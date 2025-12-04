Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón a drámai pillanat: hatalmas robbanással csapódott a földbe egy repülőgép

F-16 vadászgép
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 07:05
pilótabecsapódás
Szinte az utolsó pillanatban katapultál egy pilóta, mielőtt vadászgépe a földbe csapódott. A történteket jelenleg is vizsgálják a hatóságok, miközben könnyebb sérülésekkel szállították kórház a gép vezetőjét.

Egy F-16C vadászgép hatalmas tűzgolyóként robbant fel, miután szerdán lezuhant a Death Valley közelében lévő sivatagban. A pilóta még az utolsó pillanatban sikeresen katapultált a gépből, amely az amerikai légierő Thunderbirds néven ismert légi bemutató századának része volt.

Egy hajszálon múlott a vadászgép pilóta élete
Egy hajszálon múlott a vadászgép pilóta élete  (Képünk illusztráció)  Fotó: Wikipedia

Fekete füstfelhő kísérte a vadászgép becsapódását

A jelentések szerint a balesetben egy személy volt érintett, aki könnyebb sérülésekkel megúszta a történteket, majd a közeli Ridgecrestben, Kaliforniában található kórházba szállították.

A történteket egy drámai videó is megörökítette, amin látható, ahogy a pilóta katapultál a zuhanó repülőgépből, kinyílik az ejtőernyője, és biztonságosan elsiklik. Eközben az F-16-os a sivatag talajába csapódott, felrobbant, és sűrű fekete füstöt lövellt az égbe a Trona repülőtér közelében. A történtek helyi idő szerint 1:45 körül történtek, és állítólag hat Thunderbird hagyta el a bázist szerda reggel, és csak öt tért vissza biztonságosan.

A pilóta egyedül utazott, akit a helyszíni személyzet ellátott és elszállított nem életveszélyes sérülésekkel, és jelenleg egy körzeti kórházba van. A tűz nem jelent veszélyt a környező növényzetre. A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék el a közvetlen területet, de a közösségre nézve nincs veszély

- közölte a San Bernardino megyei tűzoltóság.

Az eset kivizsgálása folyamatban van, és hamarosan új információkat adnak ki a hatóságok - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu