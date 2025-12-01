Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Veszélyre figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank: ha ilyen üzenetet kapsz, nehogy bedőlj!

MNB
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 15:25
smskibercsalóMagyar Nemzeti Bank
A kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat. Ne dőlj be a csalóknak!
Bors
A szerző cikkei

Csalók élnek vissza a jegybank nevével, SMS-üzenetekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre szólítják fel az ügyfeleket, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket - tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn az MTI-t. A közleményben felhívták a figyelmet, hogy a kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól.

Ne legyél a kibercsalók áldozata!
Ne legyél a kibercsalók áldozata!
Fotó: 123RF

Ez a csalók módszere

Az MNB telefonos ügyfélszolgálatára érkezett információk szerint kibercsalók a jegybank nevével és a rá jellemző arculati elemekkel ellátott SMS-üzeneteket küldenek, amelyben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét. Az SMS-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot. Egy másik SMS-típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenetet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát.

Az MNB hangsúlyozta: mindkét üzenet célja az adathalászat, a kért felületeken a bizalmas banki számla vagy/és kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét a számlájukról. Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre, és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.

A közlemény szerint a jegybanknak jelen pillanatban nincs tudomása károsultakról. Ugyanakkor több fogyasztó is jelezte a csalási kísérleteket, ezzel nemcsak magas szintű pénzügyi tudatosságukról tettek bizonyságot, de bejelentésükkel másokat is meg tudnak óvni az áldozattá válástól - emelték ki.

Az MNB ügyfélszolgálata, a vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák honlapja, illetve a www.kiberpajzs.hu weblap minden tájékoztatást megad az érdeklődőknek a kibercsalások típusairól, jellemzőiről, az új csalási mintázatokról, illetve a védekezési lehetőségekről - ismertették a közleményben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu