Eltűnt karácsonyi csomagok, elérhetetlen ügyfélszolgálat, és tömeges panaszok: megszólalt a futárcég

Az elmúlt hetekben vásárlók ezrei panaszkodtak arra, hogy a DPD Hungary által szállított csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek, vagy indokolatlanul nagy késéssel kézbesítik őket. Az ügyben már a futárcég is elismerte: valóban gondok vannak, de az állításuk szerint egyetlen csomag sem veszett el.

Tovább gyűrűzik a DPD körüli botrány. Fotó: Peter Dazeley / Getty Images

A DPD megszólalt a botrány kapcsán

A DPD Hungary egy keddi közleményében elismerte, hogy az év végi, kiugróan magas csomagforgalom miatt Budapesten és a főváros környékén kézbesítési nehézségek alakultak ki.

Tisztában vagyunk vele, hogy sok ügyfelünk és családjaik számára a karácsonyi időszak különösen fontos és érzékeny, így őszintén sajnáljuk, hogy ezúttal kivételesen nem a megszokott magas színvonalon tudunk teljesíteni

– fogalmazott a cég. A közleményben a futárszolgálat kihangsúlyozta, hogy a csomagok nem vesztek el, azok útja pontosan nyomon követhető, a késések pedig a küldemények mintegy 10 százalékát érintik. Hozzátették, hogy a kiszállítás jelenleg is folyamatos.

Sokaknál azonban betelt a pohár

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szerint azonban a probléma messze túlmutat a késéseken. Latorcai Csaba parlamenti államtitkár a közösségi oldalán közölte: az eltűnt csomagok és az elérhetetlen ügyfélszolgálat miatt azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.

A minisztérium közleménye szerint a legsúlyosabb gond az, hogy

az érintett fogyasztók jelentős része nem tudja érvényesíteni a jogait, panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kapnak érdemi választ.

Latorcai Csaba elfogadhatatlannak nevezte, hogy magyar családok ezreit érje kár egy olyan szolgáltató működése miatt, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a DPD gyakorlata megfelel-e a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, illetve, hogy jár-e kártalanítás az érintetteknek.

Elszabadultak az indulatok, egyre több a panasz

Az elmúlt napokban az interneten valóságos panaszlavina indult el. A Redditen és Facebook-csoportokban egyaránt hasonló tapasztalatokról számolnak be a károsultak. Egy budapesti hölgy, Dorottya szerint a legnagyobb gond nem is a késés, hanem a teljes információhiány. Ő például egy egyedileg gyártott karácsonyi ajándékot rendelt Spanyolországból, amelynek kézbesítését a DPD végezte volna.

A rendszer szerint megérkezett a csomag, de a csomagponton azt mondták, hogy nincs ott. A DPD ügyfélszolgálata közben azt állította, hogy igenis ott volt, majd később azt, hogy már vissza is küldték a feladónak. A csomagpont és a futárszolgálat természetesen egymásra mutogatott

– nyilatkozott lapunknak. Végül az ajándékot a külföldi feladó saját költségén gyártotta újra, immár más futárszolgálattal kiküldve.

Ez számomra sok idő, pénz, és felesleges stressz volt, és megalázó helyzet is volt, mert senki nem vállalt felelősséget a csomagomért. Mindenesetre annyira jófej az eladó, hogy újragyártotta az ajándékot, és megint feladta. Most UPS-szel küldi, remélem sikerrel járunk.

– adta tudtunkra Dorottya, aki szerint valóban súlyos problémák vannak a csomagszolgáltatónál és a közleményben taglaltagat is kritizálta.