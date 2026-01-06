Lázár János megerősítette: nem okozott komoly balesetet a havazás

"Jelentés 2.0. A hajnali órák eseménytelenül teltek, komoly baleset nem volt. A fő-, és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként még havas. A látási viszonyok többnyire jók" - osztotta meg a legfrissebb híreket Lázár János, építési és közlekedési miniszter.

Bejelentést tett Lázár János / Fotó: MW

Ezt írta Lázár János

A Magyar Közút hálózatán 322, az MKIF-nél 79 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban még mindig több mint 100.000 tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre

- tette hozzá.

Fenntartjuk az I. fokú hókészenlétet a vasúton

A váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedés hajnalban országszerte minden vasútvonalon rendben elindult, nincsenek jelentős fennakadások. Az eljutás minden vonalon biztosított

- emelte ki.

Az autóbuszos közlekedést továbbra is nehezíti a hó

Veresegyház, Vác, Gödöllő, Esztergom térségében előfordulnak járatkimaradások, járműhibák, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Vas vármegyében pedig az útviszonyok miatt maradnak ki megállók, de minden település elérhető

- hívta fel rá a figyelmet Lázár János, hozzátéve, a HÉV közlekedésben viszont nincs fennakadás.

A MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai továbbra is azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegyék az utazást a magyar utakon és a vasúton. Köszönöm a munkájukat!

- zárta a Facebook-bejegyzését Lázár János.