Fantasztikus ajánlat: így könnyíti meg az ünnepi készülődést a SPAR!

Ahogy közeledik a karácsony, a legtöbb háziasszony szívesen fogadja azokat az alapanyagot, félkész termékeket, amelyekkel könnyebb és gyorsabb az ünnepi főzés. A SPAR heti kínálatában most számos figyelemreméltó ajánlattal találkozhatunk, ami nagy segítség lehet az ünnepi menü elkészítésénél.

Mutatjuk a SPAR heti kínálatát!

A sütés alapja a megfelelő minőségű vaj vagy margarin, és a Rama 500 g-os sütőmargarinja, amely mindössze 589 forintért kapható, tökéletes választás a karácsonyi süteményekhez. Krémes állagának köszönhetően jól dolgozható, stabilan teljesít a sütőben, így a bejgli, a linzer vagy bármely aprósütemény szépen, egyenletesen sül majd ki.

A krémes desszertek szerelmeseinek elengedhetetlen alapanyag a Kisteleki mascarpone, amely fél kilós kiszerelésben, 1 199 forintért érhető el. Ez a lágy és selymes sajtkrém ideális tiramisuhoz, krémes pohárdesszertekhez vagy akár habkönnyű tortakrémekhez. Letisztult íze miatt az édes és a gyümölcsös süteményekkel is tökéletesen harmonizál.

Az ünnepi asztal másik nagy klasszikusa a gesztenye, amelyet a SPAR 200 g-os gesztenyepüréje (599 Ft) tesz igazán könnyen használhatóvá. Nem kell főzni, pucolni vagy pürésíteni: csak kinyomod, és már mehet is süteményekbe, pohárkrémekbe, tortákba. Bátran lehet belőle készíteni gesztenyegolyót, réteges desszerteket vagy akár egy gyors karácsonyi desszertet, ha váratlanul toppannak be a vendégek.

A mézeskalács illata nélkül nem is igazi az ünnepi készülődés, és a Tante Fanny friss mézeskalácstésztája (400 g / 1 299 Ft) hatalmas segítség azoknak, akik szeretnék élvezni a közös sütést, de nincs idejük tésztát gyúrni. Könnyen formázható, finoman fűszerezett tészta, amelyből pillanatok alatt készülhetnek a díszített mézeskalács figurák és apró ajándékok. A siker garantált: nem fog ragadni a tészta, nem lesz kőkemény a keksz – a tökéletes végeredményt nem csak a kicsik imádják majd.

Az idei év egyik legizgalmasabb újdonsága a gyorsfagyasztott, dubai krémmel töltött gombóc (420 g / 2 499 Ft), amely valódi különlegesség a hagyományos gombócok között. A dubai krém gazdag és selymes töltelék, amely egyszerre hozza a luxus ízvilágát és a megszokott gombócélményt. A desszert néhány perc alatt elkészül, így tökéletes lezárása lehet az ünnepi menünek – vagy egy gyors, hétköznapi kényeztetésnek is






