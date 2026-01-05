Már megint? Újabb leállás lesz az egyik legnagyobb hazai banknál

Napokon belül már másodszor kerül sor jelentősebb szolgáltatáskiesésre az OTP Banknál. A pénzintézet előre tervezett rendszerfejlesztéseket hajt végre digitális felületein, emiatt januárban több bankszünnapot is beiktattak, amelyek alatt számos banki szolgáltatás egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan lesz elérhető.

Hamarosan leáll az OTP Bank / Fotó: OTP

Leáll sokak kedvenc bankja

Az OTP Bank közlése szerint a karbantartási leállások célja a rendszerek fejlesztése és a szolgáltatások biztonságának növelése. A bank hangsúlyozza: az ilyen időszakokban érdemes előre gondoskodni az utalásokról, online fizetésekről és egyéb pénzügyi ügyintézésről, mivel az internetbank, a mobilbank, valamint egyes kártyás és hitelhez kapcsolódó funkciók nem lesznek használhatók.

A pénzintézet a vonatkozó jogszabályoknak és a Magyar Nemzeti Bank előírásainak megfelelően előre tájékoztatja ügyfeleit a bankszünnapokról. A részletek minden esetben elérhetők a bank hivatalos felületein.

Legutóbb egy hosszabb, négynapos leállás érintette az ügyfeleket. Fejlesztési okok miatt 2026. január 1-jén hajnali 2 órától január 4-én 23:59-ig az értékpapír-portfóliók megjelenítése, valamint a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nem voltak elérhetők sem a bankfiókokban, sem az online és telefonos csatornákon.

Az OTP Bank tájékoztatása szerint újabb karbantartási leállásra kell számítani 2026. január 8-án 22 órától január 9-én hajnali 1:45-ig. Ebben az időszakban több lakossági hitelhez kapcsolódó szolgáltatás nem lesz elérhető - írja az Origo.

A leállás az alábbi termékeket érinti: