Kvíz: te milyen giccses karácsonyfadísz lennél?

A karácsonyi kvíz megmutatja, hogy éppen most, a jelenlegi életszakaszodban mit tükröz a személyiséged. A karácsonyfadísz mindenkinél más, talán évről-évre változik, a hangulat és lelki állapot szerint. Lehet, hogy idén csillog-villog, vagy inkább a retró, esetleg a szolid pasztellszínek uralkodnak. A karácsonyfadísz árulkodik az ízlésünkről, de az egyéniségünkről is. Nem mindenki csillagszóró vagy kristálygömb személyiség, lehet, hogy te pont a szaloncukros harang vagy a világító Télapó vagy legbelül. Töltsd ki ezt a vicces kvízt, és megtudod, milyen giccses dekoráció lennél az ünnepi fán!
Ha te lennél egy karácsonyfadísz, vajon hogy néznél ki? Egy harsány, zenélő műanyag Télapó vagy egy finom, vintage üveggömb? Esetleg egy kissé ütött-kopott, de imádnivaló, kedves dísz? Egy retró műanyag angyal, ami még mindig kitart? Egy csillogó, üvegből fújt unikornis? Vagy a "minden évben lepotyogok, de mégis visszatesznek" stílusú szaloncukor? Ez a kvíz humorosan mutatja meg, milyen a személyiséged az ünnepi dekoráció nyelvén. Kattints, töltsd ki, és derülj ki, te vagy-e a fa sztárja vagy az örök túlélő!
a) Reszkessetek, betörők!
b) Igazából szerelem
c) Bármelyik, ami a tévében megy és van benne hó
a) Bármiből lehet több – főleg csillámból!
b) Csak mértékkel
c) Még mindig a macskáról kaparom le tavaly óta
a) Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You
b) Frank Sinatra – Let It Snow
c) Valami gyerekek éneklik csengettyűvel
a) Minél több fény, szín és csillogás – jöhet minden!
b) Ízlésesen, visszafogottan
c) Ami épp a dobozban volt, az felmegy
a) Szaloncukor – mindenhova rakok belőle
b) Mézeskalács, amit én sütöttem
c) Amit a rokonok hoztak, az jó lesz
a) Körbeszelfizem
b) Elpakolom a dobozokat
c) Leesik róla valami, és azt visszateszem
a) Valami hangosat, színeset vagy meglepőt
b) Kézzel készített, egyedi dolgokat
c) Pénzt borítékban – biztosra megyek
a) Mindig túltolom – pizsama, fényfüzér, karácsonyi fülbevaló
b) Hangulatban vagyok, de nem esek túlzásokba
c) Már az is csoda, hogy vettem ajándékot
a) Középen, jól látható helyen
b) Kicsit eldugva, de ha meglátnak, tetszik
c) Hátul, a fal felé fordulva
a) Minden posztban van legalább három filter
b) Pár hangulatos fotó, semmi extra
c) Nincs Instagramom
Többségében "a" válasz: Te egy villogó LED-es Télapó vagy!
Nélküled nincs karácsony. Csillogsz, pörögsz, zenélsz, néha kicsit sok vagy, de mégis te vagy a legszórakoztatóbb dísz a fán.
Többségében "b" válasz: Te egy vintage üvegcsillag vagy!
Elegáns, időtálló és mindenki szeret. Talán nem vagy a legfeltűnőbb, de nélküled nem lenne az igazi a karácsonyfa.
Többségében "c" válasz: Te egy nyolc éve megsérült, de újra és újra visszatett szaloncukros dísz vagy!
Igazi túlélő vagy, néha megkérdőjelezik, mit keresel ott, de valahogy mindig visszakerülsz. És ez színtiszta szeretet.
Ha idén szeretnél sajátkezűleg karácsonyi dekorációt készíteni, nézd meg a videót!
