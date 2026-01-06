Most érkezett: 11 vármegyére adtak ki citromsárga riasztás, itt kell több mint 20 centi hóra számítani

A hóhelyzet még egy jó darabig velünk marad, a Köpönyeg beszámolója szerint ugyanis a hajnali órákban az északnyugat felől érkező havazás csak lassan gyengült, a déli és keleti országrészben ekkor még többfelé vegyes halmazállapotú csapadék – eső, havas eső – hullott, helyenként ónos esővel. A nap folyamán az időjárás nem sokat változik, de egyre inkább a havazás lesz erősebb, így napközben sokfelé alakulhat ki összefüggő hótakaró.
A keddi időjárást tekintve erősen felhős, többfelé borult ég lesz a jellemző, és bár átmenetileg gyengülhet vagy rövid időre szünetelhet a csapadék, délről újabb, kiterjedt havazás érkezik. A vastagabb hóréteg kialakulására főként a déli és keleti megyékben van nagyobb esély, míg északnyugaton kisebb a valószínűsége jelentősebb havazásnak.
A Dunántúlon az északnyugati, később északi szél többfelé élénk, a Bakony térségében erős lökések is kísérhetik, ami hófúvást okozhat. Helyenként a látási viszonyok is jelentősen romolhatnak. A nappali csúcsértékek mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak - írja a Köpönyeg.
A friss hó miatt 12 órán belül 5 centimétert meghaladó havazásra számítva 11 vármegyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki, Baranya és Bács-Kiskun területén pedig narancssárga riasztás van érvényben – ezekben a térségekben 24 óra alatt akár 20 centiméternél is több hó hullhat.
Ónos eső veszélye miatt három vármegyében, hófúvás miatt hat vármegyében van érvényben figyelmeztetés. Szabolcs-Szatmár-Beregre egyszerre háromféle veszélyjelzés (havazás, ónos eső, hófúvás) adtak ki, és több más megyében is legalább kétféle figyelmeztetés érvényes a keddi napra. Nincs tehát olyan vármegyénk, ahol az időjárás amire a szélsőséges időjárás miatt ne adtak volna ki valamilyen riasztást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.