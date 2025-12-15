Nem sokon múlott: így kerülte el egy utasszállító repülőgép az ütközést a levegőben

Egy pilóta csupán pár kilométerrel kerülte el azt, hogy az utasszállító repülőgépe összeütközzön az amerikai légierő egyik gépével Venezuela közelébe. A JetBlue pilótája felháborítónak nevezte az esetet, és azt mondta, hogy az amerikai katonai utántöltő tartálygépen nem volt bekapcsolva a transzponder.

Csupán pár kilométeren múlott az, hogy egy utasszállító nem ütközött a légierő repülőgépével. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Felszállás közben került ütközés közeli helyzetbe az utasszállító repülőgép

Egy JetBlue járat Curaçao államból pénteken leállította az emelkedését, hogy elkerülje az ütközést egy amerikai légierő utántöltő tartálygépével, majd a pilóta a katonai repülőgépet hibáztatta, amiért az útjába került.

Majdnem ütköztünk a levegőben.

- mondta el a JetBlue pilótája a légiforgalmi irányításnak.

Közvetlenül a repülési útvonalunkon haladtak el... Nincs bekapcsolva a transzponderük, ez felháborító.

Az incidens a JetBlue 1112-es járatát érintette, amely Curaçao-ról indult, és a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre tartott.

Éppen előttünk haladt el a forgalom, alig 8 kilométerre tőlünk, talán 3-5 kilométerre, de egy amerikai légierőből származó utántöltő gép volt, és a mi magasságunkon volt. Le kellett állítanunk az emelkedést

- magyarázta el a pilóta az irányítással folytatott beszélgetésében, hozzátéve, hogy a légierő gépe belépett a venezuelai légtérbe.

Derek Dombrowski, a JetBlue szóvivője vasárnap azt nyilatkozta, hogy jelentették az esetet a hatóságoknak, és részt vesznek annak kivizsgálásban.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a múlt hónapban figyelmeztetést adott ki az amerikai repülőgépeknek, amelyben arra kérte őket, hogy legyenek óvatosak a venezuelai légtérben, a romló biztonsági helyzet és a fokozott katonai tevékenység miatt Venezuelában vagy annak környékén - írta a The Guardian.