Eltűnt csomagok, elérhetetlen ügyfélszolgálat: fogyasztóvédelmi vizsgálat indul magyar csomagküldő szolgálatoknál

Olyan sok a panasz, hogy a károsultak számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak. A beérkezett visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák közé tartozik a csomagok kézbesítésének elmaradása, elveszett küldemények, működésképtelen csomagautomaták, valamint az ügyfélszolgálat elérhetetlensége vagy együttműködésének hiánya. A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ.

Családok ezrei nem kapták meg a csomagjukat karácsony előtt Fotó: Unsplash

Nem a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat. A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.

Dr. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra. A fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű. Kiváltképpen nem nézhető tétlenül, hogy néhány piaci szereplő tízmilliárdokat keres a gyermekek karácsonyán. A történtek alapos kivizsgálása ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.