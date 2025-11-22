Más annyit keres, mint amennyit a 22 gyermekes család egy vásárlás során elkölt élelmiszerre

22 gyermeket nevelni nem kis teljesítmény, de a brit Radford családnak most még a bírósági költségek is megnehezítik a mindennapokat. A híres família a közelmúltban került reflektorfénybe, miután egy körülbelül 27 millió forintba kerülő Disney-nyaralás miatt pénzbírságot kaptak, most pedig az is kiderült, mennyit költenek hetente élelmiszerre.
Sue Radford, az édesanya, nemrég megosztotta, mennyi pénzt hagynak ott a boltban, amikor bevásárolnak a hatalmas család számára – és az összeg tényleg elképesztő. Bár a nyári luxusvakáció után sokan azt gondolnák, fényűző életet élnek, Sue hangsúlyozta, hogy szó sincs erről. „Nem kapunk segélyt, a pitéket gyártó cégünk és a médiavállalkozásunk is sikeres, de nem vagyunk milliomosok” – mondta korábban a The Sunnak.
„Keményen dolgozunk, csak szeretnénk a gyerekeinknek a lehető legjobb életet biztosítani.” A Radford házaspár, akik saját valóságshow-jukban („22 Kids and Counting”) is szerepelnek, nemrég képet posztolt az Instagramra, amelyen a konyhapultjuk szinte eltűnik az Aldi-s bevásárlószatyrok alatt – és noha az Aldi a legolcsóbb brit élelmiszerláncok közé tartozik, így is komoly összeg marad a pénztárban egy-egy látogatásuk után – írta az Unilad.
A követőik találgatni kezdtek, mennyibe kerülhetett a hatalmas bevásárlás, és a legtöbben átszámítva nagyjából százezres tételre tippeltek. Sue azonban gyorsan kijavította őket:
Sokan közel jártatok, a legtöbben 200 font körül tippeltetek (kb. 105 ezer forint). A valós összeg viszont 375,65 font (196 ezer forint – a szerk).
Vagyis minden egyes bevásárlásuk közel kétszázezer forintba kerül – ami talán nem is meglepő, hiszen a legtöbb gyerekük még otthon él.
A család pénzügyei régóta izgatják a közvéleményt, főleg azóta, hogy idén tavasszal bíróság elé kellett állniuk a gyerekeik iskolai hiányzásai miatt. Az ok: az említett Disney World-nyaralás Floridában. Áprilisban Sue és férje, Noel elvitték a teljes családot – néhány párt és unokát is beleértve – egy álomutazásra, amelynek során csak a repülőjegyekre átszámítva 13,6 millió forintot költöttek. A mesebeli kiruccanás azonban gyorsan kijózanította őket: a bíróság bűnösnek találta őket abban, hogy nem biztosították négy gyermekük rendszeres iskolalátogatását, ezért fejenként 33 ezer forintos bírságot, valamint további 60 ezer forintnyi bírósági költséget kellett kifizetniük. A kaland azonban nem állt meg itt: 24 éves lányuk, Millie és két gyermeke lemaradt a repülőről, mert lejárt az amerikai beutazási engedélyük. Noel végül otthon maradt velük, amíg az új engedélyt megkapták, és csak másnap repültek a többiek után. Egyedül Chloe Radford és kislánya, Mia maradtak otthon, mivel éppen akkor született meg Chloe második gyermeke.
A Radford család életét ma is figyelemmel kíséri Nagy-Britannia: miközben egyik nap bíróságra járnak, másnap hosszú távú utazásokra indulnak, és közben hetente annyit költenek élelmiszerre, mint sokan több hónap alatt. Mégis, úgy tűnik, Sue és Noel minden kihívást humorral és kitartással kezelnek – pitéről pitére, bevásárlókocsiról bevásárlókocsira.
