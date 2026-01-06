Most érkezett: 11 vármegyére adtak ki citromsárga riasztás, itt kell több mint 20 centi hóra számítani

A hóhelyzet még egy jó darabig velünk marad, a Köpönyeg beszámolója szerint ugyanis a hajnali órákban az északnyugat felől érkező havazás csak lassan gyengült, a déli és keleti országrészben ekkor még többfelé vegyes halmazállapotú csapadék – eső, havas eső – hullott, helyenként ónos esővel. A nap folyamán az időjárás nem sokat változik, de egyre inkább a havazás lesz erősebb, így napközben sokfelé alakulhat ki összefüggő hótakaró.

Fotó: Ruprech Judit / MTI

A keddi időjárást tekintve erősen felhős, többfelé borult ég lesz a jellemző, és bár átmenetileg gyengülhet vagy rövid időre szünetelhet a csapadék, délről újabb, kiterjedt havazás érkezik. A vastagabb hóréteg kialakulására főként a déli és keleti megyékben van nagyobb esély, míg északnyugaton kisebb a valószínűsége jelentősebb havazásnak.

A Dunántúlon az északnyugati, később északi szél többfelé élénk, a Bakony térségében erős lökések is kísérhetik, ami hófúvást okozhat. Helyenként a látási viszonyok is jelentősen romolhatnak. A nappali csúcsértékek mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak - írja a Köpönyeg.

Senkit sem kímél az időjárás: szinte minden megyére riasztást adtak ki

A friss hó miatt 12 órán belül 5 centimétert meghaladó havazásra számítva 11 vármegyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki, Baranya és Bács-Kiskun területén pedig narancssárga riasztás van érvényben – ezekben a térségekben 24 óra alatt akár 20 centiméternél is több hó hullhat.

Fotó: met.hu

Ónos eső veszélye miatt három vármegyében, hófúvás miatt hat vármegyében van érvényben figyelmeztetés. Szabolcs-Szatmár-Beregre egyszerre háromféle veszélyjelzés (havazás, ónos eső, hófúvás) adtak ki, és több más megyében is legalább kétféle figyelmeztetés érvényes a keddi napra. Nincs tehát olyan vármegyénk, ahol az időjárás amire a szélsőséges időjárás miatt ne adtak volna ki valamilyen riasztást.