjárásra számíthatunk a napokban

Vasárnap, január 4-én délelőtt északnyugat felől csökken ugyan a felhőzet, és nagy területen több órára kisüt a nap, de hazánk délkeleti, déli harmadán nagyrészt borult marad az idő. Délig azonban ott is megszűnik az egyre gyengébb havazás. Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkül.

A csúcsérték -1 és +4 fok között alakul, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő.

Hétfőn, január 5-én dél felől beborul az ég, és többfelé, északon pedig csak elszórtan várható havazás. Reggel -6, délután 0 fok körül várható a hőmérséklet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu