Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Miért nő a nyugalom értéke az irodákban? 7 tipp, amivel stresszmentesebb lesz a munkád

iroda
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 09:37
stressztippmunka
Egy csendesebb, kényelmesebb iroda nem csak dizájnkérdés – a mentális épség, a hatékony munkavégzés és az elégedettség egyik legfontosabb feltétele. Az év végi stressz miatt most különösen sok múlik azon, milyen környezet várja a dolgozókat az irodában.
Bors
A szerző cikkei

A szakértők szerint a nyugodt irodai környezet nemcsak jobb közérzetet, hanem mérhetően magasabb teljesítményt és kevesebb konfliktust eredményez. Ez különösen igaz a téli időszakban, amikor sok csapat egyszerre zárja az évet és készül a januári feladatokra. Az alábbi tippek bármelyik irodában könnyen alkalmazhatók – akár vezetőként, akár munkavállalóként közelítjük meg a kérdést.

7 tipp, amivel stresszmentesebb lesz a munkád /  Fotó: Jobinfo

Tippek a stresszmentesebb munkához

Hangcsillapítás és „csendes zónák”

A zaj az egyik legnagyobb stresszfaktor, ezért érdemes minél több hangelnyelő megoldást beépíteni – szőnyeg, akusztikus panel, paraván. Sok munkavállaló már zajszűrő fejhallgatót is használ, de a külön „csendes szoba” ma már egyre elterjedtebb megoldás. Mindez nem luxus, hanem teljesítménynövelő eszköz.

Személyes tárgyak és otthonos tér

Akár egy növény, akár egy kép, akár egy kényelmesebb szék – ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy dolgozó jobban érezze magát, és kevésbé fáradjon el mentálisan. A kényelmes ülés, a pihenősarok vagy a csendesebb kávézó-rész ma már alapvetés kellene, hogy legyen.

Pihenősarkok, mindfulness, rövid szünetek

Egy csendes sarok, egy relax helyiség vagy akár egy mini meditációs tér óriási segítség télen, amikor a sötét időszak és az év végi hajtás egyszerre terheli a lelket és az idegrendszert.

Minél több természetes fényt!

A téli sötétség rontja a hangulatot és a koncentrációt. A természetes fény viszont javítja az energiaszintet és a kedvet – ezért fontos, hogy az irodában olyan helyre kerüljenek az asztalok, ahol lehetőség szerint kapnak természetes fényt.

 

A Jobinfo Blog rendszeresen foglalkozik olyan témákkal, mint a munkavállalói jóllét, a rugalmas munkavégzés és a modern iroda kialakítása. Olvasd el a friss cikkeket a Jobinfo Blogon!

Rendetlenség = stressz

A túl sok tárgy és papír vizuális terhelést okoz, feszültséget kelt és rontja a teljesítményt. A rendezett közösségi terek és a minimalista közös terek bizonyítottan növelik a fókuszt – különösen akkor, amikor sok feladat koncentrálódik év végére.

Nyugtató színek télen

A természetes, nyugodtabb színek (zöld, bézs, szürkés árnyalatok) csökkentik a feszültséget, ezért télen különösen érdemes ezekre építeni. Az erős vagy túl harsány színek fárasztóbbak, ami év végén még erősebben érezhető.

„Offline” területek

A téli időszakban a képernyőterhelés extrém magas: riportok, zárások, beszámolók. Hasznos lehet egy olyan hely, ahol 10 percre el lehet rakni a telefont és a laptopot – ez szemnek és idegrendszernek is pihenés.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu