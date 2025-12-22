Elindult az Ökumenikus Segélyszervezet hagyományos fővárosi szeretetvendégsége

Immár 30 éves múltra tekint vissza a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése és ezzel együtt a fővárosi szeretetvendégség, amely nagy utat járt be ez idő alatt és mára Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává nőtte ki magát.
Az adventi adománygyűjtésünknek mára nagyon komoly hagyományai vannak. Az egyik ilyen a fővárosi szeretetvendégség, amit minden évben megszervezünk, itt a csepeli víztorony árnyékában felállított ételosztó ponton, ahol egy héten keresztül minden nap ezer adag meleg étellel készülünk. Minden nap picivel hosszabb szokott lenni a sor, hiszen ahogy híre megy ennek a szeretetvendégségnek, úgy egyre többen érkeznek. Van, aki nagyon hosszú utat tesz meg ezért az egy tál meleg ételért. De az étel mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy akik idejönnek, azok tényleg egy ünnepen érezhessék magukat. Ezért aztán karácsonyi hangulatban, feldíszített, meleg sátorban várjuk őket, beszélgetünk velük egy kicsit, miközben a háttérben ünnepi zene szól
– mondta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.
Gáncs Kristóf azt is elárulta, hogy a fővárosi szeretetvendégség egy-egy napjának örökbefogadója is van, amely az adott napon a saját önkénteseivel kapcsolódik be az ételosztásba. December 19-én ez az örökbefogadó a segélyszervezet egyik stratégiai partnere, az MBH Bank volt, amely 2023 óta támogatja a karitatív szervezet munkáját, egész éves, aktív szakmai és pénzügyi együttműködésen keresztül.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az MBH Bank több különböző program mentén dolgozik együtt. Ezek között
Az idei a harmadik olyan év, hogy advent utolsó hetében mi is bekapcsolódunk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkájába és eljövünk, hogy segítsünk ételt osztani. A szeretetvendégséget egyébként évről évre nagyon szokták várni a kollégák, akik már visszajáró önkénteseknek számítanak. Idén két 15 fős csapattal érkeztünk segíteni és külön örömteli hogy azt tudom mondani: összekötjük a kellemest a hasznossal, hiszen amellett, hogy segíthetünk, ezek az alkalmak egyfajta csapatépítő hatással is bírnak
– árulta el Varga Zsuzsanna, miközben épp forró teával kínált a jóízűen falatozó vendégeknek.
Az MBH Bank önkéntesei mellett nem hiányozhatnak a hírességek sem a szeretetvendégségről. Az énekesnő, Péter Szabó Szilvia rendszeresen feltűnik az Ökumenikus Segélyszervezet programjain. Az idei csepeli ételosztásra pedig magával vitte a legkisebb önkéntest is lánya, Emma személyében.
Ahova csak tudok, próbálok elmenni és ott lenni, segíteni az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. Ebből adódóan már többször volt alkalmam részt venni a fővárosi szeretetvendégségen. Nagyon fontosnak tartom, hogy a lányom is lássa: sajnos nem mindenkinek telik felhőtlenül a karácsony, de van arra lehetőség, hogy egy kis odafigyeléssel, törődéssel vagy kedves szóval valamelyest változtathatunk ezen.
A változáshoz bárki hozzájárulhat - méghozzá egy telefonhívással. Ehhez mindössze a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1353-as adományvonalát kell tárcsázni, ahol egyetlen hívás 500 forint adománnyal ér fel, így 4 hívás már egy tál meleg ételt jelenthet egy rászorulónak!
