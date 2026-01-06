Kapd elő a naptáradat: mutatjuk, hogy hozd ki a legtöbbet a 2026-os szabadságaidból

Minden évben komoly fejtörést okoz, hogy mikorra időzítsük a nyaralásunkat, illetve hogy a rendelkezésre álló szabadnapjainkat hogyan osszuk el az év folyamán. Az igazán tudatosak már év elején egy konkrét tervvel állnak elő, az éves nyaralás mellett megtervezik a wellnesshétvégéket és a kiruccanásokat, amik segítenek kicsit kiszakadni a hétköznapok monotonitásából. Na de mikorra érdemes időzíteni ezeket az évközbeni pihenéseket? Hát elsősorban a hosszú hétvégék környékére. Kapd elő a naptáradat, mert most megmutatjuk a 2026-os munkaszüneti napokat!

Mikorra esik idén húsvét hétfő? Na és milyen nap lesz augusztus 20-a? Mutatjuk hogy alakulnak a 2026-os munkaszüneti napok

Fotó: Freepic

Jó hírünk van, idén ugyanis összesen hét hosszú hétvége is rendelkezésünkre áll, ha utazással, kirándulással szeretnénk kicsit kiszakadni a mókuskerékből.

A 2026-os hosszú hétvégék közül ráadásul négy négynapos és három háromnapos hétvégén is szusszanhatunk egy nagyobbat. Sőt, összességében még kevesebbet is fogunk dolgozni, mint 2025-ben.

Na de melyek lesznek ezek a hétvégék? Mutatjuk őket!

Íme a 2026-os munkaszüneti napok listája

Az első négynapos hosszú hétvégét már a hátunk mögött tudjuk, az újév ugyanis rögtön azzal indult január elseje és negyedike között. A következő munkaszüneti nap, március 15-e vasárnapra fog esni, így ott még sajnos nem pihenhetünk a hétvégén felül, de áprilisban már igen.

Nagypéntek idén április 3-ra fog esni, így húsvét hétfővel kiegészülve (április 6-a) ott is lesz egy négynapos szünet.

Május elseje idén péntekre esik, ezért ott háromnapos lesz a hétvége.

A pünkösdi hosszú hétvége szintén háromnapos lesz május 23-a és 25-e között. Ezt követően azonban sajnos viszonylag sok ideig, egészen augusztus végéig kell várni a következő ilyen alkalomra.

Augusztus 20-a egy csütörtöki nap lesz, így másnap, augusztus 21-én sem kell dolgozni mennünk, mert az pihenőnapnak számít. Ez tehát egy újabb négynapos kikapcsolódásra ad majd lehetőséget.

Ha okosan gazdálkodunk a szabadságainkkal, akkor akár egy kilencnapos pihenést is kihozhatunk a hosszú hétvégékből

Fotó: Kwangmoozaa / Shutterstock

Ősszel egy hosszú hétvégénk lesz, még pedig október 23 és 25-e között lesz egy háromnapos pihenés, november elseje azonban szintén egy hétvégi napra, vasárnapra fog esni.

Végezetül a karácsonyi hosszú hétvége újra négynapos lesz, december 24-től 27-ig.