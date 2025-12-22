Elindult az Ökumenikus Segélyszervezet hagyományos fővárosi szeretetvendégsége

Immár 30 éves múltra tekint vissza a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése és ezzel együtt a fővárosi szeretetvendégség, amely nagy utat járt be ez idő alatt és mára Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává nőtte ki magát.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szeretetvendégsége keretében szervezett ételosztás már 30 éves múltra tekint vissza. Fotó: Gaál Regina

Az adventi adománygyűjtésünknek mára nagyon komoly hagyományai vannak. Az egyik ilyen a fővárosi szeretetvendégség, amit minden évben megszervezünk, itt a csepeli víztorony árnyékában felállított ételosztó ponton, ahol egy héten keresztül minden nap ezer adag meleg étellel készülünk. Minden nap picivel hosszabb szokott lenni a sor, hiszen ahogy híre megy ennek a szeretetvendégségnek, úgy egyre többen érkeznek. Van, aki nagyon hosszú utat tesz meg ezért az egy tál meleg ételért. De az étel mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy akik idejönnek, azok tényleg egy ünnepen érezhessék magukat. Ezért aztán karácsonyi hangulatban, feldíszített, meleg sátorban várjuk őket, beszélgetünk velük egy kicsit, miközben a háttérben ünnepi zene szól

– mondta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

Örökbe fogadták a szeretetvendégség egyik napját

Gáncs Kristóf azt is elárulta, hogy a fővárosi szeretetvendégség egy-egy napjának örökbefogadója is van, amely az adott napon a saját önkénteseivel kapcsolódik be az ételosztásba. December 19-én ez az örökbefogadó a segélyszervezet egyik stratégiai partnere, az MBH Bank volt, amely 2023 óta támogatja a karitatív szervezet munkáját, egész éves, aktív szakmai és pénzügyi együttműködésen keresztül.

Az MBH Bank munkatársai már visszatérő önkénteseknek számítanak a segélyszervezet adventi szeretetvendégségein. Idén is 1000 adag meleg étel szétosztásában segítettek. Fotó: Gaál Regina

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az MBH Bank több különböző program mentén dolgozik együtt. Ezek között

krízissegélyezési projektek,

családoknak nyújtott szolgáltatások,

gyerekek és fiatalok számára szervezett fejlesztő programok, valamint

olyan önkéntes akciók is vannak, amelyből aktív részt vállalnak a pénzintézet munkatársai is Varga Zsuzsanna, CSR vezetővel együtt. Ezek közé tartozik az adventi szeretetvendégség is.

Varga Zsuzsanna, az MBH Bank CSR vezetője kínál forró teát a szeretetvendégség fűtött sátrában. Fotó: Gaál Regina

Az idei a harmadik olyan év, hogy advent utolsó hetében mi is bekapcsolódunk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkájába és eljövünk, hogy segítsünk ételt osztani. A szeretetvendégséget egyébként évről évre nagyon szokták várni a kollégák, akik már visszajáró önkénteseknek számítanak. Idén két 15 fős csapattal érkeztünk segíteni és külön örömteli hogy azt tudom mondani: összekötjük a kellemest a hasznossal, hiszen amellett, hogy segíthetünk, ezek az alkalmak egyfajta csapatépítő hatással is bírnak

– árulta el Varga Zsuzsanna, miközben épp forró teával kínált a jóízűen falatozó vendégeknek.