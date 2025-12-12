Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett a hír: konténerbe költözik a Spar!

budapest park
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 12:42
sparkoripark
Spar Quick&Easy konténerbolt nyílt Budapesten.
Bors
A szerző cikkei

Mini-élelmiszerüzlettel bővül a Budapest Park helyén lévő KoriPark. Spar Quick&Easy konténerbolt nyílt, amelynek világos a koncepciója: az üzletbe korcsolyázás előtt és után is be lehet ugrani, ha valami hiányozna otthonról, minden ott van helyben, ahol az emberek kikapcsolódnak.

Konténer Spar, az új koncepció / Fotó: KELEMEN GERGO / Világgazdaság

A SPAR QUICK & EASY egy modern, mobil konténerüzlet, pont illik a mai városi igényekhez.  

A kínálatban friss szendvicsek, készételek, tejtermékek, édességek, snackek és üdítők vannak

– áll a Spar közleményében.

Az üzlet mellett egy pihenőtér is várja a látogatókat, ahol hőgombák melege mellett lehet elfogyasztani a választott ételeket-italokat. A gyerekek jókedvéről játékos kihívásokkal, nyereményekkel gondoskodnak – abban az időben, amikor gyerekprogramok vannak a parkban. 

Súlyos döntést hozott a Spar, be is jelentette: kivonul és eladja a boltjait az egyik legnagyobb európai országban – a magyarok örülhetnek. A vállalat a következő években a Gourmet üzletek bővítésére és új termékkategóriákra fókuszál. A SPAR Group eladásra kínálja brit egységét, miközben a cég a központi piacaira és új, prémium növekedési formátumaira koncentrál.

A dél-afrikai SPAR Group bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat a brit Appleby Westward egysége eladásáról, ezzel is szűkítve fókuszát a főbb piacaira, például Dél-Afrikára, Írországra és Srí Lankára. Az elmúlt két évben a vállalat már kivonult Svájcból és Lengyelországból.

 

Eladjuk a brit üzletet, a tárgyalások folyamatban vannak arról, hogy kinek

 – mondta Angelo Swartz vezérigazgató a Reutersnek, aki hozzátette, hogy a cég „korlátozott étvággyal” rendelkezik a jelenlegi helyszíneken túli terjeszkedésre.

A SPAR új stratégiai fókusza a prémium Gourmet üzletek bővítése: a következő pénzügyi évben 4-5 új egység nyílhat, és öt év alatt mintegy 100 outletet céloznak, köztük 30–50 új bolt nyitását középtávon. Emellett a vállalat élelmiszer mellett más kategóriákban is terjeszkedne, mint a házikedvencek ellátása, italok és építőanyagok - írja a Világgazdaság.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu