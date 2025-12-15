Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nem sokon múlott: így kerülte el egy utasszállító repülőgép az ütközést a levegőben

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 12:53
Alig pár kilométeren múlott az, hogy két repülőgép nem ütközött a levegőben. Az utasszállító pilótája szerint az amerikai légierő gépe kikapcsolt transzponderrel repült az útjukba felszállás közben.

Egy pilóta csupán pár kilométerrel kerülte el azt, hogy az utasszállító repülőgépe összeütközzön az amerikai légierő egyik gépével Venezuela közelébe. A JetBlue pilótája felháborítónak nevezte az esetet, és azt mondta, hogy az amerikai katonai utántöltő tartálygépen nem volt bekapcsolva a transzponder.

Csupán pár kilométeren múlott az, hogy egy utasszállító nem ütközött a légierő repülőgépével.
Csupán pár kilométeren múlott az, hogy egy utasszállító nem ütközött a légierő repülőgépével. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash 

Felszállás közben került ütközés közeli helyzetbe az utasszállító repülőgép

Egy JetBlue járat Curaçao államból pénteken leállította az emelkedését, hogy elkerülje az ütközést egy amerikai légierő utántöltő tartálygépével, majd a pilóta a katonai repülőgépet hibáztatta, amiért az útjába került.

Majdnem ütköztünk a levegőben.

- mondta el a JetBlue pilótája a légiforgalmi irányításnak.

Közvetlenül a repülési útvonalunkon haladtak el... Nincs bekapcsolva a transzponderük, ez felháborító.

Az incidens a JetBlue 1112-es járatát érintette, amely Curaçao-ról indult, és a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre tartott.

Éppen előttünk haladt el a forgalom, alig 8 kilométerre tőlünk, talán 3-5 kilométerre, de egy amerikai légierőből származó utántöltő gép volt, és a mi magasságunkon volt. Le kellett állítanunk az emelkedést

- magyarázta el a pilóta az irányítással folytatott beszélgetésében, hozzátéve, hogy a légierő gépe belépett a venezuelai légtérbe.

Derek Dombrowski, a JetBlue szóvivője vasárnap azt nyilatkozta, hogy jelentették az esetet a hatóságoknak, és részt vesznek annak kivizsgálásban.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a múlt hónapban figyelmeztetést adott ki az amerikai repülőgépeknek, amelyben arra kérte őket, hogy legyenek óvatosak a venezuelai légtérben, a romló biztonsági helyzet és a fokozott katonai tevékenység miatt Venezuelában vagy annak környékén - írta a The Guardian.

 

