Vicces és humoros karácsonyi kvíz, amelytől biztos, hogy vidámabb leszel.

Az egyszerű kérdések és válaszlehetőségek megmutatják a valódi személyiségedet.

A kvíz segíthet eldönteni, idén milyen díszeket válassz.

A karácsonyi kvíz megmutatja, hogy éppen most, a jelenlegi életszakaszodban mit tükröz a személyiséged. A karácsonyfadísz mindenkinél más, talán évről-évre változik, a hangulat és lelki állapot szerint. Lehet, hogy idén csillog-villog, vagy inkább a retró, esetleg a szolid pasztellszínek uralkodnak. A karácsonyfadísz árulkodik az ízlésünkről, de az egyéniségünkről is. Nem mindenki csillagszóró vagy kristálygömb személyiség, lehet, hogy te pont a szaloncukros harang vagy a világító Télapó vagy legbelül. Töltsd ki ezt a vicces kvízt, és megtudod, milyen giccses dekoráció lennél az ünnepi fán!

Karácsonyi kvíz: te vajon melyik dísz lennél a fán? / Fotó: bonilook / Shutterstock

Karácsonyi kvíz: Te milyen giccses karácsonyfadísz lennél?

Ha te lennél egy karácsonyfadísz, vajon hogy néznél ki? Egy harsány, zenélő műanyag Télapó vagy egy finom, vintage üveggömb? Esetleg egy kissé ütött-kopott, de imádnivaló, kedves dísz? Egy retró műanyag angyal, ami még mindig kitart? Egy csillogó, üvegből fújt unikornis? Vagy a "minden évben lepotyogok, de mégis visszatesznek" stílusú szaloncukor? Ez a kvíz humorosan mutatja meg, milyen a személyiséged az ünnepi dekoráció nyelvén. Kattints, töltsd ki, és derülj ki, te vagy-e a fa sztárja vagy az örök túlélő!

Karácsonyi kvíz: Ez a humoros teszt kideríti, milyen dísz lakozik benned

Fotó: DMITRII SIMAKOV / Shutterstock

Melyik karácsonyi film a te klasszikusod?

a) Reszkessetek, betörők!

b) Igazából szerelem

c) Bármelyik, ami a tévében megy és van benne hó

Hogy állsz a csillámporral?

a) Bármiből lehet több – főleg csillámból!

b) Csak mértékkel

c) Még mindig a macskáról kaparom le tavaly óta

Milyen a kedvenc karácsonyi zenéd?

a) Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

b) Frank Sinatra – Let It Snow

c) Valami gyerekek éneklik csengettyűvel

Hogyan díszíted a fát?

a) Minél több fény, szín és csillogás – jöhet minden!

b) Ízlésesen, visszafogottan

c) Ami épp a dobozban volt, az felmegy

Melyik édesség nem hiányozhat karácsonykor?

a) Szaloncukor – mindenhova rakok belőle

b) Mézeskalács, amit én sütöttem

c) Amit a rokonok hoztak, az jó lesz