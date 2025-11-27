Ezt látni kell: Gyönyörű hótakaró borítja a Bükköt – Galéria

A hókedvelők nagy örömére idén már hazánkban is leesett az első hó. Több területen még mindig találkozhatunk havas tájjal. A Bakonyban, Eplénynél a legvastagabb a hótakaró, ami akár 20 centiméter is lehet, de maradt még hó Kékestetőn, Mátraszentistvánon, valamint a Bükkben, Bánkúton is.

Hó a Bükkben / Fotó: Sütő's Photography

Sajnos hazánkban már ritka a fehér karácsony és a hó helyett inkább eső hullik a legtöbb területen, de télen a hegyek még mindig fehér ruhát öltenek. Egy magyar viharvadász, „Sütő's Photography” látványos fotókon örökítette meg a bükki hótakarót.

Gyönyörködj te is a Bükk hegység hótakarójában! Galériánkat az alábbi képre kattintva tekintheted meg: