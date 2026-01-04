Mindenkit az a kérdés izgat, meddig tart ki a havas idő: íme a válasz!

Érdemes rétegesen felöltöznünk! Vasárnap az ország déli, délkeleti felén borongós lesz felettünk az ég, és reggelig hullhat a hó. Északon ugyanakkor sok napsütés valószínű, csapadék nélkül. Reggel -5, délután már csak +1 fok körüli értékeket mérhetünk. Emellé pedig megerősödhet az északnyugati szél. Nem kímél minket az időjárás.

A szeles időjárás fokozhatja hidegérzetünket

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Havas, hűvös időjárásra számíthatunk a napokban

Vasárnap, január 4-én délelőtt északnyugat felől csökken ugyan a felhőzet, és nagy területen több órára kisüt a nap, de hazánk délkeleti, déli harmadán nagyrészt borult marad az idő. Délig azonban ott is megszűnik az egyre gyengébb havazás. Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkül.

A csúcsérték -1 és +4 fok között alakul, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő.

Hétfőn, január 5-én dél felől beborul az ég, és többfelé, északon pedig csak elszórtan várható havazás. Reggel -6, délután 0 fok körül várható a hőmérséklet.