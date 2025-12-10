Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 12:45
Az ünnepi időszakban nemcsak az otthonunk ölt ünneplőt, de a személyiségünkről is sokat árulkodik, hogy miket aggatunk a fára. A karácsonyi kvíz elárulja, te vajon milyen dísz lennél a fán.
Szabó Eszter Sára
  • Vicces és humoros karácsonyi kvíz, amelytől biztos, hogy vidámabb leszel.
  • Az egyszerű kérdések és válaszlehetőségek megmutatják a valódi személyiségedet.
  • A kvíz segíthet eldönteni, idén milyen díszeket válassz.

A karácsonyi kvíz megmutatja, hogy éppen most, a jelenlegi életszakaszodban mit tükröz a személyiséged. A karácsonyfadísz mindenkinél más, talán évről-évre változik, a hangulat és lelki állapot szerint. Lehet, hogy idén csillog-villog, vagy inkább a retró, esetleg a szolid pasztellszínek uralkodnak. A karácsonyfadísz árulkodik az ízlésünkről, de az egyéniségünkről is. Nem mindenki csillagszóró vagy kristálygömb személyiség, lehet, hogy te pont a szaloncukros harang vagy a világító Télapó vagy legbelül. Töltsd ki ezt a vicces kvízt, és megtudod, milyen giccses dekoráció lennél az ünnepi fán!

Karácsonyi kvíz díszek
Karácsonyi kvíz: te vajon melyik dísz lennél a fán? / Fotó: bonilook /  Shutterstock 

Karácsonyi kvíz: Te milyen giccses karácsonyfadísz lennél? 

Ha te lennél egy karácsonyfadísz, vajon hogy néznél ki? Egy harsány, zenélő műanyag Télapó vagy egy finom, vintage üveggömb? Esetleg egy kissé ütött-kopott, de imádnivaló, kedves dísz? Egy retró műanyag angyal, ami még mindig kitart? Egy csillogó, üvegből fújt unikornis? Vagy a "minden évben lepotyogok, de mégis visszatesznek" stílusú szaloncukor? Ez a kvíz humorosan mutatja meg, milyen a személyiséged az ünnepi dekoráció nyelvén. Kattints, töltsd ki, és derülj ki, te vagy-e a fa sztárja vagy az örök túlélő!

Karácsonyi kvíz: melyik dísz lennél?
Karácsonyi kvíz: Ez a humoros teszt kideríti, milyen dísz lakozik benned
Fotó: DMITRII SIMAKOV /  Shutterstock 

Melyik karácsonyi film a te klasszikusod?

a) Reszkessetek, betörők!
b) Igazából szerelem
c) Bármelyik, ami a tévében megy és van benne hó

Hogy állsz a csillámporral?

a) Bármiből lehet több – főleg csillámból!
b) Csak mértékkel
c) Még mindig a macskáról kaparom le tavaly óta

Milyen a kedvenc karácsonyi zenéd?

a) Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You
b) Frank Sinatra – Let It Snow
c) Valami gyerekek éneklik csengettyűvel

Hogyan díszíted a fát?

a) Minél több fény, szín és csillogás – jöhet minden!
b) Ízlésesen, visszafogottan
c) Ami épp a dobozban volt, az felmegy

Melyik édesség nem hiányozhat karácsonykor?

a) Szaloncukor – mindenhova rakok belőle
b) Mézeskalács, amit én sütöttem
c) Amit a rokonok hoztak, az jó lesz

Mi az első, amit megcsinálsz, ha felállították a fát?

a) Körbeszelfizem
b) Elpakolom a dobozokat
c) Leesik róla valami, és azt visszateszem

Milyen típusú ajándékot szeretsz adni?

a) Valami hangosat, színeset vagy meglepőt
b) Kézzel készített, egyedi dolgokat
c) Pénzt borítékban – biztosra megyek

Mi jellemző rád karácsonykor?

a) Mindig túltolom – pizsama, fényfüzér, karácsonyi fülbevaló
b) Hangulatban vagyok, de nem esek túlzásokba
c) Már az is csoda, hogy vettem ajándékot

Mi lenne a karácsonyfán a te helyed?

a) Középen, jól látható helyen
b) Kicsit eldugva, de ha meglátnak, tetszik
c) Hátul, a fal felé fordulva

Milyen a karácsonyi Instagramod?

a) Minden posztban van legalább három filter
b) Pár hangulatos fotó, semmi extra
c) Nincs Instagramom

Eredmények:

Többségében "a" válasz: Te egy villogó LED-es Télapó vagy!
Nélküled nincs karácsony. Csillogsz, pörögsz, zenélsz, néha kicsit sok vagy, de mégis te vagy a legszórakoztatóbb dísz a fán.

karácsonyi kvíz télapó
Egy ilyen télapó vagy, aki mosolyt csal az arcokra / Fotó: Anastasiia Bevziuk /  Shutterstock 

Többségében "b" válasz: Te egy vintage üvegcsillag vagy!
Elegáns, időtálló és mindenki szeret. Talán nem vagy a legfeltűnőbb, de nélküled nem lenne az igazi a karácsonyfa.

karácsonyi kvíz csillag
A karácsonyfa nem is az igazi csillag nélkül / Fotó: Lorena Alejandra Ledesma /  Shutterstock 

Többségében "c" válasz: Te egy nyolc éve megsérült, de újra és újra visszatett szaloncukros dísz vagy!
Igazi túlélő vagy, néha megkérdőjelezik, mit keresel ott, de valahogy mindig visszakerülsz. És ez színtiszta szeretet.

karácsonyi kvíz szaloncukor
A szaloncukrot mindenki szereti, csak van, aki tagadja / Fotó: Raketir /  Shutterstock 

Ha idén szeretnél sajátkezűleg karácsonyi dekorációt készíteni, nézd meg a videót!

 

