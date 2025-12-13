Zágráb, Fiume és Opatija: megnéztük a mesés karácsonyi vásárokat Horvátországban

Lassan itt a karácsony, javában benne járunk már az adventben is, amikor sokan felkerekednek, hogy Magyarország, a környező országok, vagy akár egész Európa legizgalmasabb karácsonyi vásárait felkeressék. Sokan indulnak ilyenkor Bécs, Prága, vagy Pozsony felé, mi azonban most a Horvát Idegenforgalmi Közösség meghívására a délnyugati szomszéd, Horvátország felé autóztunk, hogy körülnézzünk az ország legszebb vásáraiban.

Zágráb karácsonyi vására még esőben is varázslatos

Fotó: Etédi Alexa

Zágráb adventi fényei és történelmi belvárosa különleges hangulatot ad a városnézésnek.

Fiume várának fényfüzérekkel borított falai igazi mesebeli díszletként ölelik körbe az ünnepi forgatagot.

Opatija elegáns tengerparti környezetben kínál mediterrán adventi élményeket.

Karácsonyi vásár előtt: esős csavargás Zágráb óvárosában

Az első állomásunk Zágráb volt, ahol ugyan kitartóan szemerkélő eső fogadott, ez azonban nem vette el a kedvünket a városnézéstől és a különösen szép adventi vásároktól.

A város egyik legjobb éttermében, a Vinodolban elköltött mennyei ebédünk után egy könnyű séta során felfedeztük Zágráb kincseit; a Felsővárost, a Kőkapu környékét, ahol Sárkányölő Szent György egyik legkülönlegesebb szobra mellett a Szűz Mária szentélynél is megálltunk egy pillanatra, amelynek festménye csodával határos módon túlélte a nagy zágrábi tűzvészt 1731-ben. A Kőkapu szentélye egyébként a 2020-as zágrábi földrengést is sértetlenül élte túl, de erről később.

A Kőkapu Mária-szentélye Zágráb egyik legkülönlegesebb helyszíne

Fotó: Etédi Alexa

Innen a Kamenita utcán tovább sétálva megcsodáltuk a pirogránit Zsolnay-cserepekkel fedett Szent Márk-templomot, amely egész Zágráb egyik legismertebb épülete. A polikróm tetőzeten a Horvát–Szlavón–Dalmát Királyság és Zágráb címere, valamint a horvát népi hímzés motívumai láthatók. A templom azonban sajnos nem látogatható, mivel egyrészt csak vallási céllal tart nyitva, másrészt a horvát parlament is itt, a Szent Márk téren található, így a terület le van zárva a bámészkodók elől.

Már áll a karácsonyfa a Szent Márk téren, a Szent Márk-templom mellett is. A Zsolnay-kerámiával fedett templom Zágráb egyik legismertebb látványossága

Fotó: Etédi Alexa

A szomszédos Ćirilometodska utcában található Zágráb talán két legérdekesebb gyűjteménye, a Naiv Művészetek Múzeuma, valamint az ötletes Összetört Kapcsolatok Múzeuma, ahol bárki ott hagyhatja egy-egy elmúlt szerelemhez fűződő szomorú, vagy vicces emlékű tárgyát, a hozzá fűződő történet leírásával. A kollekciónak hatalmas sikere van, messze földről érkeznek ide látogatók, hiszen ennyire hétköznapi, emberi és mégis megérintő gyűjtemény kevés van a világon.