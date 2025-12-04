Videón a drámai pillanat: hatalmas robbanással csapódott a földbe egy repülőgép

Egy F-16C vadászgép hatalmas tűzgolyóként robbant fel, miután szerdán lezuhant a Death Valley közelében lévő sivatagban. A pilóta még az utolsó pillanatban sikeresen katapultált a gépből, amely az amerikai légierő Thunderbirds néven ismert légi bemutató századának része volt.

Egy hajszálon múlott a vadászgép pilóta élete (Képünk illusztráció) Fotó: Wikipedia

Fekete füstfelhő kísérte a vadászgép becsapódását

A jelentések szerint a balesetben egy személy volt érintett, aki könnyebb sérülésekkel megúszta a történteket, majd a közeli Ridgecrestben, Kaliforniában található kórházba szállították.

A történteket egy drámai videó is megörökítette, amin látható, ahogy a pilóta katapultál a zuhanó repülőgépből, kinyílik az ejtőernyője, és biztonságosan elsiklik. Eközben az F-16-os a sivatag talajába csapódott, felrobbant, és sűrű fekete füstöt lövellt az égbe a Trona repülőtér közelében. A történtek helyi idő szerint 1:45 körül történtek, és állítólag hat Thunderbird hagyta el a bázist szerda reggel, és csak öt tért vissza biztonságosan.

A pilóta egyedül utazott, akit a helyszíni személyzet ellátott és elszállított nem életveszélyes sérülésekkel, és jelenleg egy körzeti kórházba van. A tűz nem jelent veszélyt a környező növényzetre. A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék el a közvetlen területet, de a közösségre nézve nincs veszély

- közölte a San Bernardino megyei tűzoltóság.

Az eset kivizsgálása folyamatban van, és hamarosan új információkat adnak ki a hatóságok - írta a Daily Mail.