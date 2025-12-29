Karácsonyi buli a munkahelyen – miért végződik balesettel minden második ünneplés?

Amikor az ünneplés kockázattá válik

A munkahelyi karácsonyi bulik eredeti célja a csapatépítés és a közös évzárás, a gyakorlatban azonban gyakran fokozott baleseti kockázattal járnak. Kutatások szerint az Egyesült Királyságban mintegy 3,6 millió ember vallotta be, hogy elesett vagy megsérült egy munkahelyi rendezvényen. A zsúfolt terek, a nem megfelelő lábbeli és az alkoholfogyasztás együttese könnyen vezet olyan helyzetekhez, amelyek sérülést, betegszabadságot vagy akár tartós szorongást okoznak.

A munkahelyi sérülések közel harmadát csúszás, botlás vagy elesés okozza. Az irodai karácsonyi rendezvények ezeket a kockázatokat tovább erősítik.

Gyakori balesetek az irodai karácsonyi bulikon

A legtipikusabb problémák közé tartoznak az italok felborulásából adódó balesetek. Több millióan számoltak be arról, hogy leöntöttek valakit egy munkahelyi eseményen, ami nemcsak csúszásveszélyt teremt, hanem kellemetlen konfliktusokat és későbbi munkahelyi feszültséget is okozhat.

Szintén gyakori az elesés, amely nemcsak fizikai sérüléssel járhat, hanem komoly lelki terhet is ró az érintettekre. A kínos helyzetek, a megszégyenülés érzése sokaknál tartós szorongást vált ki. Emellett sokan számolnak be megfázásról vagy kihűlésről is, mivel az öltözködés során a megjelenés gyakran fontosabbá válik a praktikumnál.

Nem elhanyagolható probléma az alkoholfogyasztás utóhatása sem. Becslések szerint mintegy 2 millió munkavállaló jelentett már beteget egy karácsonyi buli utáni napon, fejfájás, kimerültség vagy szociális szorongás miatt. Ha a munkáltató erre nem készül fel előre, az akár másnapi munkaerőhiányt is okozhat.

Előre látható veszélyek, amelyekre mégsem készülünk fel

A szakértők szerint a munkahelyi rendezvényeken előforduló balesetek jelentős része előre jelezhető. Gyakoriak a kisebb égési sérülések zsúfolt dohányzóhelyeken, bokasérülések magas sarkú cipő viselésekor, illetve közlekedési balesetek. Az ételmérgezés sem ritka jelenség, ha a rendezvény cateringje nem megfelelő higiéniai körülmények között működik, ami hirtelen megbetegedést és többnapos kiesést okozhat.