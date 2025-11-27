Ezt látni kell: Gyönyörű hótakaró borítja a Bükköt – Galéria

A hókedvelők nagy örömére idén már hazánkban is leesett az első hó. Több területen még mindig találkozhatunk havas tájjal. A Bakonyban, Eplénynél a legvastagabb a hótakaró, ami akár 20 centiméter is lehet, de maradt még hó Kékestetőn, Mátraszentistvánon, valamint a Bükkben, Bánkúton is.
Sajnos hazánkban már ritka a fehér karácsony és a hó helyett inkább eső hullik a legtöbb területen, de télen a hegyek még mindig fehér ruhát öltenek. Egy magyar viharvadász, „Sütő's Photography” látványos fotókon örökítette meg a bükki hótakarót.
A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken délkelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak elvétve alakul ki. Reggel -1, délután +4 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél néha megélénkül. Szombaton változóan felhős időre van kilátás, eleinte délen, délutántól északnyugaton több felhővel. Foltokban ködös lesz a levegő. +6 fok várható délután. Vasárnap a ködfoltok megszűnése után délkelet felől rétegfelhőzet terjeszkedik. Csapadék nem lesz. Marad a 6 fok körüli maximum.
