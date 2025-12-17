Hogyan oldd meg a téli szünet alatti gyerekfelügyeletet, ha közben dolgozol?

A 2025–2026-os tanév téli szünete december 20–tól január 5–ig tart, vagyis két hétig nincsen iskola és óvoda. Igaz ebből 3 nap a karácsony és van egy 4 napos hosszú hétvége, 5 munkanapot még így is meg kell oldani. Ez különösen azért nehéz, mert sok szülő hiába próbál egész évben zsonglőrködni a szabadnapokkal, az átlagos évi 30 nap szabadság az évi 14 hét iskolai szünethez kevés, és az éves keretéből decemberre már nem sok maradt. Ráadásul a nagyszülői segítség ilyenkor sem mindig megoldás, ha a nagyszülők messze élnek vagy elutaznak, esetleg beleesnek az épp szezonális influenzába.
A téli időszak sok cégnél eleve kötelező szabadságolással jár, de ahol nem, ott is kevesebb a meeting vagy az ügyfélfogadás, így könnyebben engednek ilyenkor a home office nyomásnak. Ez lehet a legjobb alkalom rákérdezni a részleges otthoni munkára, akár ideiglenes megoldásként.
Ezt azonban érdemes előre jelezni, nem az utolsó pillanatban: minél korábban szólsz, annál nagyobb az esély a rugalmasságra.
Sok helyen megoldható, hogy december elején vagy januárban hosszabb napokat vállalj, így a téli szünetben kevesebbet kell bent lenned. Igaz az óvoda, iskola nem üzemel ilyenkor sem hosszabb nyitvatartással, tehát a délutánok problémások lehetnek, de ha a nagyszülők a téli szünetben nem, december elején és januárban viszont hadba foghatók, akkor ez is lehet egy megoldás. Nem minden munkáltató kínálja fel magától – de sokan igen, ha megkérdezed.
A legtöbb szülő ilyenkor számolgatja, mennyi maradt a szabadságából. Ha kevés, érdemes fizetetlen távollétet is megfontolni – különösen, ha a gyerekek még kicsik, vagy ha a napközis lehetőségek zárva vannak a szünet idején (ami ilyenkor gyakran előfordul).
A december 29–31. közötti időszak rengeteg munkahelyen „félgőzös”, lassú, kevesebb feladattal. Érdemes ide időzíteni a szabadságot és nem a karácsony előtti rohanásba.
A legtöbb család ekkor is egymással egyeztet. Ha több szülő otthon van, meg lehet beszélni, ki mikor vigyáz 2–3 gyerekre. Egy nap nálatok, egy nap náluk – mindenkinek könnyebb.
Bár a téli szünetben drasztikusan kevesebb a tábor lehetőség, mint nyáron, azért lehet találni rövid, napos foglalkozásokat, téli napközit, kézműves programokat. Ezek nem oldják meg az egész téli szünetet, de nagyon sok terhet levehetnek a válladról.
Ha időben jelzed a munkáltatónak, hogy a téli szünetben gyerekfelügyeletet kell megoldanod, nagyon sok konfliktust és stresszt megelőzhetsz.
