Más annyit keres, mint amennyit a 22 gyermekes család egy vásárlás során elkölt élelmiszerre

22 gyermeket nevelni nem kis teljesítmény, de a brit Radford családnak most még a bírósági költségek is megnehezítik a mindennapokat. A híres família a közelmúltban került reflektorfénybe, miután egy körülbelül 27 millió forintba kerülő Disney-nyaralás miatt pénzbírságot kaptak, most pedig az is kiderült, mennyit költenek hetente élelmiszerre.

Brutális összegeket költenek bevásárlása a 22 gyermeket nevelő szülők Fotó: Unsplash.com

22 gyermek etetése súlyos anyagi költségekkel jár: főleg, ha büntetés is társul mellé!

Sue Radford, az édesanya, nemrég megosztotta, mennyi pénzt hagynak ott a boltban, amikor bevásárolnak a hatalmas család számára – és az összeg tényleg elképesztő. Bár a nyári luxusvakáció után sokan azt gondolnák, fényűző életet élnek, Sue hangsúlyozta, hogy szó sincs erről. „Nem kapunk segélyt, a pitéket gyártó cégünk és a médiavállalkozásunk is sikeres, de nem vagyunk milliomosok” – mondta korábban a The Sunnak.

„Keményen dolgozunk, csak szeretnénk a gyerekeinknek a lehető legjobb életet biztosítani.” A Radford házaspár, akik saját valóságshow-jukban („22 Kids and Counting”) is szerepelnek, nemrég képet posztolt az Instagramra, amelyen a konyhapultjuk szinte eltűnik az Aldi-s bevásárlószatyrok alatt – és noha az Aldi a legolcsóbb brit élelmiszerláncok közé tartozik, így is komoly összeg marad a pénztárban egy-egy látogatásuk után – írta az Unilad.

A követőik találgatni kezdtek, mennyibe kerülhetett a hatalmas bevásárlás, és a legtöbben átszámítva nagyjából százezres tételre tippeltek. Sue azonban gyorsan kijavította őket:

Sokan közel jártatok, a legtöbben 200 font körül tippeltetek (kb. 105 ezer forint). A valós összeg viszont 375,65 font (196 ezer forint – a szerk).

Vagyis minden egyes bevásárlásuk közel kétszázezer forintba kerül – ami talán nem is meglepő, hiszen a legtöbb gyerekük még otthon él.

A család pénzügyei régóta izgatják a közvéleményt, főleg azóta, hogy idén tavasszal bíróság elé kellett állniuk a gyerekeik iskolai hiányzásai miatt. Az ok: az említett Disney World-nyaralás Floridában. Áprilisban Sue és férje, Noel elvitték a teljes családot – néhány párt és unokát is beleértve – egy álomutazásra, amelynek során csak a repülőjegyekre átszámítva 13,6 millió forintot költöttek. A mesebeli kiruccanás azonban gyorsan kijózanította őket: a bíróság bűnösnek találta őket abban, hogy nem biztosították négy gyermekük rendszeres iskolalátogatását, ezért fejenként 33 ezer forintos bírságot, valamint további 60 ezer forintnyi bírósági költséget kellett kifizetniük. A kaland azonban nem állt meg itt: 24 éves lányuk, Millie és két gyermeke lemaradt a repülőről, mert lejárt az amerikai beutazási engedélyük. Noel végül otthon maradt velük, amíg az új engedélyt megkapták, és csak másnap repültek a többiek után. Egyedül Chloe Radford és kislánya, Mia maradtak otthon, mivel éppen akkor született meg Chloe második gyermeke.