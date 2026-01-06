Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Havazás: Rendkívüli intézkedésekkel védi a hajléktalanokat

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 12:40
Ökumenikus Segélyszervezethavazás
Nem tétlenkednek. Így segítenek a hajléktalanoknak.

Rendkívüli intézkedésekkel védi a hajléktalanokat az Ökumenikus Segélyszervezet - közölte a segélyszervezet az MTI-vel kedden.

Így védik a hajléktalanokat a havazás elől
Így védik a hajléktalanokat a havazás elől
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Így segítenek a hajléktalanoknak

Azt írták: 

„A rendkívül hidegre fordult és várhatóan hosszabb ideig mínuszokkal, havazással járó időjárás jelentősen megnehezíti a hajléktalanok és főként a települések peremterületein elégtelen lakhatási körülmények között sátrakban, fészerekben, kalyibákban élők éjszakáit és nappalait. Számukra a hideg nem csupán kényelmetlenséget, hanem közvetlen életveszélyt is jelenthet ”

- hívták fel a figyelmet.

A szervezet utcai szolgálatai fokozott intenzitással keresik föl az általuk ismert rászorulókat, többek között teával, meleg ruhával, élelmiszerrel és gyógyszerrel is segítve őket.

A karitatív szervezet munkatársai a fedél nélkül élőket személyesen is ösztönzik az ellátórendszer nappali és éjjeli melegedőinek igénybevételére. Kiemelték: az intézmények maximális kapacitással működnek, folyamatosan fogadják az érkezőket, és minden rászorulónak állapotához és szükségleteihez igazodó ellátást biztosítanak.

Az Ökumenikus Segélyszervezet azt kérte, aki olyan embert lát közterületen, aki a hideg miatt veszélyben lehet vagy segítségre szorul, haladéktalanul értesítse a hajléktalanellátó intézményeket, a regionális diszpécserszolgálatokat, szükség esetén a mentőket, rendőrséget a 112-es segélyhívószámon. 

„A gyors jelzés emberéleteket menthet”

 - emelték ki.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu