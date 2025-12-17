Eltűnt csomagok, elérhetetlen ügyfélszolgálat: fogyasztóvédelmi vizsgálat indul magyar csomagküldő szolgálatoknál

Olyan sok a panasz, hogy a károsultak számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak. A beérkezett visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák közé tartozik a csomagok kézbesítésének elmaradása, elveszett küldemények, működésképtelen csomagautomaták, valamint az ügyfélszolgálat elérhetetlensége vagy együttműködésének hiánya. A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ.
Nem a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat. A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.
Dr. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat.
A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra. A fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű. Kiváltképpen nem nézhető tétlenül, hogy néhány piaci szereplő tízmilliárdokat keres a gyermekek karácsonyán. A történtek alapos kivizsgálása ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.