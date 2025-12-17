Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hogyan oldd meg a téli szünet alatti gyerekfelügyeletet, ha közben dolgozol?

munkahely
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 11:13
szabadságtéli szünet
A téli szünet két hét, s bár a legtöbb munkahelyen kötelező év végi szabadságolás van, van ahol a munka jellegéből adódóan ez nem megoldható, év végi hajrá, átszervezések és zárások történnek. Nem csoda, hogy rengeteg szülő érzi magát szorult helyzetben.

A 2025–2026-os tanév téli szünete december 20–tól január 5–ig tart, vagyis két hétig nincsen iskola és óvoda. Igaz ebből 3 nap a karácsony és van egy 4 napos hosszú hétvége, 5 munkanapot még így is meg kell oldani. Ez különösen azért nehéz, mert sok szülő hiába próbál egész évben zsonglőrködni a szabadnapokkal, az átlagos évi 30 nap szabadság az évi 14 hét iskolai szünethez kevés, és az éves keretéből decemberre már nem sok maradt. Ráadásul a nagyszülői segítség ilyenkor sem mindig megoldás, ha a nagyszülők messze élnek vagy elutaznak, esetleg beleesnek az épp szezonális influenzába.

Gyermekfelügyelet a téli szünetben, munka mellett? Így oldd meg!
Gyermekfelügyelet a téli szünetben, munka mellett? Így oldd meg!

Kérdezz rá a home office-ra – év végén gyakran rugalmasabbak

A téli időszak sok cégnél eleve kötelező szabadságolással jár, de ahol nem, ott is kevesebb a meeting vagy az ügyfélfogadás, így könnyebben engednek ilyenkor a home office nyomásnak. Ez lehet a legjobb alkalom rákérdezni a részleges otthoni munkára, akár ideiglenes megoldásként.

Ezt azonban érdemes előre jelezni, nem az utolsó pillanatban: minél korábban szólsz, annál nagyobb az esély a rugalmasságra.

Dolgozz hosszabb napokat – cserébe legyen több szabad

Sok helyen megoldható, hogy december elején vagy januárban hosszabb napokat vállalj, így a téli szünetben kevesebbet kell bent lenned. Igaz az óvoda, iskola nem üzemel ilyenkor sem hosszabb nyitvatartással, tehát a délutánok problémások lehetnek, de ha a nagyszülők a téli szünetben nem, december elején és januárban viszont hadba foghatók, akkor ez is lehet egy megoldás. Nem minden munkáltató kínálja fel magától – de sokan igen, ha megkérdezed.

Tartsd észben az év végi szabadság-maradékot

A legtöbb szülő ilyenkor számolgatja, mennyi maradt a szabadságából. Ha kevés, érdemes fizetetlen távollétet is megfontolni – különösen, ha a gyerekek még kicsik, vagy ha a napközis lehetőségek zárva vannak a szünet idején (ami ilyenkor gyakran előfordul).

Karácsony utáni „hullámvölgy”: jó időszak szabadnapokra

A december 29–31. közötti időszak rengeteg munkahelyen „félgőzös”, lassú, kevesebb feladattal. Érdemes ide időzíteni a szabadságot és nem a karácsony előtti rohanásba.

Beszélj más szülőkkel – váltásban minden könnyebb

A legtöbb család ekkor is egymással egyeztet. Ha több szülő otthon van, meg lehet beszélni, ki mikor vigyáz 2–3 gyerekre. Egy nap nálatok, egy nap náluk – mindenkinek könnyebb.

Keress téli táborokat, kreatív napközit

Bár a téli szünetben drasztikusan kevesebb a tábor lehetőség, mint nyáron, azért lehet találni rövid, napos foglalkozásokat, téli napközit, kézműves programokat. Ezek nem oldják meg az egész téli szünetet, de nagyon sok terhet levehetnek a válladról.

Ha pedig szeretnél olyan munkahelyet, ahol a családbarát szemlélet és a rugalmasság tényleg számít: Nézd meg a legfrissebb állásokat a Jobinfo.hu oldalán!

A legfontosabb: kommunikálj előre

Ha időben jelzed a munkáltatónak, hogy a téli szünetben gyerekfelügyeletet kell megoldanod, nagyon sok konfliktust és stresszt megelőzhetsz.

További ötletek, családbarát munkahelyek, téli szüneti tippek. Ha érdekel, mely munkahelyek családbarátok, és hogyan tervezik a téli időszakot a HR-esek, érdemes beleolvasni a Jobinfo blogjába.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu