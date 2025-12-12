Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fantasztikus ajánlat: így könnyíti meg az ünnepi készülődést a SPAR!

ünnepi készülődés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 12:05
alapanyagspar
A karácsonyi sütés-főzés sokszor fárasztó feladat. A SPAR üzleteiben azonban számos olyan alapanyagot szerezhetünk be, amelyek megkönnyítik a munkát.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy közeledik a karácsony, a legtöbb háziasszony szívesen fogadja azokat az alapanyagot, félkész termékeket, amelyekkel könnyebb és gyorsabb az ünnepi főzés. A SPAR heti kínálatában most számos figyelemreméltó ajánlattal találkozhatunk, ami nagy segítség lehet az ünnepi menü elkészítésénél.

Így könnyíti meg az ünnepi készülődést a SPAR / Fotó: Spar

Mutatjuk a SPAR heti kínálatát!

A sütés alapja a megfelelő minőségű vaj vagy margarin, és a Rama 500 g-os sütőmargarinja, amely mindössze 589 forintért kapható, tökéletes választás a karácsonyi süteményekhez. Krémes állagának köszönhetően jól dolgozható, stabilan teljesít a sütőben, így a bejgli, a linzer vagy bármely aprósütemény szépen, egyenletesen sül majd ki.

A krémes desszertek szerelmeseinek elengedhetetlen alapanyag a Kisteleki mascarpone, amely fél kilós kiszerelésben, 1 199 forintért érhető el. Ez a lágy és selymes sajtkrém ideális tiramisuhoz, krémes pohárdesszertekhez vagy akár habkönnyű tortakrémekhez. Letisztult íze miatt az édes és a gyümölcsös süteményekkel is tökéletesen harmonizál.

Az ünnepi asztal másik nagy klasszikusa a gesztenye, amelyet a SPAR 200 g-os gesztenyepüréje (599 Ft) tesz igazán könnyen használhatóvá. Nem kell főzni, pucolni vagy pürésíteni: csak kinyomod, és már mehet is süteményekbe, pohárkrémekbe, tortákba. Bátran lehet belőle készíteni gesztenyegolyót, réteges desszerteket vagy akár egy gyors karácsonyi desszertet, ha váratlanul toppannak be a vendégek.

Fotó: SPAR

A mézeskalács illata nélkül nem is igazi az ünnepi készülődés, és a Tante Fanny friss mézeskalácstésztája (400 g / 1 299 Ft) hatalmas segítség azoknak, akik szeretnék élvezni a közös sütést, de nincs idejük tésztát gyúrni. Könnyen formázható, finoman fűszerezett tészta, amelyből pillanatok alatt készülhetnek a díszített mézeskalács figurák és apró ajándékok. A siker garantált: nem fog ragadni a tészta, nem lesz kőkemény a keksz – a tökéletes végeredményt nem csak a kicsik imádják majd.

Fotó: SPAR

Az idei év egyik legizgalmasabb újdonsága a gyorsfagyasztott, dubai krémmel töltött gombóc (420 g / 2 499 Ft), amely valódi különlegesség a hagyományos gombócok között. A dubai krém gazdag és selymes töltelék, amely egyszerre hozza a luxus ízvilágát és a megszokott gombócélményt. A desszert néhány perc alatt elkészül, így tökéletes lezárása lehet az ünnepi menünek – vagy egy gyors, hétköznapi kényeztetésnek is - írja a Mindmegette.



 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu