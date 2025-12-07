Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Csizma, szaloncukor, mosoly – így vártuk a Mikulást régen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 15:10
retró élménymikulás csizmaMikulás Kaland
Utazz vissza az időben, és fedezd fel, milyen izgalommal várták a gyerekek a Mikulást régen! A retró képek mosolygós gyerekeket, beöltözött Mikulásokat és finom édességeket idéznek fel, megmutatva a karácsonyi készülődés varázsát és a nosztalgikus ünnepi hangulatot.

A Mikulás várásának különleges hangulata volt régen is, csakúgy mint napjainkban. A gyerekek napokkal korábban kifényesítették csizmáikat, és reménykedtek, hogy inkább csoki és a narancs kerül bele, mint a rettegett virgács. Az óvodákban és iskolákban kézműves foglalkozások készítették elő az ünnepet: vattaszakállas Mikulás-fejek, piros papírcsizmák és rajzolt rénszarvasok díszítették a folyosókat. Sok helyen valódi Mikulás is volt – a jelmez néha túl nagy, a szakáll feltűnően mű, de a gyerekek így is örültek neki.

Mikulás
Retró Mikulás : 1953 varázslatos pillanatai, már akkor is nagyon sok örömöt okozott a Mikulás eljövetele  Forrás: Fortepan / Hámori Gyula

Retró Mikulás- Gyermekkorunk varázsa

A lakótelepi ablakok fényfüzérei, a téli kirakatok és a televízióban futó klasszikus mesék mind hozzátartoztak az ünnep varázsához. A piros csizmák, a csilingelő szaloncukor és a meleg kályha mellől figyelt mesék a várakozás pillanatait tették felejthetetlenné. Minden apró ajándék, csoki és narancs igazi csodává változtatta az ünnepet.

A retró képgalériák mosolygós gyerekekkel, fehér kesztyűs Mikulásokkal és gondosan feldíszített ablakpárkányokkal idézik fel ezt az időszakot. A Mikulás nemcsak ajándékot hozott, hanem közös élményt is: a csodavárás, az együtt készülődés és a kis meglepetések örömét. Ma, felnőttként visszagondolva, ezek a pillanatok ugyanúgy melegséggel töltik el a szívet, emlékeztetve minket arra, hogy az ünnep varázsa mindig a közösen megélt örömökben rejlik.

Nézd végig a régi idők Mikulásairól összeállított retró galériánkat az alábbi képre kattintva!

Galéria: Retró képgaléria - így vártuk a Mikulást régen!
1/10
Mikulás 1946-ban. Forrás: Fortepan / Hámori Gyula

 

