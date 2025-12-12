Pánik több ezer méteren: út közben akarta kinyitni egy utas a repülőgép vészkijáratát

Rendőrkézre került egy húszéves férfi, aki úgy döntött, megpróbálja kinyitni a repülőgép ajtaját út közben. A járat Bostonból Hongkongba tartott, a Cathay Pacific légitársaság pedig azonnal értesítette a fogadó ország illetékes hatóságait, így leszállást követően az utast rögtön letartóztatták.

Több ezer méteres magasságban akarta kinyitni a repülőgép ajtaját egy fiatal utas. Pánik tört ki a Cathay Pacific járatán Fotó: Anadolu via AFP

Több ezer méteres magasságban akarta kinyitni a repülőgép ajtaját az utas

A légitársaság közlése szerint a repülőgép biztonságosan landolt december 11-én kora reggel, és sem utasok, sem a személyzet nem sérült meg

A személyzetünk azonnal intézkedett az ügyben, ellenőrizte az ajtót, hogy biztonságosan zárva legyen, és jelentette az esetet az illetékes hatóságoknak és a rendőrségnek. A Cathay-nál az utasok és a személyzet biztonsága minden döntésünket irányítja”

– közölte a Cathay Pacific szóvivője, hozzátéve: az ügyet a rendőrség vizsgálatára bízták.

Az eset egyébként nem sokkal azok után történt, hogy egy Ryanair-járat ugyanezen okból kényszerleszállást hajtott végre Manchester külterületén. Akkor a többi utas állította meg a nőt, aki erővel akarta kinyitni a vészkijáratot. A repülőgépet leszállították, a szóban forgó nőt pedig a rendőrség kísérte le a gépről, amely során a műszaki személyzet is megjelent a fedélzeten, hogy felmérjék a károkat, és szükség esetén cseréljék az alkatrészeket – írja a DailyStar.