Karácsonyi buli a munkahelyen – miért végződik balesettel minden második ünneplés?

A munkahelyi karácsonyi bulik eredeti célja a csapatépítés és a közös évzárás, a gyakorlatban azonban gyakran fokozott baleseti kockázattal járnak. Kutatások szerint az Egyesült Királyságban mintegy 3,6 millió ember vallotta be, hogy elesett vagy megsérült egy munkahelyi rendezvényen. A zsúfolt terek, a nem megfelelő lábbeli és az alkoholfogyasztás együttese könnyen vezet olyan helyzetekhez, amelyek sérülést, betegszabadságot vagy akár tartós szorongást okoznak.
A munkahelyi sérülések közel harmadát csúszás, botlás vagy elesés okozza. Az irodai karácsonyi rendezvények ezeket a kockázatokat tovább erősítik.
A legtipikusabb problémák közé tartoznak az italok felborulásából adódó balesetek. Több millióan számoltak be arról, hogy leöntöttek valakit egy munkahelyi eseményen, ami nemcsak csúszásveszélyt teremt, hanem kellemetlen konfliktusokat és későbbi munkahelyi feszültséget is okozhat.
Szintén gyakori az elesés, amely nemcsak fizikai sérüléssel járhat, hanem komoly lelki terhet is ró az érintettekre. A kínos helyzetek, a megszégyenülés érzése sokaknál tartós szorongást vált ki. Emellett sokan számolnak be megfázásról vagy kihűlésről is, mivel az öltözködés során a megjelenés gyakran fontosabbá válik a praktikumnál.
Nem elhanyagolható probléma az alkoholfogyasztás utóhatása sem. Becslések szerint mintegy 2 millió munkavállaló jelentett már beteget egy karácsonyi buli utáni napon, fejfájás, kimerültség vagy szociális szorongás miatt. Ha a munkáltató erre nem készül fel előre, az akár másnapi munkaerőhiányt is okozhat.
A szakértők szerint a munkahelyi rendezvényeken előforduló balesetek jelentős része előre jelezhető. Gyakoriak a kisebb égési sérülések zsúfolt dohányzóhelyeken, bokasérülések magas sarkú cipő viselésekor, illetve közlekedési balesetek. Az ételmérgezés sem ritka jelenség, ha a rendezvény cateringje nem megfelelő higiéniai körülmények között működik, ami hirtelen megbetegedést és többnapos kiesést okozhat.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy ezek nem elszigetelt esetek, hanem évről évre ismétlődő mintázatok, amelyek megfelelő szervezéssel és odafigyeléssel jelentős mértékben csökkenthetők.
A karácsonyi bulik nemcsak baleseti, hanem munkaügyi kockázatot is hordoznak. Felmérések szerint minden tizedik munkavállalót ért már fegyelmi intézkedés vagy elbocsátás egy munkahelyi ünnepségen történtek miatt. Egyes szakmákban ráadásul statisztikailag magasabb a kockázat: jogászok és HR-szakemberek gyakrabban esnek el, az értékesítési és marketing területen dolgozók gyakrabban keverednek kellemetlen szituációkba, míg a pénzügyi szektorban dolgozók gyakran maradnak le az utolsó hazajutási lehetőségről.
Ezzel szemben az oktatásban és a művészeti területeken dolgozók számolnak be a legtöbb balesetmentes ünnepségről, ami azt mutatja, hogy a tudatos szervezés valóban számít.
A szakértők szerint a munkáltatóknak nem elég formálisan eleget tenniük a munkavédelmi kötelezettségeknek. Aktívan támogatniuk kell a munkavállalókat abban, hogy kezelni tudják az ünnepi eseményekkel járó társas nyomást, az alkoholfogyasztást és a viselkedési határokat. A megelőzés költsége eltörpül egy komoly baleset vagy munkahelyi konfliktus emberi és szervezeti ára mellett.
