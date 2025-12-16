Központban a babák és a kismamák: ilyen egy modern szülészet

„Napjainkra az édesapák jelenléte természetessé vált, a választott szülésznők jelenleg csak a magánszektorban érhetők el, és a dúlák bevonása is elfogadottá vált, miközben a szülőszobák légköre ma már intimebb és személyre szabottabb. Több tér, idő és lehetőség áll rendelkezésre a család számára, hogy közösen élhessék meg a szülés folyamatát” – mondta a szülészetek átalakulásáról dr. Gerencsér Géza, aki pályája során több mint 2500 újszülöttet segített világra.
A szakma egyik legnagyobb változása a bizonyítékalapú orvoslás térnyerése volt, amely számos, korábban rutinszerű beavatkozást háttérbe szorított. Megszűnt a kötelező gátmetszés gyakorlata, a szülések többsége kevesebb beavatkozással zajlik, és a természetes szülés támogatása vált alapelvvé. A cél ma az, hogy csak indokolt esetben avatkozzunk be orvosilag a szülés folyamatába, és minden körülmények között a kismama és a baba biztonsága legyen a legfontosabb – hangsúlyozta dr. Gerencsér Géza.
A császármetszés technikája is óriásit fejlődött az elmúlt évtizedekben. A modern technikák kevésbé roncsolják a szöveteket, a korszerű varróanyagok gyorsabb gyógyulást tesznek lehetővé, így a császármetszés ma összehasonlíthatatlanul kisebb megterhelést jelent az anyai szervezet számára. A Liv Duna Medical Center szülészetén is alkalmazzák a 24 órás „rooming-in” rendszert, amely lehetővé teszi, hogy az édesanya a nap minden percét újszülöttjével tölthesse, valamint kiemelt szerepet kapott az úgynevezett „aranyóra” is, amikor a baba közvetlenül a születés után az anyára kerül, és az első két órát közös megfigyelésben, meghitt környezetben töltik, ez mind az anya, mind az újszülött számára kiemelkedő jelentőségű.
A szülés körüli körülmények is jelentősen javultak. Elterjedt a vízben vajúdás és vízben szülés lehetősége, valamint modern fájdalomcsillapítási módszerek jelentek meg. A Liv Duna Medical Centerben már három szülőszoba alkalmas vízben szülésre, és mind a természetes, mind a gyógyszeres fájdalomcsillapítás széles skálája érhető el.
A magánellátásban egyre több lehetőség nyílik arra, hogy a kismamák saját igényeik szerint készüljenek, választott szakemberekkel és személyre szabott gondozási tervvel. A Liv Duna Medical Center szülészeti ellátása arra törekszik, hogy a modern szülészeti szemlélet előnyei ténylegesen megjelenjenek a gyakorlatban, és a családok élhessenek ezekkel a lehetőségekkel. A kórház családbarát, otthonos légkört biztosít, ahol a kismamák személyre szabott gondoskodásban részesülnek, miközben teljes kórházi felügyelet veszi őket körül.
A választható szülésznői és orvosi jelenlét, az egyénre szabott gondozási terv és a folyamatos kommunikáció mind hozzájárul ahhoz, hogy a szülés egyszerre legyen örömteli, ugyanakkor biztonságos élmény.
Az otthonszülés iránti vágy ma is sok nőben megjelenik, ugyanakkor mint dr. Gerencsér Géza hangsúlyozza, hogy egy váratlan komplikáció, például hirtelen fellépő vérzés percek alatt életveszélyessé válhat. Ilyen helyzetekben a kórházi háttér teszi lehetővé az azonnali életmentő beavatkozást.
A modern szülészet célja így az, hogy megteremtse az otthonszülés hangulatát, miközben megtartja a kórház nyújtotta biztonságot.
Dr. Gerencsér Géza tapasztalatai szerint a kismamák ma már sokkal tudatosabbak: rengeteget tájékozódnak, különböző online felületeket követnek, és szülési tervet készítenek. Ugyanakkor elengedhetetlennek tartjuk, hogy a várandósság és a szülés kapcsán megbízható, hiteles forrásokból származó információkra támaszkodjanak. A Liv Duna Medical Centerben abban támogatjuk a kismamákat, hogy eligazodjanak a számtalan elérhető információ között, és velük együtt, szakmai alapokon alakítjuk ki a szülésre vonatkozó terveket, hogy valóban biztonságban és magabiztosan készülhessenek életük egyik legszebb élményére.
„Fontos, hogy tájékozódjanak, de az olvasottakat mindig beszéljék meg szakemberrel. A várandósság kilenc hónapja kiváló lehetőség arra, hogy egy család felkészüljön a babagondozásra és a szoptatásra is” – tanácsolja dr. Gerencsér Géza, aki szerint hivatása szépsége ma is ugyanaz, mint három évtizede: „A legnagyobb öröm látni, ahogy megszületik egy új élet, és a család boldogan öleli magához.”
