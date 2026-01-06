Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Lázár János megerősítette: nem okozott komoly balesetet a havazás

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 08:08
A közösségi oldalán tett jelentést Lázár János.
Bors
"Jelentés 2.0. A hajnali órák eseménytelenül teltek, komoly baleset nem volt.  A fő-, és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként még havas. A látási viszonyok többnyire jók" - osztotta meg a legfrissebb híreket Lázár János, építési és közlekedési miniszter.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Bejelentést tett Lázár János / Fotó: MW

Ezt írta Lázár János

A Magyar Közút hálózatán 322, az MKIF-nél 79 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban még mindig több mint 100.000 tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre

- tette hozzá.

Fenntartjuk az I. fokú hókészenlétet a vasúton

A váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedés hajnalban országszerte minden vasútvonalon rendben elindult, nincsenek jelentős fennakadások. Az eljutás minden vonalon biztosított

- emelte ki.

Az autóbuszos közlekedést továbbra is nehezíti a hó

Veresegyház, Vác, Gödöllő, Esztergom térségében előfordulnak járatkimaradások, járműhibák, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Vas vármegyében pedig az útviszonyok miatt maradnak ki megállók, de minden település elérhető

- hívta fel rá a figyelmet Lázár János, hozzátéve, a HÉV közlekedésben viszont nincs fennakadás.

 

A MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai továbbra is azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegyék az utazást a magyar utakon és a vasúton. Köszönöm a munkájukat!

- zárta a Facebook-bejegyzését Lázár János.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
