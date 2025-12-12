Most érkezett a hír: konténerbe költözik a Spar!

Mini-élelmiszerüzlettel bővül a Budapest Park helyén lévő KoriPark. Spar Quick&Easy konténerbolt nyílt, amelynek világos a koncepciója: az üzletbe korcsolyázás előtt és után is be lehet ugrani, ha valami hiányozna otthonról, minden ott van helyben, ahol az emberek kikapcsolódnak.

Konténer Spar, az új koncepció / Fotó: KELEMEN GERGO / Világgazdaság

A SPAR QUICK & EASY egy modern, mobil konténerüzlet, pont illik a mai városi igényekhez.

A kínálatban friss szendvicsek, készételek, tejtermékek, édességek, snackek és üdítők vannak

– áll a Spar közleményében.

Az üzlet mellett egy pihenőtér is várja a látogatókat, ahol hőgombák melege mellett lehet elfogyasztani a választott ételeket-italokat. A gyerekek jókedvéről játékos kihívásokkal, nyereményekkel gondoskodnak – abban az időben, amikor gyerekprogramok vannak a parkban.

Súlyos döntést hozott a Spar, be is jelentette: kivonul és eladja a boltjait az egyik legnagyobb európai országban – a magyarok örülhetnek. A vállalat a következő években a Gourmet üzletek bővítésére és új termékkategóriákra fókuszál. A SPAR Group eladásra kínálja brit egységét, miközben a cég a központi piacaira és új, prémium növekedési formátumaira koncentrál.

A dél-afrikai SPAR Group bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat a brit Appleby Westward egysége eladásáról, ezzel is szűkítve fókuszát a főbb piacaira, például Dél-Afrikára, Írországra és Srí Lankára. Az elmúlt két évben a vállalat már kivonult Svájcból és Lengyelországból.

Eladjuk a brit üzletet, a tárgyalások folyamatban vannak arról, hogy kinek

– mondta Angelo Swartz vezérigazgató a Reutersnek, aki hozzátette, hogy a cég „korlátozott étvággyal” rendelkezik a jelenlegi helyszíneken túli terjeszkedésre.

A SPAR új stratégiai fókusza a prémium Gourmet üzletek bővítése: a következő pénzügyi évben 4-5 új egység nyílhat, és öt év alatt mintegy 100 outletet céloznak, köztük 30–50 új bolt nyitását középtávon. Emellett a vállalat élelmiszer mellett más kategóriákban is terjeszkedne, mint a házikedvencek ellátása, italok és építőanyagok - írja a Világgazdaság.