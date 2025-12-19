Miért nő a nyugalom értéke az irodákban? 7 tipp, amivel stresszmentesebb lesz a munkád

A szakértők szerint a nyugodt irodai környezet nemcsak jobb közérzetet, hanem mérhetően magasabb teljesítményt és kevesebb konfliktust eredményez. Ez különösen igaz a téli időszakban, amikor sok csapat egyszerre zárja az évet és készül a januári feladatokra. Az alábbi tippek bármelyik irodában könnyen alkalmazhatók – akár vezetőként, akár munkavállalóként közelítjük meg a kérdést.

7 tipp, amivel stresszmentesebb lesz a munkád / Fotó: Jobinfo

Tippek a stresszmentesebb munkához

Hangcsillapítás és „csendes zónák”

A zaj az egyik legnagyobb stresszfaktor, ezért érdemes minél több hangelnyelő megoldást beépíteni – szőnyeg, akusztikus panel, paraván. Sok munkavállaló már zajszűrő fejhallgatót is használ, de a külön „csendes szoba” ma már egyre elterjedtebb megoldás. Mindez nem luxus, hanem teljesítménynövelő eszköz.

Személyes tárgyak és otthonos tér

Akár egy növény, akár egy kép, akár egy kényelmesebb szék – ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy dolgozó jobban érezze magát, és kevésbé fáradjon el mentálisan. A kényelmes ülés, a pihenősarok vagy a csendesebb kávézó-rész ma már alapvetés kellene, hogy legyen.

Pihenősarkok, mindfulness, rövid szünetek

Egy csendes sarok, egy relax helyiség vagy akár egy mini meditációs tér óriási segítség télen, amikor a sötét időszak és az év végi hajtás egyszerre terheli a lelket és az idegrendszert.

Minél több természetes fényt!

A téli sötétség rontja a hangulatot és a koncentrációt. A természetes fény viszont javítja az energiaszintet és a kedvet – ezért fontos, hogy az irodában olyan helyre kerüljenek az asztalok, ahol lehetőség szerint kapnak természetes fényt.

Rendetlenség = stressz

A túl sok tárgy és papír vizuális terhelést okoz, feszültséget kelt és rontja a teljesítményt. A rendezett közösségi terek és a minimalista közös terek bizonyítottan növelik a fókuszt – különösen akkor, amikor sok feladat koncentrálódik év végére.

Nyugtató színek télen