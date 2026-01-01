„Belesüllyedtünk az ülésbe!” – elképesztő luxusautók vitték karácsonyi csodába a gyerekeket

50 gyerek és szüleik számára szervezett a Baptista Szeretetszolgálat jótékonysági karácsonyi élményautózást. A Hősök teréről induló autókaraván rendőri felvezetéssel haladt, néha beletapostak a sofőrök a gázba, hogy megmutassák a gyerekeknek, milyen is igazából az autózás egy luxus-, vagy egy sportautóban. A 14 éves Bence két testvérével és apukájával Újpalotáról érkezett, és sok élménnyel és ajándékokkal távoztak.

Egy gyerek számára az autózás egy ilyen kocsiban örökre nyomot hagy Fotó: Baricz Dezső/Baptista Szeretetszolgálat

"Egy csoda volt az autózás"

Várakozásokon felüli mennyiségű autó érkezett a Hősök terére december 27-én. A közel 70 luxusautó tulajdonosa olyan gyerekeknek szeretett volna kedveskedni karácsonykor, akik még soha nem ülhettek hasonló kocsiban. A rendőri felvezetés és a karavánban való haladás a városban még izgalmasabbá tette a eseményt. Horváth István három gyermekével érkezett a rendezvényre az Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete köréből.

A gyerekek nagyon boldogok voltak, hogy jövünk a rendezvényre, és sokkal több volt amit kaptak, mint amit vártak, hiszen nem csak kívülről csodálhatták meg a gyönyörű autókat, hanem be is szállhattak. Az autókkal még gyorsultak is a sofőrök, a gyerekek pedig belesüllyedtek az ülésbe, szóval tele vannak a fiaim élményekkel. Én is élveztem, hiszen a felnőttek is beülhettek a kocsikba

- meséli az apuka.

Hatalmas élmény volt a kirándulás. A fiuk ajándék matchbox-okkal a kezükben emlékeznek vissza a felejthetetlen pillanatokra Fotó: Horváth család

Bence a legnagyobb fiú most 14 éves. A másfél órás autózáson annyira összebarátkozott Norbival a sofőrrel, hogy a rendezvény végén ajándékot is kapott tőle.

A sok autó egymás után nagyon tetszett és a sebesség is! Kaptam a végén matchbox autót és csokit is, de a legnagyobb meglepetés az volt, amikor Norbi a sofőr a csomagtartóból elővett egy kisautót, ami az övének, – amiben utaztunk – a kicsinyített mása, és nekem adta. Sosem felejtem el ezt a napot, és amint lehet megtanulok vezetni is!

- mondja lelkesen Bence.

Bence Norbival, aki meglepetéssel is készült a 14 éves fiúnak. Norbi az autó kicsinyített mását adta a kis utasnak Fotó: Horváth család

Baricz Dezső a Baptista Szeretetszolgálat szervezője nagyon hálás, hogy a Hybrid Agency, a Cars & Coffee Hungary és a @Studio Hive közel 70 autót hozott össze, hogy a gyerekek kipróbálhassák azokat. Dezső elmondta: az autóritkaságok szinte ellepték a Hősök terét, és olyan emberek is megálltak megcsodálni a szebbnél szebb járműveket, akik csak arra sétálgattak.

Nagyon örülök, hogy sikeres volt ez a rendezvényünk is, és ennyi gyereknek adhattunk életre szóló élményt és kis ajándékot is.

– mesélte Dezső.