A NAV-ot akarta megvesztegetni, csúnyán ráfizetett a vietnámi sofőr

Gyorsított eljárásban, minősített hivatali vesztegetés bűntette miatt állította bíróság elé a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség azt a vietnámi férfit, aki meg akarta vesztegetni a pénzügyőröket. A vád szerint a vietnámi állampolgárságú férfi 2025. december 13-án, az M3-as autópályán Budapest irányába közlekedett a gépjárművével, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatásos állományú tagjai ellenőrzés céljából megállították. A férfi ekkor átadta az iratokat, míg a másik kezében bankjegyeket tartott. A pénzügyőrök felszólították a férfit, hogy tegye el a pénzt, és nyissa ki a tehergépjármű rakterét, aki ennek nem akart eleget tenni. Mivel a rakomány túlsúlyosnak tűnt, ezért elrendelték annak a mérési ponton történő mérlegelését.

A NAV-ot próbálta megvesztegetni a vietnámi sofőr / Fotó: Magyarország Ügyészsége

A férfi továbbra sem volt együttműködő, és készpénzzel próbálta elérni a pénzügyőröknél, hogy ne mérjék le az autót. A hivatalos személyek a pénzt nem fogadták el, és jelezték, hogy rendőri intézkedést fognak kérni. Az elkövető ezután odalépett a pénzügyőrökhöz és folytatva a vesztegetést, a telefonján lévő fordítóprogram segítségével közölte, hogy „Adok neked 200 eurót, és nem kell büntetőpapírt benyújtanod”. A pénzügyőrök az ajánlatot ezután sem fogadták el, lefolytatták a mérlegelést, majd megállapították, hogy a tehergépjármű súlya meghaladta a megengedett össztömeget, az elkövetett bűncselekményt pedig azonnal jelentették.

Ezután a nyomozó ügyészek intézkedtek a magyar lakcímmel nem rendelkező, külföldi férfi őrizetbe vételéről, a vesztegetésre szánt 200 euró lefoglalásáról, majd kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség az elkövetőt gyorsított eljárásban hétfőn az Egri Törvényszék elé állította, aki a bűncselekmény elkövetését beismerte. A férfi bűnösségét a bíróság a váddal egyezően megállapította és ezért 1 év 6 hónap, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és 90.000 forint pénzbüntetésre ítélte. Az ítélettel szemben az ügyészség a vádlott terhére, súlyosításért jelentett be fellebbezést - írják az ügyészség honlapján.