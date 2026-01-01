SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Belesüllyedtünk az ülésbe!” – elképesztő luxusautók vitték karácsonyi csodába a gyerekeket

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 11:30
karácsonyBaptista szeretetszolgálat
Rendőri felvezetéssel, gázfröccsel és közel hetven luxusautós városnézéssel ajándékozta meg a rászoruló gyerekeket a Baptista Szeretetszolgálat. Volt, aki először ült ilyen kocsiban, így biztosan nem felejti el soha a napot, amikor az autózás ilyen szeretettel teli élménnyé vált.
Lukács-Sánta Andrea
50 gyerek és szüleik számára szervezett a Baptista Szeretetszolgálat jótékonysági karácsonyi élményautózást. A Hősök teréről induló autókaraván rendőri felvezetéssel haladt, néha beletapostak a sofőrök a gázba, hogy megmutassák a gyerekeknek, milyen is igazából az autózás egy luxus-, vagy egy sportautóban. A 14 éves Bence két testvérével és apukájával Újpalotáról érkezett, és sok élménnyel és ajándékokkal távoztak. 

Egy gyerek számára az autózás egy ilyen kocsiban örökre nyomot hagy
Egy gyerek számára az autózás egy ilyen kocsiban örökre nyomot hagy Fotó: Baricz Dezső/Baptista Szeretetszolgálat

"Egy csoda volt az autózás"

Várakozásokon felüli mennyiségű autó érkezett a Hősök terére december 27-én. A közel 70 luxusautó tulajdonosa olyan gyerekeknek szeretett volna kedveskedni karácsonykor, akik még soha nem ülhettek hasonló kocsiban. A rendőri felvezetés és a karavánban való haladás a városban még izgalmasabbá tette a eseményt. Horváth István három gyermekével érkezett a rendezvényre az Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete köréből.

A gyerekek nagyon boldogok voltak, hogy jövünk a rendezvényre, és sokkal több volt amit kaptak, mint amit vártak, hiszen nem csak kívülről csodálhatták meg a gyönyörű autókat, hanem be is szállhattak. Az autókkal még gyorsultak is a sofőrök, a gyerekek pedig belesüllyedtek az ülésbe, szóval tele vannak a fiaim élményekkel. Én is élveztem, hiszen a felnőttek is beülhettek a kocsikba

- meséli az apuka.

Hatalmas élmény volt a kirándulás. A fiuk ajándék matchbox-okkal a kezükben emlékeznek vissza a felejthetetlen pillanatokra Fotó: Horváth család

Bence a legnagyobb fiú most 14 éves. A másfél órás autózáson annyira összebarátkozott Norbival a sofőrrel, hogy a rendezvény végén ajándékot is kapott tőle.

A sok autó egymás után nagyon tetszett és a sebesség is! Kaptam a végén matchbox autót és csokit is, de a legnagyobb meglepetés az volt, amikor Norbi a sofőr a csomagtartóból elővett egy kisautót, ami az övének, – amiben utaztunk – a kicsinyített mása, és nekem adta. Sosem felejtem el ezt a napot, és amint lehet megtanulok vezetni is!

- mondja lelkesen Bence.  

Bence Norbival, aki meglepetéssel is készült a 14 éves fiúnak. Norbi az autó kicsinyített mását adta a kis utasnak Fotó: Horváth család

Baricz Dezső a Baptista Szeretetszolgálat szervezője nagyon hálás, hogy a Hybrid Agency, a Cars & Coffee Hungary és a @Studio Hive közel 70 autót hozott össze, hogy a gyerekek kipróbálhassák azokat. Dezső elmondta: az autóritkaságok szinte ellepték a Hősök terét, és olyan emberek is megálltak megcsodálni a szebbnél szebb járműveket, akik csak arra sétálgattak.

Nagyon örülök, hogy sikeres volt ez a rendezvényünk is, és ennyi gyereknek adhattunk életre szóló élményt és kis ajándékot is.

– mesélte Dezső.

A résztvevő gyerekek és szüleik fotó: Baricz Dezső/Baptista Szeretetszolgálat

A Baptista Szeretetszolgálat számtalan karácsonyi rendezvényen van túl az idei évben, és gőzerővel készül 2026-ra is.

 

 

