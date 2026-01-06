Kapd elő a naptáradat: mutatjuk, hogy hozd ki a legtöbbet a 2026-os szabadságaidból

Minden évben komoly fejtörést okoz, hogy mikorra időzítsük a nyaralásunkat, illetve hogy a rendelkezésre álló szabadnapjainkat hogyan osszuk el az év folyamán. Az igazán tudatosak már év elején egy konkrét tervvel állnak elő, az éves nyaralás mellett megtervezik a wellnesshétvégéket és a kiruccanásokat, amik segítenek kicsit kiszakadni a hétköznapok monotonitásából. Na de mikorra érdemes időzíteni ezeket az évközbeni pihenéseket? Hát elsősorban a hosszú hétvégék környékére. Kapd elő a naptáradat, mert most megmutatjuk a 2026-os munkaszüneti napokat!
Jó hírünk van, idén ugyanis összesen hét hosszú hétvége is rendelkezésünkre áll, ha utazással, kirándulással szeretnénk kicsit kiszakadni a mókuskerékből.
A 2026-os hosszú hétvégék közül ráadásul négy négynapos és három háromnapos hétvégén is szusszanhatunk egy nagyobbat. Sőt, összességében még kevesebbet is fogunk dolgozni, mint 2025-ben.
Na de melyek lesznek ezek a hétvégék? Mutatjuk őket!
Az első négynapos hosszú hétvégét már a hátunk mögött tudjuk, az újév ugyanis rögtön azzal indult január elseje és negyedike között. A következő munkaszüneti nap, március 15-e vasárnapra fog esni, így ott még sajnos nem pihenhetünk a hétvégén felül, de áprilisban már igen.
Nagypéntek idén április 3-ra fog esni, így húsvét hétfővel kiegészülve (április 6-a) ott is lesz egy négynapos szünet.
Május elseje idén péntekre esik, ezért ott háromnapos lesz a hétvége.
A pünkösdi hosszú hétvége szintén háromnapos lesz május 23-a és 25-e között. Ezt követően azonban sajnos viszonylag sok ideig, egészen augusztus végéig kell várni a következő ilyen alkalomra.
Augusztus 20-a egy csütörtöki nap lesz, így másnap, augusztus 21-én sem kell dolgozni mennünk, mert az pihenőnapnak számít. Ez tehát egy újabb négynapos kikapcsolódásra ad majd lehetőséget.
Ősszel egy hosszú hétvégénk lesz, még pedig október 23 és 25-e között lesz egy háromnapos pihenés, november elseje azonban szintén egy hétvégi napra, vasárnapra fog esni.
Végezetül a karácsonyi hosszú hétvége újra négynapos lesz, december 24-től 27-ig.
Mint mindennek, a hosszú hétvégéknek is meg van azért az ára. Az áthelyezett munkanapok miatt ugyanis lesz három szombat is, ami sajnos nem a pihenésről fog szólni. Az első ilyen január 10-e, amikor a január 2-ai, pénteki pihenőnapot dolgozzuk le.
Következőleg augusztus 8-án, szombaton kell munkával számolnunk. Ekkor az augusztus 21-i pénteki pihenőnapot számítják be.
Végül pedig az utolsó szombati munkavégzés december 12-re fog esni, ekkor dolgozzuk le előre december 24-ét.
Pár trükkökkel még inkább kimaxolhatóak ezek a hosszú pihenők.
Ha például három nap szabadságot kiveszünk augusztus 17-18-19-én, akkor összesen kilenc napot lehetünk távol a kötelezettségeinktől, így ide akár a nyári nyaralásunk is időzíthető.
De ugyanezt megcsinálhatjuk karácsony előtt is, ha hagyunk három nap szabadságot december 21-22-23-ra.
Érdemes tehát szemfülesnek lenni, nehogy mások is pont akkor akarjanak szabadságra menni, mint mi.
