Csizma, szaloncukor, mosoly – így vártuk a Mikulást régen

A Mikulás várásának különleges hangulata volt régen is, csakúgy mint napjainkban. A gyerekek napokkal korábban kifényesítették csizmáikat, és reménykedtek, hogy inkább csoki és a narancs kerül bele, mint a rettegett virgács. Az óvodákban és iskolákban kézműves foglalkozások készítették elő az ünnepet: vattaszakállas Mikulás-fejek, piros papírcsizmák és rajzolt rénszarvasok díszítették a folyosókat. Sok helyen valódi Mikulás is volt – a jelmez néha túl nagy, a szakáll feltűnően mű, de a gyerekek így is örültek neki.

Retró Mikulás : 1953 varázslatos pillanatai, már akkor is nagyon sok örömöt okozott a Mikulás eljövetele Forrás: Fortepan / Hámori Gyula

Retró Mikulás- Gyermekkorunk varázsa

A lakótelepi ablakok fényfüzérei, a téli kirakatok és a televízióban futó klasszikus mesék mind hozzátartoztak az ünnep varázsához. A piros csizmák, a csilingelő szaloncukor és a meleg kályha mellől figyelt mesék a várakozás pillanatait tették felejthetetlenné. Minden apró ajándék, csoki és narancs igazi csodává változtatta az ünnepet.

A retró képgalériák mosolygós gyerekekkel, fehér kesztyűs Mikulásokkal és gondosan feldíszített ablakpárkányokkal idézik fel ezt az időszakot. A Mikulás nemcsak ajándékot hozott, hanem közös élményt is: a csodavárás, az együtt készülődés és a kis meglepetések örömét. Ma, felnőttként visszagondolva, ezek a pillanatok ugyanúgy melegséggel töltik el a szívet, emlékeztetve minket arra, hogy az ünnep varázsa mindig a közösen megélt örömökben rejlik.

